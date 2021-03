F-35 pod ostrzałem. Przylot do Polski z opóźnieniem?

O kontrowersjach wokół F-35, które płyną z USA, słyszymy od lat. Pod koniec marca 2021 r. temperaturę dyskusji podniosły informacje dotyczące wniosków z ostatniego przeglądu przeprowadzonego m.in. przez Departament Obrony USA. Każda opinia, także zza Oceanu, jest dla nas bardzo ważna - Polska kupiła 32 myśliwce F-35A.

Nowe harmonogramy dostaw?

Wadliwe oprogramowanie

Motywowanie Lockheed Martina

Sojusznicy obserwują

Amerykanie: F-35 będą na czas

Również producent jedynych dziś na świecie samolotów 5. generacji, Lockheed Martin, zapewnia, że pracuje nad dalszym obniżeniem kosztów obsługi F-35. Udało się też poprawić niezawodność myśliwców. W skali globalnej zdolności do wykonywania misji F-35 utrzymuje się na poziomie 70 proc.Jednak w 2020 r. firma nie wykonała planu. Zamiast zamówionych przez amerykańskie siły zbrojne oraz przeznaczonych na eksport 141 maszyn, oddano tylko 123. Na domiar złego Pentagon po raz kolejny przesunął termin uruchomienia pełnowymiarowej produkcji F-35. Najpierw z 2019 r. na styczeń 2021 r., potem na marzec, a teraz po raz kolejny, na czas nieokreślony. Producent przewiduje, że spadek tempa produkcji uda się zatrzymać do 2023 r.Temperaturę dyskusji podniósł raport przygotowany po przeglądzie programu F-35 przeprowadzonym przez Biuro Odpowiedzialności Rządu (GAO), amerykański odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli, wraz z Departamentem Obrony, który ujawniono pod koniec marca 2021 r.Uznano go za kolejny policzek wymierzony programowi. W raporcie GAO stwierdzono, że obecny cel modernizacyjny F-35A, polegający na podniesieniu standardu do wersji Block4 - wyznaczony na 2027 r. - jest nieosiągalny. Termin zakończenia prac modernizacyjnych Block4 już opóźniono o 3 lata. Niewykluczone jest kolejne przesunięcie.GAO wyliczyło, że koszty modernizacyjne w latach 2019-2020 wzrosły o 1,9 miliarda dolarów, zwiększając całkowitą ich cenę do ok. 14,4 mld dol. Według raportu, modernizowane oprogramowanie było głównym czynnikiem powodującym problemy.Prawie jedna czwarta oprogramowania dostarczanego przez firmę Lockheed Martin, po zintegrowaniu z samolotem, wykazywała usterki. Z raportu wynika, że nie jest wykluczone ponowne przesunięcie harmonogramu prac modernizacyjnych tych samolotów.Pentagon zgodził się ze wszystkimi zaleceniami GAO. Podkreśla, że jesienią 2020 r. powstał niezależny zespół ds. przeglądu oprogramowania (IRT) F-35 składający się z przedstawicieli firmy Lockheed, rządu USA i przemysłu.Jednocześnie Pentagon przyznaje, że zamierza wprowadzić nowy harmonogram dostaw i rozwoju Block 4 w drugim kwartale 2021 r. Nikt nie mówi o zmniejszeniu finansowania programu. Zwrócono tylko uwagę, że podniesienie wszystkich maszyn do nowego standardu Block 4 będzie kosztowało 12,1 mld dol., czyli o 1,5 mld więcej niż zakładano. O rezygnacji z modernizacji F-35 nie ma mowy.Amerykańscy specjaliści uważają, że krytycznych opinii wobec nowatorskiej maszyny 5. generacji F-35, która od lat boryka się z problemami, nie należy traktować w kategoriach "ataku na maszyny" czy gróźb wobec producenta F-35.To raczej swoisty rodzaj „motywowania” Lockheed Martina do wzmożenia prac modernizacyjnych oraz wysiłków w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych.Należy się spodziewać kolejnych kroków Departamentu Obrony i Sił Powietrznych USA, które kupują najwięcej, bo aż 1763 samoloty. Zapewne będą one dotyczyły kompromisów, na które można pójść w programie i tym samym obniżyć jego koszty.F-35 to samolot, który wzmacnia i rozwija globalne sojusze. Lockheed dostarczył już ponad 620 F-35, które przelatały ponad 365 tys. godz. Maszyn tych używa już lub oczekuje na nie 9 krajów, w tym Polska. W siłach powietrznych sześciu z nich, w tym Stanów Zjednoczonych, wykorzystano F-35 w misjach operacyjnych.Czytaj też: MON wysyła szalupę przemysłowi i marynarce. Minister będzie dowodził osobiście

W styczniu 2020 r. zawarliśmy z rządem USA kontrakt na dostawę 32 samolotów F-35A o wartości 4,6 mld dol. Wszelkie perturbacje w ich produkcji mogą spowodować przesunięcie terminu dostaw pierwszych maszyn zaplanowanego na 2024 r. Dlatego dyskusja o tych samolotach nie może być nam obojętna.Polska zapłaciła w 2020 r. pierwszą ratę za zamówione F-35 uruchamiającą program ich produkcji. Było to 10-11 proc. kwoty 20,7 mld zł, bo na tyle wycenia się całkowity koszt kontraktu razem z VAT.Nie mniej zapłacimy w tym roku. Polsce, bez względu na kontrowersje, które również u nas towarzyszą temu kontraktowi, maszyny są bardzo potrzebne. Źle, gdybyśmy nie dostali ich w terminie. Już dziś myśliwce MiG-29 i szturmowce Su-22 powinny zostać wycofane. Wkrótce F-16, jeśli nie zostaną zmodernizowane, również stracą na bojowej wartości.Perturbacje modernizacyjne związane z podnoszeniem standardu maszyny do Block 4 - samoloty w tej wersji ma dostać także Polska - opóźnienie w zakresie procedur i wielkości zamówień oraz luki w dostawach mogą jednak spowolnić tempo produkcji w kolejnych latach, a to może grozić zmianami w harmonogramie dostaw dla Polski. Do tego może powodować zwiększenie jednostkowej ceny samolotów, także tych, które kupiliśmy.Amerykanie zapewniają, że opóźnienia nadrobią, a sojusznicy dostaną zamówione maszyny na czas.