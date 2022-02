F-35 sam zadba o terminową konserwację i wymianę części

Po ostatnich krytycznych uwagach zgłaszanych wobec najlepszych amerykańskich samolotów wielozadaniowych 5. generacji Joint Strike Fighter F-35 jest i dobra wiadomość. Najstarsze systemy logistyczne używane do obsługi tych myśliwców zostały zastąpione bardziej nowoczesnym sprzętem, przez co utrzymanie myśliwca stało się nieco łatwiejsze.

Lżejszy i wydajniejszy

Powszechna zamiana systemów?

Instalację nowego sprzętu o nazwie ODIN Base Kit (OBK) zainstalowano najpierw w dwóch eskadrach Korpusu Piechoty Morskiej. Pozostałe 12 wdrożeń zaplanowano na 2022 r.System oparty o nowe oprogramowanie komputerowe, bazujące na przechowywaniu danych w chmurze, zapewnia personelowi technicznemu możliwość korzystania z aplikacji upraszczających obsługę F-35 i dostarcza informacje niemal w czasie rzeczywistym.Ma to skutkować dalszym obniżeniem kosztu godziny lotu. A to właśnie zbyt wysokie koszty utrzymania F-35 są główną przyczyną kontrowersji wokół tej maszyny. Jest ona wciąż zbyt droga nawet dla Amerykanów.Stąd zapowiedzi Departamentu Obrony USA, że jeśli koszt godziny pracy samolotu nie zostanie obniżony, US Air Force ograniczy liczbę maszyn planowanych do zakupu.Nowy system składa się z dwóch modułów ważących mniej niż 100 funtów każdy (ok. 50 kg) i zastępuje stary, wielkości szafy z elektroniką, ważący ok. 800 funtów (prawie 400 kg). ODIN, dzięki zwiększonej mocy obliczeniowej, skraca czas przetwarzania nawet o 50 proc. Sprzęt jest też bezpieczniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu.- Ten nowy sprzęt serwerowy okazał się cennym następcą starzejącego się sprzętu systemowego ALIS. Oferuje znaczną poprawę wydajności, przy niższych kosztach i w łatwo dostępnym pakiecie oprogramowania - cytuje Breaking Defense wypowiedź pułkownika Dana Smitha, który w Siłach Powietrznych USA odpowiedzialny jest za nadzorowanie ALIS i ODIN.Według pułkownika nowe oprogramowanie komputerowe pozwala na wymianę sprzętu, zanim problemy i normy czasowe pracy części czy podzespołów staną się krytyczne, co pozwala zapewnić lepszą obsługę konserwatorom.Sprzęt ODIN został już zainstalowany na wszystkich 12 instalacjach w Stanach Zjednoczonych, głównie w bazach lotniczych marynarki wojennej i sił powietrznych. Trafił też do dwóch międzynarodowych użytkowników: brytyjskiej bazy marynarki wojennej Portsmouth i włoskiej bazy lotniczej Amendola.Jeszcze w tym roku mają zostać dostarczone kolejne urządzenia, tak aby wszystkie amerykańskie i międzynarodowe eskadry F-35, dysponujące starym systemem ALIS, zostały wyposażone w nowy sprzęt.

Pierwsze F-35A, które kupiliśmy w ramach programu Harpia, zakładającego pozyskanie 32 maszyn 5. generacji, za które zapłaciliśmy 4,6 mld dolarów netto (cena jednego samolotu wraz z silnikiem to 87,3 mln dol.), wojsko dostanie w 2024 r. Zanim jednak trafią do kraju, nasi żołnierze będą uczyli się ich pilotażu w USA.Za te pieniądze mieliśmy dostać logistyczny system informatyczny ALIS. Skoro są zapewnienia, że wszystkie eskadry F-35, także te zakupione przez inne państwa, zostaną wyposażone w nowe urządzenia, to powinno to dotyczyć również dwóch eskadr dla Polski. Najlepiej gdybyśmy nie musieli do tego dopłacać.