F-35 w jednej formacji z dronami, jak w filmie science fiction

Jest taki film o najeździe kosmitów na Los Angeles, w którym statek-matka chroniony jest przez roje dronów atakujących nadlatujące pociski. Ta przyszłość zaczyna się już dziś. Lockheed Martin prowadzi eksperymenty z wykorzystaniem dronów do współdziałania z samolotami F-35.

Polska kupiła od USA 32 samoloty V generacji posiadające właściwości stealth F-35 za 4,6 mld dolarów.

Wszystkie informacje dotyczące sprawności tych maszyn, ich skuteczności i nowych rozwiązań, nie są nam więc obojętne.

Szczególnie cenne są te dotyczące rozwiązań przyszłości, jak drony, które w przypadku zagrożenia zniszczą pociski lecące w stronę samolotu czy lojalny skrzydłowy, program, do którego również przystąpiliśmy.

Za dekadę F-35 wlatujące w obszar możliwego zagrożenia będą miały do dyspozycji małe, jednorazowe drony, które zrzucone z samolotu C-130 oderwą się od palety, na której są załadowane i zaczną lecieć w kierunku formacji F-35.

Będą ich strażnikami, gotowymi na komendę pilota polecieć w kierunku wrogiego miejsca, skąd mogą być wystrzeliwane pociski ziemia-powietrze, zbierając dane, a jeśli zajdzie taka potrzeba, znajdą cel i go zniszczą.

Brzmi to wciąż trochę fantastycznie, ale już dziś jest to rodzaj technologii, którą Lockheed Martin w ujawnionym niedawno Projekcie Carrera wartym 100 mln USD, ma nadzieję rozwijać.

Jak ujawnił niedawno amerykańskiej prasie John Clark, wiceprezes specjalnej komórki rozwojowej Lockheeda, program przewiduje budowę przez tę firmę dronów Speed Racer, ale też prace nad sztuczną inteligencją, modernizację i nowatorskie technologie komunikacyjne do F-35, które połączą wszystkie te elementy razem.

Lockheed zapowiada demonstracje, w których para F-35 będzie współdziałać z siecią dronów Speed Racer. To małe bezzałogowce statki powietrzne (bsl) typu kamikaze bądź wabiki, czyli jednorazowego użycia. Mogą działać w małych grupach, jak i w roju liczącym przykładowo dwanaście sztuk.

Taki bsl firma pokazała już w 2020 roku. Teraz najważniejsze prace Lockheeda będą koncentrować się na ustaleniu, w jaki sposób piloci myśliwców mogą w praktyce obsługiwać drony podczas powietrznych misji oraz interakcji między ludźmi i bezzałogowymi systemami.

Project Carrera przewiduje prace nad rozwojem sztucznej inteligencji oraz opracowanie technologii otwartej architektury systemu i jego „bitewnych możliwości”.

Rój bezzałogowych dronów ma wzmocnić możliwości bojowe na polu walki F-35 i F-22

Rój bezzałogowych dronów ma wzmocnić możliwości F-35i F-22. Najpierw F-35 ma kierować jednym, a następnie wieloma dronami Speed Racer. Kluczem do projektu jest idea elastycznej autonomii pozwalająca pilotom, dzięki sztucznej inteligencji, kontrolować drony i decydować z kokpitu myśliwca o ich działaniu w dowolnym momencie misji.

Speed Racer ma kosztować znacznie mniej niż 2 mln dol. i jest zaprojektowany do jednorazowego wykorzystania. Na pierwszym miejscu postawiono bowiem na ich przydatność do walki elektronicznej oraz odgrywania roli wabików dla pocisków ziemia-powietrze przeciwnika.

To nie jedyny program wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do współpracy z samolotami F-35. W Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035, z uwzględnieniem 2020 r., podpisanym w 2019 r. przez ministra obrony narodowej, obecnie także wicepremiera Mariusza Błaszczaka, znalazł się m.in. program Harpi Szpon.

Jest on rozwinięciem programu Harpia, w którym zakupiliśmy 32 wielozadaniowe samoloty F-35. Dodatkowym „szponem” tych samolotów mają być trudno wykrywalne, lekkie i przystępne cenowo samoloty bezzałogowe, współpracujące z F-35 jako tzw. lojalni skrzydłowi (loyal wingman).

Zgodnie z amerykańskim programem pod taką właśnie nazwą Loyal Wingman trwają prace nad opracowaniem drona w technologii stealth wykorzystującego elementy sztucznej inteligencji, mającego towarzyszyć samolotom myśliwskim jako bezzałogowy skrzydłowy. O tym programie niewiele ostatnio mówiono, co nie znaczy, że nic się w nim nie dzieje.

Platformą dla nowego bezzałogowego statku powietrznego pełniącego rolę skrzydłowego, przeznaczonego m.in. do prowadzenia obserwacji, ochrony samolotu i atakowania celów powietrznych i naziemnych, ma być samolot bezzałogowy XQ-58A Valkyrie, opracowany przez Air Force Research Laboratory w partnerstwie z firmą Kratos Unmanned Aerial Systems.

Drony będą wykonywać zadania z samolotami wielozadaniowymi, wspierając je niczym skrzydłowy

Kratos wygrał rywalizację o wstępny kontrakt w programie Loyal Wingman na bezzałogowego lojalnego skrzydłowego, wspierającego działania myśliwców i innych statków powietrznych.

Valkyrie ma być dronem bojowym, w znacznym stopniu autonomicznym, supernowoczesnym, bo wyposażonym w sztuczną inteligencję, który na polu walki będzie wykonywać zadania wspólnie z samolotami wielozadaniowymi, wspierając je niczym skrzydłowy.

Bezzałogowiec ten pierwszy lot odbył w marcu 2019 r. Amerykańskie siły zbrojne chcą kupować te samoloty po 2-3 mln dol. za sztukę. Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji bezzałogowy lojalny skrzydłowy będzie komunikować się z innymi bezzałogowcami, jak i z maszynami załogowymi, wymieniać niezbędne dane i wypełniać autonomicznie określone misje.

Niektórzy uważają nawet, że maszyna ta będzie nowocześniejsza od samych F-35. Dlatego uznano, że udział Polski w amerykańskim programie Loyal Wingman będzie dla naszych F-35 niezwykle korzystny.

Według specjalistów to jednak nie do końca prawda. Lojalny skrzydłowy na pewno ma mniejsze gabaryty od załogowych maszyn i przenosi mniej uzbrojenia. Mówi się o najwyżej dwóch rakietach powietrze-powietrze lub bombach. Mniejszy też będzie ich zasięg.

Bezzałogowce uważane są za konieczny dodatek do myśliwców piątej i szóstej generacji

Prace nad lojalnymi skrzydłowymi prowadzone są nie tylko w USA, ale też w Chinach, Australii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji oraz w Korei Południowej, która niedawno stała się drugim partnerem Polski, jeśli chodzi o zakupy uzbrojenia.

Z programem tym wciąż wiąże się wiele niewiadomych. Pierwsza to jego koszt. Sekretarz sił powietrznych Frank Kendall przewiduje, że ostatecznie może nawet kosztować niewiele mniej od F-35A. Nie ma zatem co liczyć, że będzie to względnie tani dron.

Symulacje wykazały też, że w przypadku konfliktu z równorzędnym przeciwnikiem, lojalny skrzydłowy nie wnosił znaczącego wkładu w rezultat powietrznej misji.

Okazało się też, że nie był w pełni dopasowany do platform załogowych pod względem prędkości czy sygnatury radarowej. Zamiast wspierać samoloty załogowe, niekiedy wręcz ułatwiał przeciwnikowi ich lokalizację.

Należy pamiętać, że prace w programie Loyal Wingman się nie zakończyły. Mankamenty będą usuwane. Obecnie bezzałogowce są uważane za konieczny dodatek do myśliwców piątej i szóstej generacji, a w perspektywie pewnie i generacji 4,5, gdyż zwiększają przeżywalność samolotów na polu walki.

Co więcej, obecnie, kiedy siły powietrzne Ukrainy zostały w dużym stopniu zniszczone, a Rosjanie tracą nawet najnowocześniejsze samoloty, prace nad dronami współpracującymi i chroniącymi nowoczesne, drogie maszyny załogowe z pewnością nabiorą tempa.

