F-35 wciąż za drogie nawet dla Amerykanów

Mamy kolejną odsłonę w trwającej od dłuższego czasu dyskusji między Departamentem Obrony USA a wysokimi dowódcami sił powietrznych USA co do przyszłości programu F-35 Joint Strike Fighter. Frank Kendall z Senackiej Komisji ds. Służb Zbrojnych powiedział niedawno, że dalsze kupowanie większej liczby samolotów F-35 to najlepszy sposób na obniżenie ogólnych kosztów tego programu.

F-35 najdroższym programem

Koszty programu to ponad bilion dolarów

Kongresmeni komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów USA Donald Noreross i John Garamendi wcześniej oświadczyli, że jeśli nie zostaną rozwiązane problemy z F-35, dotyczące m.in. za wysokich kosztów utrzymania i opóźnień, nie zgodzą się na zwiększenie finansowania, by dokupić więcej tych myśliwców.- F-35 to najdroższy program w historii Departamentu Obrony i oczekuje się, że koszty utrzymania przekroczą 1,2 biliona dolarów w całym okresie trwania programu. Program przekroczył budżet. Nie spełnia obiecanych możliwości, a dodatkowe wskaźniki zdolności nawet nie zaczynają przekraczać progów usług - informował John Garamendi, przewodniczący podkomisji gotowości Izby Sił Zbrojnych.Zwrócił też uwagę, że program F-35 Joint Strike Fighter w ciągu 25 lat jego rozwoju i ograniczonej produkcji samolotu nie osiągnął pełnej zdolności operacyjnej i nie może w nieskończoność liczyć na wciąż większe pieniądze.Podsekretarz obrony z Pentagonu, Stacy Cummings powiedziała senatorom, że Pentagon rozważa modernizację F-35, które już posiada, zamiast przyspieszenia planowanych zakupów nowych samolotów.Także generał broni Eric Fick, kierownik programu F-35 na dorocznej majowej konferencji McAleese and Associates przyznał, że postrzega koszty jako największego wroga programu i egzystencjalne zagrożenie dla F-35.Również raport Government Accountability Office wykazał, że szacunkowe koszty utrzymania pozostały powyżej szacowanego poziomu 1,1 biliona dolarów w ciągu szacowanego 66-letniego cyklu życia samolotu. GAO przewiduje, że trzeba będzie stanąć w obliczu dziesiątek miliardów dolarów kosztów utrzymania F-35, które nie są do spłacenia w czasie trwania programu.Zobacz także: Fort Frump nie powstanie. A Fort Biden?

Wszystko jednak wskazuje, że finansowanie programu nie powinno zostać zmniejszone. Na pewno niezagrożona będzie produkcja dla zagranicznych kontrahentów, którzy, tak jak Polska, kupili te maszyny i nie mogą się ich doczekać. Belgowie swoje F-35 dostali na czas, zgodnie z harmonogramem.Wydaje się, że gdyby nawet Pentagon wrócił do rozważań dotyczących wielkości zakupów floty F-35, to wcale nie jest jasne czy Kongres poparłby decyzje o rezygnacji z planowanej liczby maszyn do pozyskania. Raczej wątpliwe.