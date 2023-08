Takiej parady wojskowej jak najbliższa - z okazji Święta Wojska Polskiego - nie było jeszcze w historii III RP. Z czego wynika tak wysoka jej ranga i co na niej zobaczymy?

Tegoroczna defilada, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie po czterech latach przerwy, a w dodatku w cieniu niedalekiej wojny, będzie historyczna.

Weźmie w niej udział ok. 2 tys. żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu. Podczas parady powietrznej będzie można zobaczyć 92 różnego rodzaju statki powietrzne.

Żołnierski sprzęt i wyposażenie będzie też można oglądać podczas 70 pikników wojskowych organizowanych poza dużymi miastami.

Tegoroczne Święto Wojska Polskiego, którego ukoronowaniem ma być warszawska defilada, do obejrzenia której minister MON Mariusz Błaszczak namawia już od dawna, ma być wydarzeniem, jakiego Polska jeszcze nie widziała.

Parada w Warszawie odbywa się po czteroletniej przerwie, a za naszą granicą toczy się wojna. Za dwa miesiące wybory, a kwestia bezpieczeństwa to jeden z filarów kampanii wyborczej rządzącej ekipy. Ostatnia defilada, która się odbyła w 2018 r., kosztowała 2,6 mln zł.

Ta defilada będzie też wyjątkowa z tego względu, że zobaczymy najnowszy sprzęt zakupiony w ostatnich latach z polskich, koreańskich i amerykańskich firm zbrojeniowych. Niektóre modele sprzętu będą miały swoją publiczną "premierę".

Po części to wciąż jeszcze sprzęt obecny w kraju w pojedynczych egzemplarzach defiladowych, ale zakupiony w ogromnych liczbach za rekordowe sumy. Jakie zatem najważniejsze, nowe systemy uzbrojenia zobaczymy 15 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie?

Przypomnijmy, które z nich są już na uzbrojeniu polskich żołnierzy, a jakie i w jakiej liczbie mają do nich trafić w najbliższych latach, jeśli planowane zakupy zostaną zrealizowane i ile to będzie kosztować?

To będzie ich polski debiut. Nad głowami maszyny V generacji, ale na razie bez biało-czerwonej szachownicy

Po raz pierwszy publicznie, podczas parady powietrznej zobaczymy F-35. To supernowoczesne, samoloty wielozadaniowe V generacji.

Zostały zbudowane w technologii stealth, utrudniającej wykrycie maszyny przez stacje radarowe, ale bez obaw - dla widzów parady będą widoczne. Pod koniec stycznia 2020 r. Polska zakupiła w USA 32 samoloty F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym za 4,6 mld dol.

Nie zobaczymy jednak tych maszyn z biało-czerwoną szachownicą. Pierwsze cztery F-35 mamy dostać już w 2024 r. jednak przez najbliższe 2 lata maszyny te pozostaną w amerykańskiej bazie lotniczej, gdzie będą służyć do szkolenia naszych pilotów.

Wprawdzie niedawno w mediach gruchnęła wieść, że minister obrony Mariusz Błaszczak próbował pożyczyć na defiladę samoloty od Amerykanów i namalować na nich biało-czerwoną szachownicę, ale MON zdementowało tę informacje.

Na niebie nad Warszawą zobaczymy maszyny naszych natowskich sojuszników

Będą też wśród nich śmigłowce bojowe Apache, których Polska chce kupić 96 w najnowszej wersji Guardian.

Jeśli umowę na te śmigłowce uda się podpisać, tak jak informowało MON, w tym roku (czyli pewnie przed wyborami), to będzie to największy kontrakt importowy o wartości 12 mld dol.

Wcześniej, dopóki Polska nie otrzyma zakupionych przez siebie maszyn, Stany Zjednoczone udostępnią nam osiem śmigłowców Apache do szkolenia. Mają trafić do polskich żołnierzy najpewniej w przyszłym roku.

Po długim oczekiwaniu zobaczymy też systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Patriot. W pierwszym etapie programu Wisła w 2018 r. kupiliśmy 16 takich systemów wraz z rakietami za 4,75 mld dol. W tym roku obie baterie Patriotów trafiły do Polski. Gotowość operacyjną osiągną do końca tego roku.

W maju 2022 r. Błaszczak poinformował również, że Polska zakupi sześć kolejnych baterii systemu Patriot wraz z radarami dookólnymi i zapasem pocisków w drugim etapie Wisły. Kontrakt wyceniono na 15 mld dol.

W czerwcu 2023 r. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków PAC 3 MSE. Teraz tę decyzję musi zatwierdzić Kongres. Trudno dziś przewidzieć, kiedy możemy podpisać umowę na ich zakup.

15 sierpnia premierę będą też miały amerykańskie czołgi M1A1 Abrams, których 116 za 1,4 mld dol. kupiliśmy na początku 2023 r. 200 mln dol. wyłożą władze USA w ramach środków pomocowych.

To Abramsy starszego typu, które służyły wcześniej w US Marines Corps. Mamy ich na razie 14, ale w tym roku mamy ich dostać 48 - to ekwiwalent batalionu pancernego. Dostawy wszystkich 116 maszyn mają się zakończyć w 2024 r.

Kiedy dostawy tych czołgów będą zbliżać się do końca, do polskiej armii powinny trafić pierwsze czołgi Abrams w najnowszej wersji M1A2 SEPv3. Kupiliśmy ich 250 za 4,7 mld dol. w kwietniu 2022 r. Dostawy tych wozów rozpoczną się w 2024 r. i zakończą w 2026 r.

W stolicy będzie też można zobaczyć systemy artylerii rakietowej HIMARS, które potwierdziły swoją renomę w wojnie na Ukrainie. 20 takich systemów (w tym dwie wyrzutnie treningowe), kupiliśmy za nieco ponad 400 mln dol. w 2019 r. To nowa jakość w polskiej artylerii.

W tym roku dotarło do Polski kilka pierwszych wyrzutni. W maju i lipcu odbyły się pierwsze strzelania szkoleniowe. Ich zasięg to od 85 do 300 km. Broni o zasięgu do 300 km polska armia nie ma od czasu wycofania zestawów rakietowych Toczka-U w 2005 r. z powodu braku części zamiennych i wyczerpania resursu.

W lutym 2023 r. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce kolejnych 18 wyrzutni HIMARS oraz dodatkowe 468 wyrzutni do zamontowania na ciężarówki Jelcz wraz z amunicją za kwotę do 10 mld dol.

Artyleria rządzi na polu walki. Robimy zakupy także w Korei

MON chce kupić także 288 koreańskich systemów nazywanych HOMAR-K nazwanych K239 Chumnoo, strzelających pociskami o zasięgu do 290 km.

Są zbliżone do systemów amerykańskich. Mogą one jednorazowo przewozić 12 rakiet, czyli mają jednostkę ognia 2 razy większą od HIMARS-ów. Pierwsze 3 wyrzutnie zamontowane na polskich Jelczach są testowane przez Koreańczyków. W sierpniu przypłyną one do Polski, ale na defiladę chyba nie zdążą.

Wojskowa parada będzie też okazją do obejrzenia koreańskiego uzbrojenia pancernego oraz artylerii, jakie polska armia chce pozyskać w setkach sztuk za ogromne pieniądze.

Będą wśród nich południowokoreańskie czołgi K2 Black Panther, których kupiliśmy 180 za ok. 17,4 mld zł (ponad 3,3 mld dol. netto). Wojsko ma ich już 28 szt. Dostawy tych wozów mają się zakończyć w 2025 r.

W ramach umowy ramowej, jaką MON zawarło z Hyundai Rotem, łącznie chcemy pozyskać tysiąc tych wozów, wraz z jego spolonizowaną wersją rozwojową K2PL.

Wojsko pokaże też koreańskie armatohaubice K9 Thunder, których zakupiliśmy 212. Polscy artylerzyści przyjmą w tym roku na uzbrojenie 48 K9 z planowanej pierwszej partii, ale za 2 lata mają być w Polsce już wszystkie działa przewidziane umową.

Łącznie kontrakt obejmuje pozyskanie 672 haubic samobieżnych K9A1, które od 2026 r., po zakończeniu dostaw objętych kontraktem, mają być produkowane w Polsce w wersji K9PL.

Podczas defilady przelecą też nad Warszawą koreańskie samoloty szkolno-bojowe FA-50 już w polskich barwach. Kupiliśmy ich 48. Dwie takie maszyny przyleciały niedawno do Polski samolotem An-124 Rusłan. Odbyły już też kilka lotów treningowych. Nie wiadomo, czy podczas defilady będą nimi lecieli polscy piloci.

Zobaczymy też tureckie bezzałogowe statki powietrzne TB2 Bayraktar. To znane z początkowej fazy wojny na Ukrainie bezzałogowce, o których Ukraińcy śpiewali piosenki.

W 2021 r. kupiliśmy cztery zestawy z 24 uzbrojonymi dronami Bayraktar za prawie 270 mln dol. Pierwszy zestaw trafił do Wojska Polskiego w październiku 2022 r., a kolejne w 2023 r.

Polska kupiła też naprowadzane laserowo kierowane pociski typu MAM-L o zasięgu 15 km oraz MAM-C i MAM-L, inteligentne bomby naprowadzane laserowo lub GPS/INS firmy Roketsan.

Odbyły się też pierwsze loty szkoleniowe na polskich dronach. Pierwsi operatorzy TB2 Bayraktar szkolili się w Turcji.

Oczywiście, jak zawsze podczas parad wojskowych najwięcej będzie sprzętu, który już posiada Wojsko Polskie. Z ciężkiego sprzętu pancernego to najliczniejsze w naszej armii czołgi 2A4 i 2A5 Leopard, czy chwalone przez żołnierzy ukraińskich samobieżne armatohaubice Krab. Do 2027 r. zamówiono jednak tylko 144 szt. Krabów.

Bojowe wozy piechoty, pojazdy minowania narzutowego i... pikniki z grochówką

W 2022 r. obok pierwszego prototypu, MON zamówiło cztery dodatkowe bojowe wozy piechoty Borsuk wyposażone w zdalnie sterowany system wieżowy (ZSSW-30).

W lutym tego roku Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę ramową na dostawę 1400 bojowych wozów piechoty Borsuk, w tym 400 w wersjach specjalistycznych.

Warto też wspomnieć o pojeździe minowania narzutowego Baobab-K, wyposażonym w 6 miotaczy min, który również będzie miał premierę na defiladzie. Umowa na te pojazdy ma zostać podpisana jeszcze w tym roku. Negocjacje dotyczą zakupu 20 takich systemów minowania.

Obok defilady MON organizuje ok. 70 pikników poza dużymi miastami. Będzie na nich można obejrzeć od środka sprzęt wojskowy i zjeść wojskową grochówkę.

Ile wyniesie tegoroczna defilada? Tego jeszcze nie udało się ustalić. Wiadomo, że będzie nieporównanie większa. Wezmą w niej udział ponad 2 tysiące żołnierzy i aż 200 jednostek sprzętu wojskowego.

Podczas pokazów lotniczych będzie zobaczyć na niebie aż 92 statki powietrzne - polskie, amerykańskie i koreańskie oraz bezzałogowe bojowe statki powietrzne.