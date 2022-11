Fabryka Broni Łucznik wzmacnia współpracę z warszawską uczelnią

Zarząd Fabryki Broni Łucznik - Radom uczestniczył w spotkaniu z kadrą naukową Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Omówiono współpracę pomiędzy instytucjami oraz przekazano uczelni w celach dydaktycznych i badawczych produkty radomskiego zakładu.

Partnerstwo Fabryki Broni Łucznik - Radom i Politechniki Warszawskiej zapoczątkowane w 2021 roku wchodzi na kolejny etap.

Współpraca będzie polegać na wymianie informacji, organizacji roboczych wizyt w siedzibach obu podmiotów połączonych z seminariami, warsztatami naukowo-technicznymi i badaniami, a także na wdrożeniach i zastosowaniu nowych technologii w szczególności w obszarze inteligentnych materiałów i zarządzania inżynierią produkcji.

Obejmie także organizację specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych, doktoratów wdrożeniowych, staży zawodowych i praktyk oraz promocję inicjatyw edukacyjnych skierowanych do studentów i absolwentów uczelni.

Podczas wydarzenia Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni Łucznik - Radom, przekazał dziekanowi Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW prof. Tomaszowi Chmielewskiemu kluczowe produkty radomskiego zakładu.

Wśród nich karabinek automatyczny MSBS GROT C16-FB-A1 kal. 5.56x45 mm wraz z modułami pozwalającymi na konwersję do wersji A2 oraz do układu bezkolbowego, karabinek samopowtarzalny MSBS GROT R20-FB-M1 kal. 5.56x45 mm (karabinek reprezentacyjny), karabinek szturmowy Beryl M96 wersja C kal. 5.56x45mm oraz pistolet samopowtarzalny VIS 100 kal. 9x19 mm.

- Kooperacja firmy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej pozwala rozwijać produkty i wprowadzać innowacje do Sił Zbrojnych RP. Fabryka Broni współpracuje ze specjalistami i liczymy, że dzięki temu uda się udoskonalić procesy konstrukcyjne i produkcyjne naszych wyrobów - powiedział Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni Łucznik.

Broń ma służyć warszawskiej uczelni do realizacji celów dydaktycznych i badawczych, tym samym prowadząc do stałego rozwoju i udoskonalania uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.

- Do tej pory brakowało nam najnowszego, aktualnego uzbrojenia żołnierzy polskich. Dzięki Fabryce Broni w Radomiu studenci będą mogli zapoznać się z najnowszymi polskimi konstrukcjami, testować je i porównywać z innymi. Jesteśmy przekonani, że zarówno nasze spostrzeżenia dotyczące produktów Fabryki Broni jak i wiedza z zakresu zarządzania inżynierią produkcji będą stanowić wkład w rozwój polskiej myśli zbrojeniowej - stwierdził kierownik Zakładu Mechaniki i Techniki Uzbrojenia Politechniki Warszawskiej prof. Mariusz Magier.