Fabryka Broni "Łucznik" z 300-proc. wzrostem sprzedaży w USA

W 2021 r. Fabryka Broni "Łucznik" w Radomiu wyprodukowała kolejne kilkanaście tysięcy karabinków MSBS GROT dla polskiego wojska, a na rynku amerykańskim odnotowała ponad 300-procentowy wzrost sprzedaży swoich produktów – poinformowała fabryka, podsumowując mijający rok.

W 2021 roku Fabryka Broni dostarczyła Siłom Zbrojnym RP kolejnych kilkanaście tysięcy zestawów karabinków MSBS Grot.

Pistolety VIS 100 M1 doczekały się nowych wersji kolorystycznych, a sprzedaż tej broni przerosła wszelkie oczekiwania producenta.

Spółka zapewnia, że sportowe wersje pistoletów i karabinków z rodziny Beryl znalazły uznanie w Stanach Zjednoczonych i rozchodzą się błyskawicznie.

Groty dla wojska

Amerykański sen

Badania i współpraca

- Mijający rok to rok pełen wyzwań i zmian w Fabryce Broni, ale wyzwania mają to do siebie, że rodzą szanse, a szanse można przekuć w sukces. A mijający rok, dzięki wspaniałemu zespołowi fabryki, możemy śmiało zaliczyć do tych najlepszych - podsumował prezes Wojciech Arndt.