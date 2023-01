Fabryka Broni Łucznik z Radomia zawalczy o nowe kontrakty na targach w Las Vegas

W dniach od 17 do 20 stycznia br. Fabryka Broni Łucznik - Radom uczestniczy w jednych z największych na świecie targach branży strzeleckiej - SHOT SHOW 2023 w Stanach Zjednoczonych. Odbywające się co roku w Las Vegas wydarzenie przyciąga rzeszę wielbicieli strzelectwa.

Udział w SHOT SHOW zawsze jest dla Fabryki Broni okazją do nawiązywania kontaktów handlowych z potencjalnymi klientami.

Karabinki i pistolety z radomskiej Fabryki Broni znane są na całym świecie. Mają je też Ukraińcy żołnierze walczący z Rosjanami.

Warto zaznaczyć, że po jednej z wizyt w Las Vegas radomska spółka pozyskała kontrahenta także z Ameryki Środkowej, do którego trafiły karabinki MSBS Grot S 16 FB-M1.

– Cieszy nas, że produkty, które mamy w ofercie, zostały kolejny raz bardzo dobrze przyjęte i docenione na tak wymagającym rynku, jakim bez wątpienia jest rynek amerykański. Utwierdza nas to w przekonaniu, że produkujemy broń na najwyższym poziomie i możemy śmiało konkurować z producentami uzbrojenia z całego świata – mówi dr Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni Łucznik – Radom.

Podczas tegorocznych targów SHOT SHOW na stoisku radomskiego zakładu zaprezentowano karabinki z rodziny MSBS Grot, m.in. karabiny samopowtarzalne MSBS Grot 762N kal. 7.62 x 51 mm z lufą 20 i 16, MSBS Grot C16 FB-A2 kal. 5.56 x 45 mm wraz z podwieszanym granatnikiem modułowym kal. 40 x 46 mm, a także karabinki rodziny Beryl, m.in. samopowtarzalny Beryl M22 kal. 22LR, długość lufy 17,5, Beryl S762kal. 7.62 x 39 mm, Beryl S223 kal. 223 REM, a także pistolety samopowtarzalne VIS 100 oraz VIS 100 M1 kal. 9 x 19 mm.

Wielu zwiedzających nawiązuje do roli, jaką broń z Radomia odgrywa w wojsku ukraińskim podczas trwającego konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Chwalona jest jej niezawodność i ergonomia. Podkreślana łatwość oraz wygoda użytkowania, jak i celność.

Grot sprawdza się w boju, a to najbardziej wiarygodny test praktyczny każdej broni

W opiniach odwiedzających stoisko Fabryki Broni strzelców cywilnych i przedstawicieli służb mundurowych, Grot znakomicie sprawdza się w boju, a to najbardziej wiarygodny i wymagający test praktyczny każdej broni.

– Rynek amerykański, na którym już zaistniały nasze konstrukcje, jest nam bardzo przychylny. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku karabinek MSBS Grot C 16 FB-A2 trafił do amerykańskiego Dowództwa Operacji Specjalnych (SOCOM) – mówi Seweryn Figurski, członek zarządu Fabryki Broni.

Dodał również, że na rynku cywilnym pojawił się pistolet samopowtarzalny VIS 100 M1, zasilany nabojem 9 x 19 mm, a w 2021 r. w Stanach Zjednoczonych zadebiutowały karabinki 223 S Beryl M1, Mini Beryl Pistol oraz Beryl S 762 M.

Fabryka Broni walczy o kontrakty eksportowe kolejnych konstrukcji

Tegoroczna wizyta w Las Vegas stała się doskonałą okazją do spotkania z amerykańskim dystrybutorem Fabryki Broni - Arms of America. Dzięki współpracy ze spółką z Teksasu jest możliwe wprowadzenie do sprzedaży za oceanem kolejnych konstrukcji z Radomia.

– Mowa tu o karabinkach MSBS USA Pistol 16 oraz MSBS USA Pistol 14. Jest to nasza odpowiedź na zapotrzebowanie rynku cywilnego w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy przekonani, że nowa oferta będzie cieszyła się równie wielkim powodzeniem, jak dotychczasowe produkty, które rozeszły się w błyskawicznym tempie tuż po ich premierze – podkreśla Seweryn Figurski.

Arms of America, która będzie dystrybuować karabinki MSBS USA Pistol 16 oraz MSBS USA Pistol 14 lada dzień je dostanie, a następnie przekaże do certyfikacji agencji ATF (Agencja Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

Zaraz po otrzymaniu od niej zielonego światła na obrót bronią z Radomia, Groty trafią do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Warto wspomnieć, że Fabryka Broni współpracuje także z firmą Atlantic Firearms z siedzibą w Bishopville (Karolina Południowa), która również z sukcesami dystrybuuje wyroby radomskiej spółki.