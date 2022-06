Finlandia i Szwecja w NATO. Co to znaczy dla bezpieczeństwa w Europie

Inwazja Rosji na Ukrainę przyniosła zmianę w dotychczasowej polityce neutralności Helsinek i Sztokholmu. Społeczeństwa tych państw obawiają się, że ekspansjonistyczne plany Moskwy mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Wczorajsze odblokowanie weta Turcji w sprawie przyjęcia tych państw do NATO, było możliwe po podpisaniu wspólnego trójstronnego memorandum z Finlandią i Szwecją dotyczącego bezpieczeństwa.

Rekordowe poparcie dla akcesji do NATO w Finlandii i Szwecji to odpowiednio 60 proc. i 57 proc. W latach poprzedzających inwazję Rosji na Ukrainę poparcie to oscylowało w granicach 30 proc. w Finlandii i ok. 20 proc. w Szwecji.

Przyłączenie Finlandii i Szwecji do NATO odcina Rosję od Morza Bałtyckiego.

Przemysł zbrojeniowy w Szwecji cechuje się dużą niezależnością od rynków zagranicznych. 90 proc. kontraktów dla szwedzkiej armii jest realizowanych przez podmioty rodzime.

Weto Turcji w sprawie przyłączenia Szwecji i Finlandii stanowiło wyzwanie dla dyplomatów ze Sztokholmu i Helsinek, ponieważ motywacja Ankary w sprawie blokowania akcesji tych państw do sojuszu była niejednoznaczna. Negocjacje dotyczyły między innymi wsparcia tych państw dla organizacji kurdyjskich na ich terytorium. Jednakże weto tureckie mogło również stanowić próbę obrony rosyjskich interesów wewnątrz NATO.

Przyszła akcesja do NATO Finlandii i Szwecji będzie stanowić duże wyzwanie strategiczne zarówno dla sojuszu jak również państw kandydujących. Z perspektywy koordynacji działań z NATO oba państwa wydają się dobrze przygotowane do członkostwa. Szwecja i Finlandia brały udział w misjach NATO w Afganistanie, Iraku oraz w ramach KFOR w Kosowie. Obydwa państwa, jeszcze będąc poza NATO, należą do Sił Szybkiego Reagowania NATO.

Jednym z podstawowych wyzwań w kwestii przyszłej akcesji do NATO będzie osiągnięcie przez Finlandię i Szwecję poziomu 2 proc. PKB wydatków na zbrojenia.

Finlandia jest bliska osiągnięcia tego celu. Rząd w Helsinkach zakłada, że już w przyszłym roku uda się osiągnąć poziom 2 proc. PKB, a później wydatki na zbrojenia będą sukcesywnie rosnąć.

Z kolei Szwecja, która ograniczała wydatki na zbrojenia przez ostatnie dwie dekady, będzie potrzebowała dłuższego okresu do osiągnięcia tego poziomu budżetowego. Osiągnięcie tego progu budżetowego będzie zależało od warunków politycznych w Szwecji po wrześniowych wyborach parlamentarnych. Według założeń: przy zwycięstwie rządu centroprawicowego ten cel Sztokholm będzie mógł osiągnąć w 2025 roku, z kolei zwycięstwo, obecnie rządzących socjaldemokratów będzie oznaczało, że wydatki na zbrojenia na poziomie 2 proc. PKB Szwecja osiągnie dopiero w 2028 roku.