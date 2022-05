Finlandia i Szwecja w NATO - to będzie inna Europa

NATO powiększy się o Finlandię i Szwecję mimo sprzeciwu Turcji i gróźb Rosji. Tym samym spełnia się koszmar Putin, który robi dobrą minę do złej gry. Sojusz zbliży się do granic Rosji, zwiększy swój potencjał i możliwości. To historyczna chwila dla Europy, ważna zmiana z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa.

Jednym z powodów agresji na Ukrainę, jak twierdził Putin, było zapobieżenie rozszerzaniu się NATO na Wschód. Tymczasem sojusz się rozrasta. Szwecja i Finlandia złożyły aplikacje o przystąpienie do Paktu.

Wojna w Ukrainie już jest przekleństwem Kremla. Rosną straty, postępy nie są znaczące, a granica Rosji z NATO wydłuża się prawie dwukrotnie - do 2,5 tys. km.

Jak wejście skandynawskich krajów do Paktu Północnoatlantyckiego zmieni architekturę europejskiego i światowego bezpieczeństwa? Co Finlandia i Szwecja wniosą do NATO?

Przystąpienie obu państw do NATO nazwano wielką geostrategiczną przegraną Rosji. - Rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję w wymiarze regionalnym to swoisty przewrót kopernikański - uważa Adam Balcer z Kolegium Europy Wschodniej.

Zacznijmy od Finlandii. Kraj ten, w przeciwieństwie do większości państw zachodniej Europy, od dłuższego czasu dba o obronność, przeznaczając duże środki na zbrojenia i infrastrukturę obronną nawet wówczas, kiedy po zakończeniu zimnej wojny zrezygnowały z tego niemal wszystkie kraje europejskie.

Historia tego kraju, która od stuleci związana jest z Rosją, zwłaszcza wojna zimowa w 1940 r., nauczyła Finów ostrożności. Po II wojnie światowej, zgodnie z niepisaną umową zawartą z Moskwą, w zamian za rezygnację z przystąpienia do NATO, Finlandia mogła prowadzić niezależną politykę wewnętrzną.

- Historia Finlandii jest bogata w konfrontację rosyjsko-fińską. Finlandia bardzo dobrze rozumie politykę rosyjską i zagrożenie, które z jej strony płynie - uważa gen. Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego WP.

Nie czas na neutralność

Dziś to jeden z najzamożniejszych krajów świata. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przekonałby Finów, by rozstali się ze swoją neutralnością. Nie mówiąc o Szwedach, których neutralność była wręcz symboliczna.

Wojna w Ukrainie i niebezpieczeństwo jej rozszerzenia w przyszłości na inne kraje zmieniły diametralnie te nastroje. Najpierw Finów, którzy graniczą bezpośrednio z Rosją. Teraz długość granicy lądowej Rosji z członkami NATO wynosi obecnie 1215 km, po przystąpieniu Finlandii wzrośnie do 2,5 tys. km.

Ale nie dlatego Polska, podobnie jak większość krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego, przyjęła tę decyzję z zadowoleniem i nadzieją. Dla nas Szwecja i Finlandia w sojuszu są szczególnie ważne ze względu na Bałtyk, który od lat traktowaliśmy po macoszemu.

Teraz jednak, po agresji Rosji na Ukrainę i odcięciu nam dostaw rosyjskiego gazu, Bałtyk ma dla nas strategiczne znaczenie. Będziemy otrzymywać gaz nowo powstałym rurociągiem Baltic Pipe. Skroplony gaz LNG płynie statkami z USA do gazoportu w Świnoujściu.

Bałtyk wewnętrznym morzem NATO

Na morzu chcemy budować farmy wiatrowe, a niedaleko od jego brzegu, w Lubiatowie, planujemy zbudować elektrownię jądrową. Kablami położonymi na dnie Bałtyku płynie do nas prąd ze Szwecji.

Bałtyk stał się dla nas bardzo ważnym akwenem. Przyjęcie Szwecji oraz Finlandii do NATO spowoduje, że stanie się wewnętrznym morzem NATO. Co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa?

Według analityków wojskowych przybliża NATO do rosyjskich baz budowanych pospiesznie w Arktyce, ale daje też możliwość szachowania potężnych rosyjskich sił morskich i nuklearnych oraz osłaniających je jednostek w Murmańsku.

Ten jedyny niezamarzający port rosyjski na Bałtyku, w przypadku konfliktu może teraz znaleźć się pod ostrzałem z terenów dalekiej północy Finlandii. Ale to nie jedyny problem, jaki mogą mieć Rosjanie na Bałtyku, gdyby zdecydowali się na kolejny konflikt.

Szachowanie Rosji

Zmieni się też układ sił w Zatoce Fińskiej, która będzie teraz strzeżona przez kraje sojusznicze z obu stron. Daje to możliwość sparaliżowania działań rosyjskich okrętów wychodzących z portu w Kronsztadzie.

Wystarczy umieścić pociski przeciwokrętowe po oby stronach wąskiego kanału prowadzącego do Petersburga (30 km szerokości) z Finlandii oraz Estonii. Takie izraelskie pociski Estonia już ma. Finlandia zamierza je kupić.

Na tym jednak nie koniec. Dla nas ważne jest również to, że obwód kaliningradzki, który jest niczym groźny lądowy rosyjski lotniskowiec wciśnięty pomiędzy dwa kraje NATO w rejonie Bałtyku: Polskę i Litwę, straci swoje militarne znaczenie.

Rosyjska flota i siły stacjonujące w rejonie Kaliningradu znajdą się bowiem pod rakietowym zagrożeniem nie tylko Polski czy Litwy, ale też z Gotlandii. Ta szwedzka wyspa, licząca ok 417 km kw., leżąca niecałe 300 km od Kaliningradu, pozwoli przejąć kontrolę nad regionem.

Tak twierdzi cytowany przez amerykańską prasę Rutger Banholtz, były szef Gwardii Krajowej Szwecji. - Gotlandia to jest lotniskowiec. Ten, kto siedzi na Gotlandii, kontroluje dużą część Morza Bałtyckiego - powiedział.

Znikną nareszcie obawy Sojuszu o to, co mogłoby się stać, gdyby Rosjanie zajęli tę szwedzką wyspę i umieścili na niej np. broń hipersoniczną. Teraz role się odmieniły. To nie Rosjanie, lecz siły NATO mogą bronią rakietową z Gotlandii blokować wejście okrętów przeciwnika na Bałtyk.

Obrona Litwy, Łotwy i Estonii

Rosjan zaboli też mocno inna zmiana. Po przyjęciu do NATO obu wspomnianych krajów znacznie poprawi się niełatwa obecnie możliwość obrony przez sojusz państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Gotlandia będzie miała dla wzmocnienia obrony tych krajów strategiczne znaczenie.

Przyjęcie Szwecji i Finlandii do NATO ma nastąpić najpóźniej w ciągu kilkunastu miesięcy. Na razie z grona popierających Skandynawów w NATO wyłamuje się Turcja, która zapowiada wstrzymanie akcesji obu krajów.

Powodem ma być oferowanie schronienia dla organizacji (kurdyjskich) uważanych przez Ankarę za terrorystyczne. Panuje jednak przekonanie, że Ankara zmieni swoją decyzję.

Morze Bałtyckie jako północno-wschodnią flanka NATO to nie jedyna strategiczna zmiana, jaką przyjęcie obu państw do Sojuszu spowoduje w europejskim, a nawet światowym układzie bezpieczeństwa. Zwiększy się też znacząco potencjał obronny Paktu w Europie.

Armia fińska - silna i nowoczesna

Finlandia, licząca 5,5 mln ludności, przeznacza na obronę ponad 2 proc. PKB. Jej armia liczy ok. 35 tys. żołnierzy, ale szybko może zmobilizować dodatkowo 280 tys. dobrze wyszkolonych rezerwistów. Wraz z obroną terytorialną może to być nawet 500 tys. osób pod bronią.

- Finowie mają świetny system mobilizacyjny i mogą w ciągu kilkunastu dni zmobilizować do 500 tys. żołnierzy, mają też rozwinięte wojska obrony terytorialnej i marynarkę wojenną - mówi gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.

Armia fińska jest nowocześnie uzbrojona. Ma mniej więcej tyle samo czołgów Leopard (ok. 250) co Polska i więcej od nas nowoczesnych samolotów. Pod koniec 2021 r. kupiła 64 myśliwce F-35. Do tego ma silną i nowocześniejszą od Polski marynarkę wojenną.

Interoperacyjność godna NATO

Szwecja, choć jest dwa razy większa od Finlandii, ma niewielką armię, zaledwie 15 tys. żołnierzy i ok. 10 tys. rezerwistów. Szwedzi nie utrzymują też poboru. Dopiero w 2018 r. przywrócili kilkumiesięczną obowiązkową służbę wojskową, ale tylko dla kilku tysięcy osób rocznie.

Ze Sztokholmu już płyną zapowiedzi, że po wejściu do Sojuszu, Szwecja zwiększy nakłady na zbrojenia z 1,03 proc. do 2 proc. PKB. Już teraz ten skandynawski kraj ma znaczny potencjał wojskowy.

- Szwecja ma drugą co do wielkości, siły i możliwości bojowych marynarkę wojenną wśród państw leżących w akwenie Morza Bałtyckiego. Oprócz tego posiada siły powietrzne z własną produkcją zbrojeniową - podkreśla gen. Bieniek.

Szwedzi produkują własne znane w świecie samoloty wielozadaniowe (mają ich 80, również więcej niż Polska) oraz rozpoznawcze. Budują radary i rakiety, trudno wykrywalne korwety oraz okręty podwodne. Dzięki szwedzkim okrętom w Sojuszu siły morskie NATO na Bałtyku podwoją się z dnia na dzień.

Zdaniem gen. Bieńka, interoperacyjność fińskich i szwedzkich wojsk oraz ich procedury związane z działaniami bojowymi już są na poziomie natowskim, a ich siły zbrojne są obecnie w dużym stopniu kompatybilne z armiami Sojuszu i od dawna blisko współpracują z NATO.