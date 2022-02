Finlandia się zbroi. Neutralność to za mało - w razie agresji

Napięta wciąż sytuacja wokół granic Ukrainy niepokoi cały świat. Zwłaszcza państwa północnej Europy - choć pozostają nieco w cieniu tego konfliktu - również czują się zagrożone agresywną polityką Kremla. Część z krajów bałtyckich, jak np. Litwa, Łotwa, Estonia, należy do NATO. A co z neutralną Finlandią i Szwecją? Zwłaszcza Finowie, graniczący bezpośrednio z Rosją, mają niedobre doświadczenia...

Armia fińska liczy ok. 32 tys. żołnierzy, a służba w niej jest obowiązkowa. Po mobilizacji może wystawić ok. 280 tys. nowocześnie wyposażonych żołnierzy wojsk operacyjnych oraz duży komponent obrony terytorialnej.W razie konfliktu armia fińska ma się powiększyć o kolejnych 6 brygad piechoty, 14 samodzielnych batalionowych grup bojowych i 28 kompanii wojsk terytorialnych. Najliczniejsze są wojska lądowe, liczące 3,5 tys. żołnierzy zawodowych oraz ok. 21 tys. poborowych. Każdego roku przeszkolenie odbywa też ok. 19 tys. rezerwistów.Z trzech brygad na południu kraju stacjonuje brygada pancerna, w skład której - prócz dwóch zmechanizowanych brygad jegrów - wchodzi również pułk rakietowy. Tam też są ośrodki szkoleniowe.W centrum i na północy kraju rozmieszczone są dwie pozostałe brygady jegrów, czyli lekkiej piechoty. W Helsinkach stacjonuje pułk jegrów gwardii, wyszkolony do działań w mieście. W tej części kraju jest też kolejny, drugi pułk, gdzie służą fińskie wojska specjalne i aeromobilne.Na uzbrojeniu żołnierzy jest m.in. 239 czołgów Leopard 2, z których 100 w wersji A6, a reszta to wozy A4. Do tego ok. 100 bojowych wozów piechoty CV90 i tyle samo BMP-2, które (ciekawostka) używają polskich systemów maskujących Berberys.Mają też ponad 70 południowoafrykańskich MRAPów RG-32 Scout i kilkaset specjalistycznych pojazdów gąsienicowych Bv206. Do tego dochodzi 400 transporterów opancerzonych MTLB, 62 Patria AMV i ponad 600 lekkich trójosiowych transporterów 600 XA-180 zmagazynowanych dla rezerwistów.Obrona przeciwlotnicza opiera się na zestawach rakietowych krótkiego zasięgu ziemia-powietrze NASAMS, których Finowie mają 24 wyrzutnie oraz 21 jednostek francuskich samobieżnych Crotale na podwoziu Patria 6x6.Armia ma też przenośne szwedzkie wyrzutnie przeciwlotnicze RBS-70 oraz amerykańskie Stingery, 6 systemów lufowych na podwoziu Leoparda 2 oraz 16 zestawów z 35 mm działkami Oerlikona i ok. 1 tys. używanych też w polskiej armii posowieckich armatek ZU-23.Artyleria to głównie 700 dział ciągnionych różnych typów, w tym 54 nowoczesne armatohaubice 155 mm rodzimej produkcji. Do tego dochodzą 74 haubice 2S4 Goździk, które są również na uzbrojeniu polskich artylerzystów.Artylerzyści mają też 48 nowoczesnych 155 mm koreańskich armatohaubic K9 Thunder oraz 16 kołowych moździerzy automatycznych AMS na podwoziu Patrii AMV.Do tego dochodzi samobieżna artyleria rakietowa, m.in. ok. 25 wyrzutni MRLS, gąsienicowych wyrzutni rakiet ziemia-ziemia, będących młodszym, cięższym bratem systemów HIMARS, których dywizjon kupiła Polska w 2019 r., oraz 34 wyrzutnie RM-70.Liczny jest sprzęt przeciwpancerny: 200 ppk Spike różnych rodzajów i ponad 500 wyrzutni TOW2, a także 3 tys. zestawów jednorazowych NLAW i kilkadziesiąt tysięcy jednorazowych granatników M72 oraz wielozadaniowych Carl Gustaf.Jest też batalion śmigłowców wojsk lądowych liczący 20 nowoczesnych śmigłowców transportowych NH90 i siedem lekkich MD500. Kilkanaście wiropłatów ma też straż graniczna.Większość fińskich bezzałogowców to maszyny klasy mini. Wśród nich 55 zestawów bsp Orbiter po 5 egzemplarzy każdy. Dodatkowo 11 taktycznych bezzałogowców krótkiego zasięgu RUAG Ranger, produkcji izraelsko-szwajcarskiej.Finowie już od lat coraz większe pieniądze przeznaczają na zwiększenie potencjału armii. W 2019 r. za ponad 700 mln dolarów zakupiono pociski rakietowe, z czego 622 mln dol. wydatkowano na zakup 120 rakiet do zwalczania okrętów wojennych Harpoon, a 113 mln dol. na 68 rakiet przeciwlotniczych typu woda-powietrze Sea Sparrow.W najbliższych latach marynarka wojenna wzmocniona zostanie czterema nowymi okrętami wielozadaniowymi, budowanymi w programie Squadron 2020, na które w tegorocznym budżecie zaplanowano ponad 200 mln euro.Do najdroższych należy program HX, podobny do polskiej Harpii, w którym Finlandia kupiła za ok. 10 mld euro (ok. 44,5 mld zł) 64 myśliwce F-35. W siłach powietrznych jest też 37 samolotów szkolno-bojowych Hawk.Najlepszym jednak jak dotąd fińskim orężem okazała się ich strategia wobec Rosji w przypadku ewentualnej wojny. Chodzi oczywiście o obronę kraju w przypadku podjęcia przez Moskwę działań konwencjonalnych.Strategia ta polega na połączeniu militarnego odstraszania z dążeniem do utrzymywania dobrych stosunków politycznych i gospodarczych z Moskwą. Helsinki rozwijają stosunki gospodarcze z Rosją. Dotyczą one wielu obszarów niezabronionych międzynarodowymi traktatami UE czy OBWE, zwłaszcza energetyki. Jednocześnie dążą do współpracy militarnej ze Szwecją, USA oraz NATO.

Taka polityka, zmniejszająca ryzyko ewentualnych napięć w relacjach dwustronnych, okazuje się bardzo skuteczna. Finlandia chce też odgrywać rolę pośrednika między Zachodem a Moskwą.Współdziała przy tym ze Szwecją. Szwecja i Finlandia były kiedyś jednym państwem... Fakt ten, obok wymiany handlowej i kulturalnej, jest głównym argumentem przemawiającym za paktem o wzajemnej obronie.Niedawno usłyszeliśmy informacje, że oba kraje przygotowują się do złożenia formalnego wniosku o członkostwo w NATO. Obecnie jednak bardziej prawdopodobny niż rezygnacja z neutralności jest scenariusz dalszego zbrojenia się obu państw - przy ścisłej wzajemnej współpracy obronnej obu krajów z NATO.