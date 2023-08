Finlandia stworzy ogromne rezerwy na wypadek ataku jądrowego lub chemicznego

W odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę Finlandia planuje zbudować największe rezerwy strategiczne na wypadek zagrożenia atomowego i chemicznego. Skorzysta w tym celu ze wsparcia Komisji Europejskiej w wysokości 242 mln euro.

Fiński minister spraw wewnętrznych powiedział mediom, że rezerwy strategiczne mają być w razie potrzeby wykorzystane przez państwa Europy Północnej i Wschodniej.

- Zagrożenie biologiczne, radiologiczne i nuklearne jest bardziej prawdopodobne ze względu na obecną sytuację na arenie międzynarodowej i to motywuje Komisję Europejską do działania. Jest to również związane z inwazją Rosji na Ukrainę - powiedziała mediom przedstawicielka fińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych Tarja Rantala.

Rezerwy mają zostać zbudowane w 2024 roku i znajdzie się w nich sprzęt i środki ochronne, wykrywacze, szybkie testy, jak również lekarstwa i szczepionki dla służb, które będą reagować na potencjalne zagrożenie, jak i dla ludności cywilnej, również, jeśli miałaby wybuchnąć pandemia.

Podobne rezerwy znajdują się również we Francji, Polsce i Chorwacji, jednak te fińskie mają być największe i być częścią unijnego mechanizmu ochrony ludności cywilnej.

Finlandia ma również do końca 2023 roku zadbać o rozwój potrzebnych umiejętności reagowania na zagrożenia chemiczne, biologiczne i nuklearne wśród władz lokalnych, by dostarczyć im koniecznej wiedzy jak postępować w takich sytuacjach. W razie zagrożenia będzie również odpowiedzialna za rozmieszczenie strategicznych rezerw w miejscach, gdzie będą potrzebne.