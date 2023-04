Finlandia wstąpi we wtorek do NATO

Finlandia zostanie oficjalnie przyjęta do NATO we wtorek - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Tego dnia w kwaterze głównej odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Sojuszu.

Finlandia zostanie 31. członkiem NATO. We wtorek po raz pierwszy przed kwaterą główną zostanie wciągnięta flaga tego kraju - zapowiedział Stoltenberg w przeddzień spotkania szefów dyplomacji Sojuszu Północnoatlantyckiego.

W ubiegły czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek Finlandii o przystąpienie do NATO. Był to ostatni kraj Sojuszu, który zgodził się na przyjęcie Finlandii do Sojuszu. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji.