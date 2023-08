Finlandia zmienia politykę dotyczącą eksportu broni i będzie współpracowała z Ukrainą

- Fiński przemysł zbrojeniowy oceni możliwości współpracy z Ukrainą, w tym również rozważone zostanie uruchomienie produkcji na Ukrainie - potwierdza premier Finlandii Petteri Orpo.

Ukraina liczy na fińskie know-how między innymi w produkcji wozów opancerzonych. W praktyce chodzi o udzielenie licencji na produkcję pojazdów Patria na Ukrainie.

Premier Finlandii Petteri Orpo potwierdził 24 sierpnia, że przemysł zbrojeniowy w jego kraju oceni możliwości bliższej współpracy z Ukrainą.

Poprzednie fińskie rządy powstrzymywały się od eksportu uzbrojenia do regionów ogarniętych konfliktem.

"Kwestia współpraca fińskiego przemysłu zbrojeniowego ze stroną ukraińską będzie wyzwaniem"

- Przemysł zbrojeniowy powinien zwiększyć moce produkcyjne. Leży to zarówno w interesie Ukrainy, jak i Europy - powiedział 24 sierpnia premier Finlandii Petteri Orpo.

Szef fińskiego rządu, który w środę (23 sierpnia) złożył wizytę w Kijowie, potwierdził następnego dnia w Helsinkach, że fiński przemysł zbrojeniowy oceni możliwości współpracy z Ukrainą, w tym również rozważone zostanie uruchomienie produkcji na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że liczy szczególnie na fińskie know-how w produkcji wozów opancerzonych. W praktyce chodzi o udzielenie licencji na produkcję pojazdów Patria na Ukrainie. Podobnego rodzaju umowę fiński koncern zawarł z Polską - podkreśla radio Yle.

Szef fińskiego ministerstwa obrony Antti Hakanen wskazał z kolei, że kwestia współpraca fińskiego przemysłu zbrojeniowego ze stroną ukraińską będzie "wyzwaniem", szczególnie, że kraj jest ogarnięty konfliktem zbrojnym. Najszybciej Ukraina mogłaby otrzymać fińskie wozy korzystając z zapasów innych krajów, dodał.

Będzie zmiana w polityce obronnej Finlandii. Tak zdecydował nowy rząd

Poprzednie fińskie rządy powstrzymywały się od eksportu uzbrojenia do regionów ogarniętych konfliktem. 24 sierpni br. rada ministrów (zaprzysiężona w czerwcu) zdecydowała jednak o odstąpieniu od dotychczasowej polityki i udzieliła zezwolenia na eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zaangażowanych w wojnę domową w Jemenie) części zamiennych do samobieżnych moździerzy Nemo, budowanych na podwoziu Patrii. Wcześniej, w lipcu, przyznano Patrii licencję na eksport na Bliski Wschód części do pojazdów opancerzonych AMV.

- Eksport broni oceniamy w perspektywie długoterminowej - skomentowała szefowa fińskiego MSZ Elina Valtonen. Z kolei według ministra obrony Hakanena, decyzje eksportowe zwiększają "wiarygodność" fińskiego przemysłu zbrojeniowego oraz z drugiej strony rozwijają potencjał firm krajowych, tworząc "lepsze możliwości bezpieczeństwa dostaw broni w czasie kryzysu".