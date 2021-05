Fort Trump nie powstanie. A Fort Biden?

Bukaresztański szczyt B9, podczas którego z przywódcami 9 państw wschodnich rozmawiał online prezydent USA Joe Biden oraz szef NATO Jens Stoltenberg, spowodował, że powróciły kluczowe dla Polski pytania związane z wyborem nowego amerykańskiego prezydenta. Czy Bidenowi będzie z Polską po drodze, zwłaszcza jeśli chodzi o poszerzanie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce oraz zacieśnianie współpracy wojskowej i politycznej?

Biden stawia na sojuszników

Umowa o współpracy obronnej

Infrastruktura dla wojsk amerykańskich

Partner strategiczny - nie ideologiczny

Nazwa ta nie pojawiła się w żadnych oficjalnych dokumentach. Potwierdziła to również była już ambasador USA Georgette Mosbacher, przyznając, iż Fort Trump nigdy nie był rozważany i nie miał szansy stać się rzeczywistością.Wiadomo już, że Fortu Trump nad Wisłą nie będzie. Zamiast Trumpa jest Biden. Może zatem powinniśmy zawalczyć o Fort Biden? Takie pytanie stawiano w Polsce po wygranej przez niego kampanii prezydenckiej.Takiej oferty najpewniej nie będzie – byłaby niestosowna. Nie znaczy to jednak, że współpraca w dziedzinie obronności nie będzie się układać dobrze. Amerykański prezydent chce odwrócić politykę swojego poprzednika, który podważał rolę NATO.Nie chce wycofywać amerykańskich żołnierzy z Niemiec, za to chce przywrócić finansowanie inicjatywy odstraszania wymierzonej w Rosję. Znamienna w tym kontekście jest wypowiedź wiceprzewodniczącego połączonych szefów sztabu, gen. Johna Hytena.– Myślę, że sojusznicy i partnerzy są naszą największą przewagą na świecie, ponieważ mamy ich wielu, a nasi konkurenci tak mało – powiedział gen. Hyten. Dodał, że im bardziej USA może liczyć na sojuszników i partnerów, tym Amerykanie silniejsi są jako naród i wszyscy jesteśmy silniejsi jako Sojusz oraz jako partnerzy.Także Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, pozytywnie ocenia obecne relacje ze Stanami Zjednoczonymi. – Jeżeli chodzi o obronność, mogę powiedzieć, że mamy kontynuację procesów, które zostały rozpoczęte za czasów prezydenta Baracka Obamy. Dotychczasowe bardzo dobre partnerskie relacje z USA nie ulegną zmianie – zapewniał minister.Politykę Waszyngtonu wobec NATO i państw Europy Wschodniej potwierdzają komunikaty, które popłynęły w świat ze szczytu przywódców Grupy B9. Pojawienie się Joe Bidena i Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, choć tylko online, to - zdaniem Andrzeja Dudy - mocny znak dla Rosji i potwierdzenie amerykańskiej obecności w naszej części Europy oraz zobowiązań NATO wobec naszych państw.Ważnym jej elementem jest umowa o wzmocnionej współpracy obronnej (EDCA) podpisana w 2020 r. przez prezydentów Dudę i Trumpa.Według ministra Błaszczaka zapewnia ona trwałą i liczniejszą obecność wojsk USA w naszym kraju.- To na jej podstawie w Polsce stacjonować będzie dowództwo V Korpusu Sił Lądowych USA, które jest odpowiedzialne za siły amerykańskie rozlokowane w naszej części Europy - podkreślił minister.Na razie do Polski trafi 200 osób, które stanowić będą wysunięte stanowisko dowodzenia reaktywowanego dowództwa V Korpusu US Army w Fort Knox, liczącego ok. 635 żołnierzy. Jego zadaniem będzie dowodzenie amerykańskimi wojskami stacjonującymi w naszym regionie. Pełną gotowość osiągnie pod koniec 2021 r.Zgodnie z umową liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce, która już wynosi ok. 4,5 tys., wzrośnie o tysiąc.MON buduje infrastrukturę, która w sytuacji zagrożenia państwa gotowa będzie przyjąć nawet 20 tys. żołnierzy z USA. Amerykańscy żołnierze są już w dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu oraz stanowią większość międzynarodowej Batalionowej Grupy Bojowej w Orzyszu.Obecni są w centrach NATO w Bydgoszczy i Krakowie, gdzie pod koniec 2019 r. otwarto siedzibę Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. W przyszłym roku gotowość ma osiągnąć amerykańska baza rakietowa w Redzikowie.Zgodnie z umową żołnierze USA pojawią się także we Wrocławiu, gdzie ma powstać lotnicza baza załadunkowo-rozładunkowa USA, oraz w Łasku, gdzie będzie eskadra statków bezzałogowych. W Powidzu natomiast mają stacjonować piloci, a do Lublińca przyjadą amerykańscy żołnierze sił specjalnych.Zdaniem analityków Biden zadba o to, co było ważne dla Obamy, a co ignorował Trump, czyli o rolę gwaranta stabilności światowej polityki. Na pewno nie odstąpi od realizacji zapisów umowy polsko- amerykańskiej dotyczącej obronności. To dobra informacja dla Warszawy. Gorsza jest taka, że może się upomnieć o kwestie praworządności.Czytaj też: Nowe okręty rakietowe dla marynarki. Polska odświeża ambitny projekt

- Rząd polski będzie musiał przyzwyczaić się do administracji USA, która może być krytyczna wobec niektórych aspektów polityki wewnętrznej i oczekiwać bardziej konstruktywnej polityki wobec europejskich partnerów - uważa Marcin Zaborowski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.- To, czy relacje polsko-amerykańskie pozostaną silne i będą się rozwijać, zależy więc od tego, jak Warszawa zareaguje na to, że jej partner strategiczny nie jest już jej partnerem ideologicznym - twierdzi.