Francuski MSZ wzywa Rosję do cofnięcia decyzji. Chodzi o porozumienie Nowy START

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało we wtorek Rosję do "wykazania się odpowiedzialnością" i cofnięcia "tak szybko, jak to możliwe" decyzji o zawieszeniu swojego udziału w porozumieniu Nowy START.

"Traktat Nowy START jest podstawowym instrumentem w międzynarodowej architekturze kontroli zbrojeń jądrowych i stabilności strategicznej" - napisała w oświadczeniu Anne-Claire Legendre, rzeczniczka dyplomacji Francji, jedynego kraju w Unii Europejskiej posiadającego broń jądrową.

MSZ Francji przypomniało także, iż Francja wraz ze swoimi sojusznikami z NATO już 3 lutego wyraziła "zaniepokojenie" osłabieniem tego traktatu z powodu nieprzestrzegania przez Rosję zobowiązań.

Francja zwróciła uwagę na znaczenie traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, który Rosja podpisała i ratyfikowała, oraz zaapelowała do Rosji o przestrzegania moratorium na próby jądrowe, które Moskwa podpisała podobnie jak wszystkie państwa posiadające broń jądrową.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił podczas wtorkowego wystąpienia przed Zgromadzeniem Federalnym, czyli połączonymi izbami rosyjskiego parlamentu, że Moskwa zawiesza swój udział w amerykańsko-rosyjskim porozumieniu o redukcji zbrojeń strategicznych Nowy START, zawartym w 2010 roku.

Nowy START to podpisany w 2010 r. rosyjsko-amerykański traktat o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych, który ogranicza liczbę rozmieszczonych głowic do 1550 w każdym kraju. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Jednocześnie każda ze stron została upoważniona do przeprowadzenia do 18 inspekcji na miejscu rocznie, by wzajemnie kontrolować przestrzeganie ograniczeń.