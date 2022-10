Fregaty dla Polski coraz bliżej

O tym, na jakim etapie są prace nad fregatami dla Miecznika budowanymi przez firmę Babcock, czy harmonogramy budowy są aktualne i co ze współpracy z Brytyjczykami będą miały polskie stocznie - WNP.PL rozmawia z Ewą Kittel-Prejs, dyrektorką firmy Babcock w Polsce.

Firma Babcock jako partner dostarczający platformę polskiej fregaty dla Miecznika współpracuje z Konsorcjum PGZ-Miecznik, koncentrując się jednocześnie na współpracy z PGZ Stocznią Wojenną.

Firma podpisała umowę dotyczącą tzw. Class Design - zaświadczającą, że projekt, budowa, jakość i dostawa zamówionych produktów nie naruszają żadnych patentów, know-how i praw wynikających z licencji lub praw autorskich, a także umowę ramową TOKAT (transfer wiedzy i technologii).

- Naszym najbliższym zadaniem jest złożenie wstępnego projektu, dopasowanego do wymagań taktyczno-technicznych Marynarki Wojennej RP, uwzględniającego cenę określoną przez zamawiającego oraz zapewniającego możliwość późniejszego podnoszenia zdolności bojowych okrętu - mówi Ewa Kittel-Prejs, dyrektorka Babcock w Polsce.

Program budowy polskich fregat przebiega jak dotąd sprawnie, zgodnie z założonymi terminami. Co obecnie dzieje się na budowie okrętów dla Miecznika?

- Firma Babcock jako partner dostarczający platformę współpracuje z Konsorcjum PGZ-Miecznik, koncentrując się jednocześnie na współpracy z PGZ SW. Zamiar i ramy współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Polską przy integracji naszej fregaty Arrowhead 140 z polskim programem Miecznik określa podpisana deklaracja intencji (SOI).

Jesteśmy na finiszu wcielania w życie projektu wstępnego; jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Oprócz zadań związanych z projektem platformy trwają również prace nad finalizacją zagadnień dotyczących uzbrojenia.

Zgodnie z umową z PGZ Babcock dostarczy do połowy listopada projekt wstępny do zaktualizowanego studium wykonalności, które PGZ przekazała już Agencji Uzbrojenia.

Podpisaliśmy umowę dotyczącą tzw. Class Design - zaświadczającą, że projekt, budowa, jakość i dostawa zamówionych produktów nie naruszają żadnych patentów, know-how i praw wynikających z licencji lub praw autorskich.

Taka umowa jest konieczna dla wsparcia dalszego rozwoju programu oraz zwiększenia zdolności przemysłowych spółek budujących fregaty w Polsce.

PGZ i Babcock składają dokumenty do Rejestru Lloyda, by przyznać okrętom Miecznik klasę fregaty

To ważny moment dla osiągnięcia pełnej dojrzałości okrętu. Razem z PGZ będziemy składać wszystkie dokumenty do Rejestru Lloyda, żeby przyznać okrętom Miecznik odpowiednią klasę: fregaty.

Ze wszystkimi członkami Konsorcjum PGZ-Miecznik podpisaliśmy również umowę ramową TOKAT, dotyczącą transferu wiedzy i technologii.

Czego konkretnie dotyczy ta umowa?

- Określa ona zasady współpracy, sposób, w jak będziemy przekazywać kolejne pakiety technologii, co przyczyni się do dostarczenia fregat Miecznik zgodnie z harmonogramem.

Współpraca ta jest bardzo szeroko zakrojona. Obejmie proces rekrutacji, rozwoju i szkolenia pracowników, jak i wsparcie w planowaniu modernizacji infrastruktury oraz we wdrażaniu niezbędnych narzędzi i technologii.

Sposób transferu technologii do obu stoczni jest tak ważny właśnie dlatego, że normuje zasady, w jakich pakietach będziemy przekazywać wiedzę i doświadczenia, zarówno jeśli chodzi o technologie dotyczące projektowania okrętów, jak i ich budowę.

Tutaj ważnym elementem jest czynnik ludzki, czyli jaka będzie strategia kadrowa stoczni, sposób zwiększania kompetencji i umiejętności wśród naszych polskich partnerów. Co ważne, oba kontrakty podkreślają silne stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy Polską a Wielką Brytanią.

Wymian i dokształcania kadr między pracownikami stoczni będzie coraz więcej

Stocznia współpracę z polską kadrą techniczną rozpoczęła już wcześniej. Polscy inżynierowi byli u was w stoczni, podglądali, jak te fregaty powstają. Jak ta współpraca wygląda obecnie?

- Teraz działania zostały zintensyfikowane. Wymian między pracownikami stoczni będzie coraz więcej, rozszerzone zostanie dokształcanie kadr, co oczywiście będzie działało w obie strony. Polscy pracownicy będą przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii do naszych stoczni, a nasi pracownicy - do polskich. Mamy już w Polsce wielu brytyjskich inżynierów, którzy dzielą się wiedzą z polskimi kolegami.

To na tym polega cała siła współpracy polsko-brytyjskiej: chodzi nie tylko o przygotowanie nowych kadr, wykwalifikowanych pracowników, ale i wymianę praktycznych umiejętności, co dla zdobycia kompetencji przy budowie okrętów jest również bardzo ważne.

Etap gromadzenia dokumentacji jest bardzo ważny. Polscy marynarze chcieliby, by przygotowanie do budowy fregat było jak najszybsze. Czy są już wyznaczone terminy zakończenia tych prac?

- Naszym najbliższym zadaniem jest złożenie wstępnego projektu, dopasowanego do wymagań taktyczno-technicznych Marynarki Wojennej RP oraz do określonej przez zamawiającego ceny, z drugiej zaś strony - zapewniającego możliwość późniejszego podnoszenia zdolności bojowych okrętu.

Prace te zakończą się w 2022 r. Kolejny etap to akceptacja naszego wstępnego projektu przez Agencję Uzbrojenia. Ma to nastąpić w pierwszym kwartale 2023 r. - na podstawie projektu zatwierdzonego i opracowanego wspólnie z konsorcjantami i pozostałymi partnerami zagranicznymi, tj. Thales i MBDA.

Cięcie blach na polskie fregaty rozpocznie się w sierpniu 2023 roku

Kolejnym kamieniem milowym będzie oczywiście cięcie blachy, które ma nastąpić w sierpniu 2023 r. Poszczególne fregaty trafią do Marynarki Wojennej RP - odpowiednio - w 2028, 2029 i 2031 r., ale dokładamy wszelkich starań, aby przyspieszyć ten harmonogram.

Będą to fregaty rakietowe?

- Zgodnie z wymogami polskiego MON mają być zdolne do zwalczania okrętów nawodnych i podwodnych przeciwnika, jak i różnego rodzaju statków powietrznych wyposażonych w pociski lotnicze - takich jak drony, samoloty, śmigłowce, a także cele naziemne.

Czy polskie stocznie są przygotowane do budowy tak złożonych technologicznie jednostek?

- Na pewno tak. Polskie stocznie, PGZ SW i Remontowa Shipbuilding, mają w budowie okrętów duże doświadczenie. Budowały wcześniej okręty i inne jednostki pływające. Postrzegamy nich jako doświadczonych partnerów.

Dzięki budowie nowych fregat uda się zmodernizować Stocznię Wojenną

Co konkretnie polski przemysł stoczniowy będzie miał z tej współpracy?

- Przede wszystkim Marynarka Wojenna RP będzie miała nowoczesne okręty. Liczymy też na to, że dzięki budżetowi przyznanemu przez Agencję Uzbrojenia i MON uda się zmodernizować Stocznię Wojenną.

Poprawi się sytuacja kadrowa polskich stoczni, będzie więcej miejsc pracy. Znacznie zwiększą się kompetencje stoczniowców, dotyczące budowy okrętów wojennych. Do tego zbudowane zostaną więzi nie tylko pomiędzy naszymi stoczniami, ale też pomiędzy szkołami i uczelniami polskimi oraz brytyjskimi.

Czy nowe kompetencje pozwolą polskim stoczniom na dalszą, samodzielną modernizację fregat, a nawet budowę takich okrętów na eksport?

- Zakładamy, i taki jest nasz cel, że po oddaniu trzeciej jednostki transfer wiedzy i technologii dla polskich stoczni będzie na takim poziomie, że kolejne jednostki stocznie będą mogły już budować same.

Liczymy oczywiście, że nadal pozostaniemy strategicznym partnerem w rozwoju kompetencji (być może we wspólnym pozyskiwaniu rynków eksportowych), ale kompetencje do budowy kolejnych jednostek pozostaną w polskim przemyśle stoczniowym.