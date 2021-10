Fundusz Innowacyjności NATO pomoże w rywalizacji z Chinami

NATO powoła Fundusz Innowacyjności, który ma pomóc w rywalizacji technologicznej, zwłaszcza z Chinami. Do inicjatywy dołączyła Polska, dzięki czemu mogą zyskać na tym polskie start-upy pracujące nad rozwojem zaawansowanych technologii – mówi ekspertka grupy doradczej NATO Izabela Albrycht.

W październiku ministrowie obrony z 17 krajów sojuszniczych, w tym Polski, zapowiedzieli powołanie pierwszego w historii NATO Funduszu Innowacyjności o wartości 1 miliarda euro.

Ma on pomóc Sojuszowi Północnoatlantyckiemu zachować przewagę technologiczną poprzez wsparcie inwestycji w rozwiązania o potencjalnym zastosowaniu w obronności i bezpieczeństwie.

Jak mówi Albrycht, środki mają trafić do start-upów zajmujących się m.in. sztuczną inteligencją, zaawansowaną analityką i przetwarzaniem danych, technologami autonomicznymi, kosmicznymi, hipersonicznymi, informatyką kwantową i biotechnologią. To obszary, którymi szczególnie jest zainteresowany Sojuszu Północnoatlantycki jeśli chodzi o innowacje.

"Fundusz Innowacyjności NATO to jeden z konkretnych kroków na drodze do stworzenia w NATO efektywnego ekosystemu innowacji, który ma wesprzeć rozwój i wdrażanie nowych i przełomowych technologii. Sojusz identyfikuje je jako główny czynnik budowania swojej siły militarnej, wzmocnienia bezpieczeństwa i obrony" - mówi Albrycht, która jest założycielką Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC i wchodzi w skład grupy doradczej NATO.

Jak podkreśla, rozwój technologiczny z jednej strony napędzany jest przez innowacje korporacji międzynarodowych, z drugiej w obszarze bezpieczeństwa i obrony coraz bardziej przez rywalizację geopolityczną USA i Chin.

"Chiny od dłuższego czasu przeznaczają bardzo dużo środków na rozwój technologii, w tym związanych ze zdolnościami bojowymi, a NATO ma coraz większą świadomość konsekwencji i zagrożeń jakie to ze sobą niesie w wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego. Mówi się, że Sojusz przeżył "moment Sputnika", a Fundusz ma pomóc mu w przygotowaniu się na rywalizację strategiczną z zaawansowanymi technologicznie autorytarnymi reżimami" - powiedziała.

W czerwcu na szczycie w Brukseli NATO uruchomiło także transatlantycki akcelerator innowacji tzw. DIANA.



"Ma być on cywilno-wojskowym wehikułem tworzenia innowacji technologicznych w Sojuszu. W ramach tego akceleratora ma być koordynowana współpraca sektora prywatnego, rządowego i akademickiego wszystkich krajów członkowskich. Działania DIANA mają być wspierane także przez Fundusz Innowacyjności. Jego celem jest finansowanie rozwoju rozwiązań tworzonych przez start-upy na wczesnym ich etapie. Sojusz zainteresowany jest głównie tymi firmami, które działają w obszarze tzw. głębokich technologii. To takie, które wymagają pogłębionych, zaawanasowanych prac naukowo-badawczych i tworzą przełomowe rozwiązania" - podkreśliła.

Wyjaśniła, że jest to działalność biznesowa obarczona wysokim ryzykiem i inwestorzy prywatni nie są skorzy, aby przeznaczać fundusze na tego typy rozwiązania.



"Stąd pomysł, aby nadać innowacyjny impuls, tworząc ekosystem współpracy start-upów i firm z sektorem wojskowym, który da im nie tylko poduszkę finansową, ale także specjalistyczną wiedzę o potrzebach w zakresie potrzebnych rozwiązań. Fundusz ma być też dźwignią do pozyskania środków na rynku z komercyjnych, ale godnych zaufania funduszy Venture Capital. Założenie jest takie, że marka NATO przyciągnie z rynku prywatnego dodatkowe środki na rozwój perspektywicznych i kluczowych technologii. Fundusz, który zostanie oficjalny powołany na Szczycie NATO w 2022 r. ma działać w cyklu 15-letnim" - wskazała.

Zdaniem Albrycht, na udziale w Funduszu zyska także Polska.



"Polska jako ważny aktor w NATO musi włączyć się w proces dostosowywania się Sojuszu do wyzwań cyfrowej dekady. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo, ale także polską innowacyjność technologiczną. To jest w XXI wieku najważniejsza zmienna, która zadecyduje o sile militarnej, pozycji geopolitycznej i potencjale gospodarczym naszego kraju i wymaga od nas systemowych zmian, zbudowania strategii, instytucji i kadr" - wskazała.

Fundusz Innowacji został powołany przez Belgię, Czechy, Estonię, Niemcy, Grecję, Węgry, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Holandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię i Wielką Brytanię.