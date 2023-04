Gazprom sfinansuje nową jednostkę najemników - batalion Potok

Były oficer rosyjskiego wywiad Igor Girkin uważa, że rosyjscy dowódcy mogą mieć problem z odparciem dużej grupy ukraińskich oddziałów wyposażonych w sprzęt NATO i nacierających w wielu miejscach frontu jednocześnie. Jego zdaniem Rosja zmierza w kierunku militarnej porażki.

Według Ukraińców pokój w Bachmucie będzie możliwy tylko wówczas, kiedy miasto zostanie wyzwolone z rąk okupantów.

Unia Europejska przyznała Ukrainie kolejną transzę 1,5 mld euro w ramach programu pomocy makrofinansowej na 18 mld euro.

Iran, oprócz dronów przekazał Rosji ok. 300 tys. pocisków artyleryjskich i milion innego rodzaju amunicji oraz rakiety.

Rosyjskie wojska okupacyjne na kierunku Bachmutu atakowały 23 razy w ciągu doby pozycje ukraińskich sił zbrojnych i uderzały 280 razy różnymi rodzajami artylerii.

Siły ukraińskie odniosły niewielkie sukcesy na południe od miasta Kreminna i uderzają w rosyjskie tylne węzły logistyczne na czasowo okupowanym terytorium obwodu ługańskiego.

Aktywne walki toczą się teraz na kierunku kupiańskim. Linia frontu przebiega w pobliżu miasta. Wciąż utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo ataków rakietowych na Charków i obwód charkowski.

Ukraińcy mówią wprost: pokój w Bachmucie będzie możliwy tylko wówczas, kiedy miasto zostanie wyzwolone z rąk okupantów. Ma to być możliwe w ramach przygotowywanej ukraińskiej kontrofensywy.

Ukraińscy żołnierze utworzyli przyczółek na lewym wschodnim brzegu Dniepru

Ołeksandr Syrski, dowódca Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że dowódcy grup szturmowych używają smartfonów ze specjalnym oprogramowaniem „Alpine Quest GPS”, które pokazuje współrzędne pozycji własnego sprzętu ogniowego, obiektów ataku, tras natarcia na nie, a także zadań sąsiednich jednostek.

Ukraińska armia wysadziła desant i zajęła domki letniskowe naprzeciwko Chersonia na lewym wschodnim brzegu Dniepru. Trwa ostrzeliwanie pozycji położonych dalej na wschód. Ukraińcy twierdzą, że ich siły osiągają imponujące wyniki w walce przeciwbateryjnej przeciwko siłom rosyjskim na okupowanym przez Rosję wschodnim (lewym) brzegu Dniepru.

Stąd najbliżej jest do Krymu. Według zachodnich źródeł Ukraińcy do końca kwietnia mieli przygotować 12 brygad szturmowych, czyli niemal 50 tys. żołnierzy.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że Unia Europejska przyznała Ukrainie kolejną transzę 1,5 mld euro w ramach programu pomocy makrofinansowej na 18 mld euro. Od początku 2023 r. Ukraina otrzymała już 6 mld euro w ramach zakrojonej na szeroką skalę pomocy z Unii Europejskiej.

Rosyjscy ultranacjonaliści chcą wprowadzić pojęcie „wroga ludu” i więcej represji

Były oficer rosyjskiego wywiad Igor Girkin uważa, że rosyjscy dowódcy mogą mieć problem z odparciem dużej grupy ukraińskich oddziałów wyposażonych w sprzęt NATO i nacierających w wielu miejscach frontu jednocześnie.

Twierdzi, że wojna wchodzi w kolejny etap i przynosi nowe wyzwania dla obu stron. Jego zdaniem Rosja zmierza w kierunku militarnej porażki.

Rosyjscy ultranacjonaliści opowiadają się za przyjęciem przez Kreml stalinowskich represji. Parlamentarzysta rosyjskiej Dumy Państwowej Andriej Gurulow z rządzącej partii Jedna Rosja stwierdził, że trzeba ponownie wprowadzić pojęcie „wroga ludu” dla wrogów społeczeństwa. Wzywają do ścigania rosyjskich urzędników mających nadzieję zakończyć wojnę poprzez negocjacje z Zachodem.

Stany Zjednoczone nie wydały wiz funkcjonariuszom rosyjskich mediów, którzy mieli towarzyszyć ministrowi spraw zagranicznych Rosji Siergiejowi Ławrowowi podczas jego wizyty w ONZ. Ławrow zapowiedział działania odwetowe wobec dziennikarzy amerykańskich pracujących w Rosji.

Według urzędników USA i UE sukces ukraińskiej kontrofensywy nie skłoni Rosji do negocjacji

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Ławrow ostrzegł, że świat znalazł się w momencie może nawet bardziej niebezpiecznym, niż podczas zimnej wojny.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres przyznał, że ryzyko konfliktu między globalnymi potęgami jest na historycznie wysokim poziomie.

Wysocy urzędnicy USA i UE oceniają, że prezydent Rosji Władimir Putin nie będzie skłonny do negocjacji nawet jeśli ukraińska kontrofensywa odniesie sukces. Twierdzą, że szanse Putina na wycofanie się w takim przypadku są mniejsze niż zero. Strategiczny cel Putina jest wciąż ten sam: podporządkowanie Ukrainy politycznie, jeśli nie w pełni militarnie.

W Rosji miała powstać nowa kompania wojskowa podobna do Grupy Wagnera, tyle że finansowana przez Gazprom, czyli państwowy koncern będący blisko Władimira Putina.

Funkcjonowanie w Rosji prywatnych firm wojskowych jest formalnie zakazane. Nie dotyczy to jednak Grupy Wagnera, a teraz także nowej formacji Gazpromu. Ta formacja to najemniczy batalion nazwany Potok.

Iran okazuje się najlepszym przyjacielem Rosji. Prawda w końcu wyszła na jaw

Kijów chce od Zachodu gwarancji bezpieczeństwa oraz jasnej ścieżki do NATO wraz z dokładnymi ramami czasowymi. Oczekuje, że stanie się to podczas lipcowego szczytu, ewentualnie do końca 2023 r.

Dmytro Kułeba w amerykańskim czasopiśmie Foreign Affairs zaatakował NATO za błędną strategię oraz za niejednoznaczność, która jest najlepszym sojusznikiem Putina.

Drony to nie jedyna broń dostarczana Moskwie przez Teheran. Jak informuje amerykański dziennik The Wall Street Journal, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Iran przekazał Rosji ok. 300 tys. pocisków artyleryjskich i milion innego rodzaju amunicji oraz rakiety kal. 130 mm, 122 mm i 152 mm.

Ryhor Azaronak, białoruski symbol propagandy Aleksandra Łukaszenki, który o premierze Mateuszu Morawieckim powiedział, że "ten fircyk szykuje się do wojny", grozi teraz Polsce bronią jądrową.

- No co, wrogowie, kwiczycie? Białoruś jest państwem nuklearnym! Państwem, które w przypadku ataku na jego terytorium może odpowiedzieć taktyczną bronią nuklearną. Będzie się topić Warszawa, a Wilno zatonie - powiedział.

Szef szwedzkiej dyplomacji Tobias Billstrom poinformował, że Szwecja wydali pięciu rosyjskich dyplomatów za działalność niezgodną ze statusem dyplomatycznym. Ambasador Rosji w Sztokholmie został wezwany w tej sprawie do MSZ Szwecji.