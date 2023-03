Gazprom tworzy własną armię. Płaci więcej niż Grupa Wagnera

Według Instytutu Badań nad Wojną Kreml może próbować stworzyć nową ochotniczą formację zbrojną, analogiczną do jednostek Rezerwy Rosyjskiej Armii Bojowej (BARS), za pośrednictwem rosyjskiego państwowego koncernu energetycznego Gazprom. Płacić ma 2 razy więcej, niż Grupa Wagnera.

Ostatni czas przyniósł bardzo wiele ciekawych informacji wokół wojny na Ukrainie. Prezentujemy przegląd doniesień z 8 i 9 marca.



Najdłuższa bitwa tej wojny wciąż trwa. Mimo trudnej sytuacji Ukraińcy wciąż nie odstępują z Bachmutu.

Ministrowie państw Unii Europejskiej dyskutowali, jak dostarczyć Ukrainie amunicję, której potrzebuje aż miliard.

Władimir Putin w strategicznych kalkulacjach nie bierze pod uwagę faktów. Naprawdę wierzył, że zajmie Ukrainę w 3 dni.

Gazprom chce założyć własną armię.

Filia Gazpromu, Gazprom Nieft, tworzy formację ochotniczą, analogiczną do jednostek Rezerwy Rosyjskiej Armii Bojowej (BARS). Początkowo Gazprom Nieft miał utworzyć prywatną kompanię wojskową (PKW) i rozmieszczać jej elementy w okupowanym obwodzie donieckim. Okazało się jednak, że formacja Gazprom Nieft jest jednostką ochotniczą, a nie oddziałem PKW.

W lutym rosyjski rząd upoważnił Gazprom Nieft do utworzenia prywatnej organizacji bezpieczeństwa w celu ochrony rosyjskiej infrastruktury energetycznej. Ukraiński wywiad uważa, że utworzenie prywatnej firmy ochroniarskiej Gazprom Nieft wpisuje się w wysiłki Kremla zmierzającymi do odsunięcia na bok finansisty Grupy Wagnera.

Według rosyjskich blogerów kampania rekrutacyjna Gazprom Nieftu wzbudziła zainteresowanie w obwodzie donieckim. Firma oferuje 400 tys. rubli (około 5260 dolarów) wynagrodzenia miesięcznie i dodatkowe premie za wyniki. Oferowane wynagrodzenie to dwukrotność tego, co płaci Grupę Wagnera.

Ochotnik w formacji Gazprom Nieftu może zarobić z premiami nawet 600 tys. rubli (około 7890 dolarów) miesięcznie. Firma próbuje w ten sposób konkurować z Wagnerem o rekrutów w obwodzie donieckim, gdzie również Wagner prowadzi kampanię rekrutacyjną.

Rosjanie wysyłają do Bachmutu coraz większą liczbę wojsk

Wagnerowcy ogłosili, że siły rosyjskie zajęły cały wschodni Bachmut. Rosjanie mają już kontrolować od 45 do 52 proc. miasta. Ukraińskie jednostki wycofały się ze wschodniego Bachmutu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie chce oddawać miasta. Cel jest jeden - zatrzymać tu Rosjan jak najdłużej i wykrwawić Wagnerowców. Choć Rosjanie zdobyli kilka miejscowości wokół miasta, to jednak zapowiadana przez nich ofensywa nie przynosi znaczących rezultatów. Rosjanie wysyłają do Bachmutu coraz większą liczbę wojsk, ale ilość nie przekłada się na jakość.

Często rosyjscy żołnierze są bez zimowych mundurów a nawet bez broni i amunicji, za to pod wpływem środków odurzających. To, według Ukraińców, obraz rosyjskich żołnierzy wysyłanych do walki o Bachmut. W krwawych bojach o miasto ponoszą więc ogromne straty.

Według Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, nie można jednak wykluczyć, że Bachmut w końcu upadnie. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że w takim przypadku nie będzie to punkt zwrotny w wojnie.

Amerykańskie rakiety powietrze-powietrze będą montowane na ukraińskich samolotach

Jak podała BBC, Rosja wystrzeliła 9 marca rakiety na cele w całej Ukrainie. Od Charkowa na północy, po Odessę na południu i Żytomierz na zachodzie kraju. Pojawiły się też informacje o atakach na Kijów.

Według Politico, Kijów używa już pocisków rakietowych powietrze-powietrze średniego zasięgu AIM-120 AMRAAM, przekazanych przez inne państwa Zachodu, ale są one odpalane z systemów przeciwlotniczych NASAMS.

Amerykanie badają też, czy możliwa jest integracja zaawansowanych zachodnich rakiet powietrze-powietrze z ukraińskimi myśliwcami z czasów sowieckich. Jeśli się uda, będzie to pierwszy przypadek, kiedy amerykańskie rakiety znajdą się na samolotach spoza NATO.

Na spotkaniu w Szwecji ministrowie obrony państw Unii Europejskiej rozmawiali też o wysłaniu na Ukrainę amunicji. Według ukraińskiego MON dobrze byłoby, gdyby dostawy wynosiły ok. 90-100 tys. pocisków miesięcznie, głównie kalibru 155 mm.

Zdaniem ukraińskiego ministra obrony Ukraina potrzebuje miliarda pocisków. Ich produkcja ma kosztować około 4 mld euro. Estonia proponuje, aby państwa unijne sfinansowały ten zakup.

Nie będzie pomocy wojskowej dla Ukrainy ze Szwajcarii. Neutralność ważniejsza

Brytyjski dziennik "The Sun" potwierdza to, o czym mówiono już od dawna. Władimir Putin miał naprawdę wierzyć, że zajmie Ukrainę w 3 dni. Tak wynika z tajnych dokumentów rosyjskich służb.

Plan wydatków, który prezydent Joe Biden zaproponuje 9 marca, zapewnić ma prawie największy budżet obronny w czasie pokoju, w którym przeznaczono 170 miliardów dolarów na zakup broni i 145 miliardów dolarów na rozwój.

Rada Kantonów, izba wyższa szwajcarskiego parlamentu, odrzuciła poprawkę do ustawy, która pozwalałaby na reeksport broni wyprodukowanej w tym kraju np. do Ukrainy. Mało tego: polityka, który promował zmiany, oskarżono o lobbing na rzecz producentów broni.

Według brytyjskiego wywiadu, dwa rosyjskie statki towarowe Musa Jalil i Begey, które w styczniu wypłynęły z irańskiego portu, kierując się do Rosji przez Morze Kaspijskie wiozły na pokładach ok. 100 mln szt. amunicji do wyrzutni rakiet, moździerzy i karabinów maszynowych

Skala poparcia Rosjan dla Władimira Putina i wojny wciąż może szokować

Żony mężczyzn w wieku ponad 50 lat, a nawet powyżej 55 lat, zmobilizowanych do armii rosyjskiej z separatystycznych republik ługańskiej i donbaskiej skarżą się i proszą Władimira Putina o sprowadzenie mężów do domu.

Twierdzą, że prawo nie działa. Raporty o zwolnienie z powodu wieku nie są przyjmowane, a jeśli są przyjmowane, to miesiącami leżą bez odpowiedzi. Na apele nie odpowiada też prokuratora ani jednostki wojskowe.

Mimo to skala poparcia w Rosji dla Władimira Putina i wojny wciąż może szokować. Oscyluje w granicach 70-75 proc. Jednakże ponad połowa ankietowanych chciałaby zarazem zawieszenia broni i rozpoczęcia negocjacji pokojowych.