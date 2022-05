Gen. Drewniak: wojna będzie trwała jeszcze bardzo długo

O tym, dlaczego Rosjanie wydreptują tak mizerne sukcesy w wojnie w Ukrainie i dlaczego żołnierze rosyjscy prezentują standardy hord Dżyngis-chana, WNP.PL rozmawia z generałem Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ekspertem Fundacji Stratpoints.

Do tej pory żaden z rosyjskich planów wojny w Ukrainie nie został zrealizowany.

Obie strony znalazły się w klinczu, nie mają wystarczających sił na jednoznaczne rozstrzygnięcie konfliktu.

Trzeba wyciągnąć wnioski z ukraińskiego konfliktu. A ten pokazuje, że dziś podstawowym orężem jest informacja.

Co się dzieje w Ukrainie? Jak dalej może przebiegać ta wojna?

Gen. Tomasz Drewniak: - Mieliśmy kilka różnych faz tego konfliktu. Jak dotychczas jednak jedynie na wschodzie i południu Rosjanie wydreptują sobie niewielkie zwycięstwa, które niewiele zmieniają w ogólnej sytuacji.

Za cenę dużych strat udaje im się na niektórych kierunkach przesunięć do przodu o 2-3 km, a na innych zmuszeni są nawet wycofywać się z zajętych terenów.

Przypomina to wojnę pozycyjną prowadzoną na wyczerpanie przeciwnika. To może się udać? Siły ukraińskie są coraz bardziej wyczerpane.

- Rosyjskie również... Wszystko wskazuje, że działania te zmierzają w kierunku pata.

Obie strony są wciąż tak mocne, że nie dadzą się zdecydowanie przepchnąć z zajmowanych pozycji, ale i tak słabe, że nie są w stanie zgromadzić dostatecznych sił, by przejść do zdecydowanej, rozstrzygającej ofensywy. Działania według takiego scenariusza mogą trwać bardzo długo...

Zwłaszcza, że żołnierze ukraińscy walczą z zadziwiającą i niespodziewaną determinacją.

- Na razie odnoszą sukcesy lokalne, medialne, moralne. Jest to oczywiście okupione nieprawdopodobnymi stratami ludzkimi i materialnymi. Giną tysiące ludzi, a miasta obracane są w ruinę.

Jeśli sytuacja jest patowa, to może dojdzie wreszcie do negocjacji i zawarcia rozejmu?

- Rosjanie może mogliby nawet przystać na negocjacje, gdyby przekonali społeczeństwo, że odnieśli zwycięstwo i cel „operacji specjalnej”, jak nazywają tę wojnę, został osiągnięty. Putin wciąż jednak liczy, że po wprowadzeniu do walki wojsk, które uzupełnią straty w ludziach i sprzęcie, zdoła osiągnąć spektakularny sukces.

Z drugiej strony Ukraina, przy tak dużym poparciu międzynarodowym oraz pomocy militarnej, dostrzega szanse na odzyskanie nie tylko terytoriów zajętych dotychczas przez Rosjan w wojnie, którą rozpoczęli w lutym tego roku, ale możliwe, że myśli o odzyskaniu tego, co zajęli Rosjanie w 2014 r.

Ukraina nigdy się nie zrzekła tych terenów i ma pełne do nich prawo, więc – przynajmniej na razie – dla niej również może to nie być najlepszy moment na szybkie podpisanie rozejmu czy traktatu pokojowego. Obawia się, że zawieszenie broni Rosja wykorzysta na przygotowania do kolejnych ofensyw. Każda ze stron chce osiągnąć swoje cele... To nie sprzyja pokojowym negocjacjom.

Pomoc, jak dotąd, płynie na Ukrainę szerokim strumieniem. Rosjanie grożą, że będą niszczyć wszystkie dostawy płynące z zachodu. To byłby dla Ukrainy ogromny cios. NATO powinno bronić swoich konwojów?

- Sprzęt NATO-wski dojeżdża do granicy z Ukrainą i jest tam przejmowany przez żołnierzy ukraińskich. NATO od początku konfliktu wspomaga Ukrainę bez udziału żołnierzy na jej terytorium. Fizycznie nie ma żołnierzy NATO w Ukrainie.

Co do odpowiedzi Rosjan: stosują starą taktykę, którą zna każdy żołnierz. Zawsze najlepiej niszczy się samoloty na lotnisku, czołgi na postoju, żołnierzy w koszarach... Dużo łatwiejsze jest niszczenie sprzętu podczas jego wyładunku niż w walce, podczas bezpośredniej wymiany ognia na linii frontu. W transporcie kolejowym nawet najlepszy czołg świata, jeśli jest zamocowany do wagonu, nie jest w stanie nic zrobić.

Mogą więc zatrzymać te dostawy?

- Rosjanie nie mają tak dużych sił, by skutecznie przerwać dostawy. Idą one z kilku kierunków i jest wiele linii transportowych oraz kolejowych, którymi sprzęt jest dostarczany. Jeśli nie będzie to możliwe w Polsce, to przecież Ukraina ma też długą granicę z Rumunią... Graniczy też ze Słowacją oraz Węgrami, choć na wsparcie tych ostatnich trudno obecnie liczyć.

Ukraina dostaje coraz więcej czołgów, ciężkiej artylerii, systemów rakietowych. Zachód wciąż jednak nie zdecydował się na dostarczenie jej zachodnich samolotów i rakiet dalekiego zasięgu.

- Żeby przeszkolić pilotów do obsługi samolotów, na których wcześniej nie latali, potrzeba czasu. Ktoś też musiałby im te samoloty dać. Samoloty nie leżą na półkach w supermarkecie. Nie ma dziś kraju, który miałby maszyny bojowe w rezerwie. Może z wyjątkiem Amerykanów, którzy mają na pustyni jakieś zakonserwowane samoloty.

Samo przygotowanie maszyn to kilka miesięcy. Do tego dochodzi przeszkolenie pilotów i techników. Nawet w mocno skróconym, wojennym trybie musi trwać przynajmniej rok. To świadczy o skali trudności.

Im bardziej skomplikowany system, tym większego wymaga zaangażowania ludzi do jego obsługi, wpięcia się do różnych systemów dowodzenia. Tak byłoby choćby z rakietami przeciwlotniczymi typu Patriot.

Żeby skutecznie niszczyć cele, muszą być wpięte w system z innymi środkami obrony przeciwlotniczej. Muszą też dostać informacje o celach z radarów czy innych efektorów. Inaczej nie będą skuteczne i mogą zostać szybko zniszczone.

Przykładowo: przez lotnictwo? Jak dotąd słabo się sprawdza. To jedno z większych zaskoczeń tego konfliktu. Coś najwyraźniej szwankuje.

- Rosjanie zawiedli w trzech obszarach. Latają głównie pojedynczymi samolotami, parami czy kluczami na niskiej wysokości. Taka taktyka była dobra 40 lat temu. Teraz nikt już tak nie lata.... Dziś działa się większymi ugrupowaniami, w których obowiązuje podział zadań. Poszczególne elementy ugrupowania mają do wykonania różnego rodzaju zadania taktyczne.

Jedne osłaniają ugrupowanie, inne zwalczają systemy obrony przeciwlotniczej przeciwnika zarówno elektronicznie, jak i kinetycznie, a jedna z grup wykonuje zadanie typowo bojowe.

Do tego rosyjscy piloci używają nieprecyzyjnej amunicji. Dzisiaj już nikt w NATO nie używa zwykłych, nieprecyzyjnych bomb. W lotnictwie sojuszniczym nie ma już tzw. bomb głupich, czyli niekierowanych. Samoloty przenoszą bomby precyzyjne z różnymi sposobami sterowania, jak choćby laserowymi czy wykorzystującymi GPS.

Kolejny problem to nieumiejętność zapewnienia sobie informacji. Szwankuje też cały system dowodzenia lotnictwa rosyjskiego... W powietrzu nie widać ich maszyn typu AWACS, czyli samolotu wczesnego ostrzegania Berijew A-50.

Może się nimi tylko chwalą? Kremlowska propaganda.

- Rosjanie mają te samoloty, ale nie używają ich do wspomagania operacji powietrznych. Rosyjscy piloci wlatujący na teren Ukrainy są ślepi. Nie wiedzą, co się w koło nich dzieje, nie mają informacji o zagrożeniach.

Jeśli przyjrzymy się operacjom w NATO, to zawsze podstawowym samolotem, który się w nich pojawia, jest AWACS, który dostarcza pilotom informacje, co się dzieje w powietrzu, ale też o możliwych zagrożeniach z ziemi.

Inna kwestia to nieumiejętne, słabe wyszkolenie pilotów i nie najlepsza ich sprawność. Jak na tak potężne lotnictwo, misje bojowe wykonuje niewiele samolotów, a ich piloci też nie wykazują się wielkimi umiejętnościami. Mit o potędze i nowoczesności rosyjskiego lotnictwa legł w gruzach...

Podobnie jak mit, że Rosja jest drugą potęgą militarną świata i dysponuje ogromną liczbą precyzyjnych rakiet. Słyszymy, że mocno się już z nich wystrzelali. Podczas wojny trudno jednoznacznie ocenić prawdziwość informacji.

- To nie jest żadna niespodzianka. Podczas działań wojennych tak jest, zawsze. Wydawałoby się, że Niemcy we wrześniu 1939 r. przeszli przez Polskę dość łatwo, bez większych strat. Tymczasem po wojnie z Polską niemieckie siły zbrojne były zużyte w 80 proc. Niewiele było sprawnych czołgów, nie było bomb, amunicji, zapasów...

Pamiętajmy, że rakiety manewrujące, balistyczne to nie jest broń, z której strzela się do bloków w mieście. To oręż przeznaczony do niszczenia bardzo ważnych celów. Część rosyjskich rakiet, które odpalono, przeznaczona była do unicestwiania dużych okrętów, lotniskowców, ważnych stanowisk dowodzenia.

Czyli do wykonywania precyzyjnych uderzeń o najwyższych priorytetach. A Rosjanie zaczęli używać tych rakiet do niszczenia budynków w miastach, zabijania cywilów, by osłabić wolę walki obrońców. Rakieta warta kilka milionów wali w blok, nie wiadomo, po co. Szacunki, że wystrzelili ok. 2 tys. wszystkich rakiet mogą być bliskie prawdzie.

Jednak wojna wciąż trwa. Długo jeszcze?

- Wszystko wskazuje, że prawdopodobnie będzie trwała jeszcze bardzo długo. Rosjanie ją przedłużają w nadziei, że świat się nią znudzi. Informacje z Ukrainy znikną z pierwszych stron gazet, nie będzie już zdjęć masakr, wszystko się jakoś uspokoi, a pewne państwa bez rosyjskich dostaw energetycznych czy innych surowców będą miały problem.

Do tego Ukraina nie będzie już miała dostępu do Morza Czarnego, swojego morskiego okna na świat. Do prowadzenia wojny trzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Rosja przygotowywała się długo do tego konfliktu, zrobiła niezbędne rezerwy finansowe. Ukraina nie jest tak bogata. Może się okazać, że w długim konflikcie będzie w gorszej sytuacji.

Ta wojna obnażyła też niskie morale rosyjskich żołnierzy. To niewiarygodne, że zachowują się jak pospolici zbrodniarze i wyjątkowi sadyści. Bestie w mundurach gwałcące dzieci. Tego nie sposób pojąć.

- Nie znam wojny, w której brałby udział żołnierz rosyjski, w której nie byłoby gwałtów, rabunków, morderstw. Cały ten morderczy proceder, który zobaczyliśmy w Buczy, był też w czasach wcześniejszych. Zapomnieliśmy o tym, co się wydarzyło w Polsce i innych krajach.

To znany od setek lat ich sposób na walkę, która ma terroryzować wszystkich. Gwałty, rabunki są elementem terroru. Co robili Rosjanie w Czeczeni czy Syrii? Też bombardowali miasta, tylko było to daleko od nas, a teraz – ponieważ wojna jest za naszą granicą, blisko nas – jesteśmy zszokowani.

Prezentują standardy brutalności Dżyngis-chana i w takim duchu walczą. Tak było zawsze w rosyjskim imperium. Nie budzi to mego zdziwienia. Przeciwnie, spodziewałem się, że tak może być. To twardy, historycznie zakorzeniony sposób walki.

Uważamy, że przez ten czas morale rosyjskich żołnierzy powinno dorównać do naszych standardów. Ale zobaczmy, kto walczy w rosyjskiej armii... Głównie ludzie z bardzo biednych, zacofanych regionów Rosji. Nie ma tam żołnierzy z Moskwy czy Petersburga. Kreml wysyła na front ludzi z azjatyckich mniejszości, z Czeczeni, Dagestanu, Kałmucji, Buriacji.

To może nie wystarczyć, by kontynuować wyniszczającą wojnę. Putin ogłosi powszechną mobilizację?

- Putin nie ogłosi powszechnej mobilizacji, bo by musiał się przyznać, że Rosja jest w stanie wojny. A on od początku konfliktu nigdy nie użył słowa wojna. Cały czas wymyśla się dziwne terminologie, jak operacja specjalna...

Uważam, że Ukrainę czeka długa wyniszczająca wojna. Na dziś żadna ze stron nie ma tyle siły, by pokonać drugą. Front się ustabilizuje i klincz może trwać jeszcze długo. Będą drobne sukcesy i porażki po obu stronach, ale nie będzie już dużych zdobyczy terytorialnych.

Powstaje pytanie, jak dużą armię Ukraina będzie w stanie zmobilizować i w jakim stopniu pomoc międzynarodowa pozwoli jej odbudować siły zbrojne. Pamiętajmy, że ludzie są zmęczeni, większość żołnierzy ukraińskich jest już trzeci miesiąc na wojnie, nieustannie walczy, a nie są oni przecież z żelaza, każdy ma jakąś wytrzymałość. Jej przebieg zależy też w ogromnej mierze od pomocy militarnej Zachodu.

Jeśli tak, to nie ma gwarancji, że wojna nie zacznie eskalować. To dla Polski zły scenariusz?

- Myślę, że nie. Z prostej przyczyny: Rosja po pierwsze zużyła zapasy broni z najwyższej półki. Dziś używa już bomb made in ZSRR, mających po 50 lat oraz starych pocisków wyciągniętych z magazynów. Czołgi, samochody też się zużywają, muszą iść do remontu.

Jeżeli gospodarka nie jest przestawiona na tryb wojenny - a nie jest - to kiedy trzeba nagle wyremontować 1000 czołgów, powstaje problem. Rosja straciła jakiekolwiek możliwości ofensywnego działania. Jeśli nie są sobie w stanie poradzić w Ukrainie, tym bardziej nie poradzą sobie gdziekolwiek indziej. Nie ma więc mowy o konflikcie z Polską.

Nawet jeśli wojna zakończyłaby się dzisiaj, to Rosja potrzebować będzie kilkunastu lat na odbudowanie tego, co straciła na Ukrainie... Paradoksalnie agresja rosyjska i dzielny opór jej żołnierzy, osłabiający Rosję, służy poprawie naszego bezpieczeństwa.

Największym obecnie zagrożeniem dla Polski jest "federalizacja" Białorusi oraz rozciągnięcie imperium rosyjskiego i dwukrotne wydłużenie granicy polsko-rosyjskiej, ograniczonej obecnie do enklawy Kaliningradu. To scenariusz dla nas bardzo niekorzystny - także dlatego, że Rosja przejęłaby siły zbrojne Białorusi i rosyjscy żołnierze znaleźliby się na granicy polsko-białoruskiej.

Czego uczy nas ten konflikt?

- Trzeba wyciągnąć wnioski z ukraińskiego konfliktu. A ten pokazuje, że dziś podstawowym orężem stała się informacja. Należy zbudować taki system, który pozwoli widzieć dalej, szybciej podejmować decyzje i skuteczniej wprowadzać je w życie. To powinien być dzisiaj cel dla Polski.

Chodzi o zintegrowanie tego wszystkiego, co mamy i co chcemy kupić w sprawny system, abyśmy natychmiast, kiedy tylko przeciwnik pomyśli, żeby nas zaatakować, dowiedzieli się o tym i mieli odpowiedź na jego plany.

To, czy kupimy 200-300 czołgów, czy tysiąc, jeżeli nie będziemy umieli ich wykorzystać, nie będziemy mieli systemu dowodzenia, rozpoznania, to nie ma znaczenia, bo bez tego nie będzie ich można skutecznie wykorzystać.

Idźmy przykładem ukraińskim – mniejsze siły zbrojne, ale mające super rozpoznanie, dowodzenie, szybko umiejące reagować w odpowiedni sposób - to dziś podstawa. Zbudujmy taki system, który pozwoli nam kontrolować każdy ruch przeciwnika i być przed nim przynajmniej o trzy kroki.

A oprócz rozpoznania?

- Dziś kupujemy drony tureckie i powstaje pytanie, kto zaabsorbuje informacje, które będą do nas docierać, jak zostaną przetworzone i w jaki sposób przekazane ludziom? Co z tego, że dron przekaże nam obraz, jak nie będziemy mieli możliwości lub nie umieli dystrybuować go do ludzi w formacie, w którym będą wskazane cele oraz decyzja dowódcy, które z nich i czym atakować...

Na świecie dziś te systemy są najważniejsze. Mamy artylerię, która może strzelać na 40 km, pociski rakietowe o zasięgu 200 km, ale nie mamy środków, które pozwalałyby widzieć na tę odległość... Trzeba zbudować "oczy", żeby przekazały do mózgu informacje, a mózg mógł uruchomić ramię, które celnie uderzy. A my dzisiaj mamy słabe oczy, bardzo słabe nerwy, które przekazują impuls do mózgu i trochę ramienia, które się buduje.

Musimy zbudować cały system nerwowy, w którym informacje ze wszystkich sensorów będą docierały do mózgu, a ten będzie podejmował prawidłowe decyzje.

Czasami jeden dobry radar, jeden dobrze ulokowany system rozpoznania daje podczas działań zbrojnych więcej możliwości, niż dziesiątki tysięcy żołnierzy. Boję się, żeby nie było tak, iż będziemy kupować masę uzbrojenia, nie potrafiąc tym wszystkim skutecznie zarządzać i kierować...