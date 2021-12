Generał US Army: Śmigłowce FLRAA i FARA to jeden z priorytetów. Czy Polska przystąpi do FVL?

Dobiegający końca rok 2021 jest czasem podsumowań wyzwań modernizacyjnych dla US Army. Wiele miejsca przeznaczono na omawianie zagadnień przyszłych platform lotniczych, zarówno bezzałogowych jak i załogowych. Współczesne zagrożenia wymagają zwiększenia floty śmigłowców i zastąpienia użytkowanych obecnie maszyn nowymi platformami, które pozwolą latać dalej i szybciej.

Śmigłowce do transportu ciężkich ładunków

Trzy podstawowe wymagania

- Ta deklaracja jest nadal aktualna. Zachęcamy polski rząd, by wystosował list do rządu amerykańskiego (letter of interest) wyrażający zainteresowanie tym programem. To pierwszy krok do wejścia w projekt FVL - zapewnia w rozmowie z WNP.PL Vince Tobin, wiceprezes Bell Textron.Wówczas, według Tobina, Polska już na pierwszym etapie dowiedziałaby się, na jakim poziomie zaawansowania jest program i mogła ocenić swoje możliwości i zdolności techniczne uczestnictwa w nim.Gen. David Francis przyznaje, że armia traktuje program FVL, jako „rodzinę” śmigłowców przyszłości. Kiedy armia zaczęła planować swoją rodzinę FVL, miała aspiracje na dodatkowe rodzeństwo - nowy śmigłowiec w wersji do transportu ciężkich ładunków, który miał zastąpić CH-47 Chinook. Jednak rozpoczęcie prac nad nową ciężką platformą w ramach FVL nie nastąpi szybciej, niż w 2030-2035 r.Aby bezpiecznie i skutecznie wykonywać kluczowe przyszłe misje, żołnierze muszą posiadać platformy o zdolnościach do podnoszenia ciężkich ładunków. Boeing proponuje US Army maszynę CH-47 Chinook Block II.- CH-47 to najnowsza flota lotnicza armii i przez wiele lat będzie nadal pełnić rolę ciężkiego samolotu w armii. Armia będzie analizować dostępne technologie, które mogą być wykorzystane w platformach do podnoszenia ciężkich ładunków w programie FVL - podkreśla generał.Dotąd pozyskania śmigłowców o zdolnościach CH-47 Block II, armia nie planowała. Nie było na ten cel żadnych funduszy. Obecnie prowadzone są testy maszyn transportowych w ośrodku testów w locie w Huntsville.Obok CH-47, w planach jest też modernizacja innych istniejących platform, aby mogły przewozić więcej ładunków. Amerykanie chcą zmodernizować istniejące maszyny CH-47, ale też MH-47 w celu zwiększenia ich ładowności.Zobacz też: Nowa amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Koszt miliard dolarów Podstawowe możliwości, jakie lotnictwo śmigłowcowe ma zapewnić armii, generał sprowadza do trzech kategorii: rozpoznania i bezpieczeństwa nalotu oraz manewru powietrznego i ewakuacji lotniczej oraz ścisłego wsparcia wojsk lądowych.- Lotnictwo wojskowe musi nadal poprawiać swój zasięg, przeżywalność i trwałość, aby zapewniać podstawowe zdolności armii w przyszłym środowisku operacyjnym. Ciężki śmigłowiec podnoszący duże ciężary odgrywa kluczową rolę w zdolności armii do poruszania się lub manewrowania, zapewniając asymetryczną przewagę dowódcom naziemnym teraz i w przyszłości - konkluduje gen. Francis.