Generałowie o misji pokojowej NATO na Ukrainie. Czy jest w ogóle możliwa?

Utworzenie liczącego początkowo do 10 tys. żołnierzy specjalnego międzynarodowego kontyngentu wojskowego działającego na Ukrainie, do którego zadań należałoby m.in. zabezpieczanie korytarzy humanitarnych, w tym stworzenie nad nimi stref zakazu lotów, zakłada utajniony projekt misji pokojowej, który opracowywany jest w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Osłaniać konwoje z pomocą

Trzeba myśleć globalnie

Konieczny rozejm

Dodaje, że trzeba się liczyć z tym, iż tego typu misja mogłaby być potraktowana przez Rosję jako udział w wojnie.- Widzę ogromny sens w zorganizowaniu takiej misji natychmiast po zakończeniu wojny, aby od razu wprowadzić wojska różnych państw, by zapewniły stabilizację i nie dopuściły do ponownego wybuchu pożogi wojennej - podkreśla gen. Pacek.I dodaje, że za wszelką cenę taka misja powinna zostać zorganizowana z udziałem większej liczby państw.Podobna jest opinia gen. Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.- Misja pokojowa w klasycznym tego rozumieniu - we wschodniej Ukrainie, czyli tam, gdzie się biją - nie ma szans na realizację, dopóki w Ukrainie nie będzie rozejmu - mówi naszemu portalowi gen. Koziej.Na żołnierzy NATO na linii frontu we wschodniej Ukrainie musieliby się zgodzić Rosjanie. Jego zdaniem nikt nie wyśle misji pokojowej na tereny, gdzie obydwie strony dalej walczą.Najpierw musiałby być zawarty rozejm albo przynajmniej przerwanie ognia. Chyba, że sformułowanie pomocy w pewnej odległości od frontu oznacza strefę zaplecza tej wojny, czyli zachodnią Ukrainę.To ma strategiczne czy operacyjne uzasadnienie i taki projekt misji pokojowej w Ukrainie jest wart poparcia. Generał uważa, że jest sens szukania w NATO konsensusu na przeprowadzenie operacji w zachodniej Ukrainie dla osłony konwojów ze wsparciem wojskowym, pomocy humanitarnej, osłony uciekinierów.Czytaj też: Wojna strachów. Putin grozi bronią masowego rażenia

- Jestem zwolennikiem natowskiej osłony z powietrza, choć nie dosłownie strefy zakazu lotów, tylko ochronnej strefy przeciwrakietowej, żeby zestrzeliwać wszystkie rakiety, które znajdą się nad zachodnią Ukrainą - dla osłony konwojów z pomocą wojskową czy baz i magazynów w zachodniej Ukrainie - podkreśla.Dodaje, że zamiast kruszyć kopie o coś, co jest mało realne, lepiej po cichu promować koncepcję osłony wszystkich konwojów z pomocą. Co bowiem z tego, że wysyłamy amunicję i broń na Ukrainę, jeśli zanim ona dotrze do wojsk walczących, Rosjanie rozstrzelają konwoje rakietami dalekiego zasięgu.Gen. Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, w rozmowie z nami zwraca uwagę na ważny szczegół. USA gra pierwsze skrzypce w NATO – i to państwo bierze na siebie główny ciężar finansowy oraz militarny utrzymania sojuszu. Bez ich zgodny nie da się zrealizować żadnego planu.- Trzeba też mieć świadomość, że Amerykanie nie myślą jedynie wycinkowo - tylko problemami Europy - ale przede wszystkim globalnie - twierdzi gen. Komornicki.Podkreśla, że dla USA najważniejszy jest Daleki Wchód i Chiny. Gdyby zaangażowali się zbrojnie w konflikt w Ukrainie, siłą rzeczy nie mogliby realizować swoich najważniejszych globalnych zadań.- Putin bardzo liczy na Chiny i dlatego nie robią na nim większego wrażenia nałożone na Rosję sankcje. Ostatnio wielokrotnie spotykał się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Nie latał tam przecież tylko po to, by się napić chińskiej herbaty - uważa generał.Zdaniem generała Leona Komornickiego Chiny, choć głośno o tym nie mówią, sprzyjają Putinowi. Dlatego USA nie chcą się angażować zbrojnie w Ukrainie - trwa tam przecież największa wojna od II wojny światowej.Gdyby wojska NATO weszły między walczące strony, to nie ma pewności, czy choćby przypadkiem nie doprowadziłoby to do eskalacji konfliktu na niespotykaną skalę - a nie na tym zależy USA. Dlatego -uważa gen. Komornicki - w pierwszej kolejności należałoby doprowadzić do rozejmu. Wówczas powinno tam zacząć działać ONZ.Generał podkreśla przy tym, że Polska mogła zaprezentować taką misję pokojową, bo jesteśmy bliskim sąsiadem Ukrainy, wspaniale pomagamy przybywającym do nas uchodźcom.- Ukraina oczekuje takiej pomocy, samolotów, zamknięcia przestrzeni powietrznej, bo ludzie tam umierają. Dlatego wszystkie działania dyplomatyczne mogące jej pomóc, są ważne - twierdzi.