Gigantyczny wyciek wojskowych danych. Jest potwierdzenie i odpowiedź MON

Baza zasobów polskiego wojska - od śrubek i zeszytów po pociski przeciwpancerne oraz myśliwce F-16 - wyciekła do sieci. Niektóre informacje są niezwykle cenne dla obcych wywiadów.

Możliwy błąd informatyka

Nie będziemy komentować sprawy

Skąd ten wyciek? Według informatora portalu najprawdopodobniej jeden z informatyków Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, która to instytucja odpowiada za zakupy dla wojska oraz magazynowanie sprzętu i części zamiennych, stworzył autorski program, do którego skopiował dane z niejawnych wojskowych systemów.Chodzi o dane z Jednolitego Indeksu Materiałowego połączone z wybranymi bazami danych ze Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej ZWSI RON.Zobacz też: Burza na Komisji Obrony Narodowej. Chodzi o maile Dworczyka Obecnie służby sprawdzają, w jaki sposób dane trafiły do internetu. W oświadczeni przesłanym WNP.PL przez Ministerstwo Obrony Narodowej ws. artykułu Onet.pl „Gigantyczny wyciek danych z wojska” czytamy, że „sprawa jest szczegółowo analizowana przez służby. Trwa wyjaśnianie czy doszło do wycieku oraz czy ujawniony plik faktycznie został wytworzony w Siłach Zbrojnych RP”.MON wyjaśnia, „że na obecnym etapie postępowania branych jest pod uwagę wiele scenariuszy np. że jest to testowy plik przeznaczony do testowania oprogramowania”.Podkreśla, że „bazy produkcyjne w Siłach Zbrojnych RP obligatoryjnie używane są tylko w specjalnie do tego przeznaczonych systemach wojskowych. Trwają również analizy czy wykaz nie jest plikiem pomocniczym wykorzystywanym przy realizacji jawnych zakupów publikowanych na BIP”.- Do zakończenia postępowania wyjaśniającego nie będziemy komentować sprawy - podkreśla resort obrony w oświadczeniu.