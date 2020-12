Gorączka zakupów nie słabnie. Mimo pandemii świat się zbroi

Niepewność, straty finansowe i gospodarcze związane z pandemią oraz zapowiedzi wielu państw o obniżeniu nakładów na zbrojenia nie ograniczyły zakupów dla wojska - przynajmniej jeśli chodzi o największych eksporterów. Jest nawet lepiej niż rok wcześniej... Tak wynika z najnowszego raportu SIPRI, dotyczącego światowego handlu sprzętem wojskowym przez sto największych przedsiębiorstw na świecie.

Miejsce Polski w rankingu

Świat kupuje broń. Pandemiczny kryzys w tym nie przeszkadza

My też utrzymujemy amerykańskie miejsca pracy

Co i za ile kupiliśmy w USA

Po raz pierwszy pośród 25 największych eksporterów znalazła się spółka EDGE ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która powstała w 2019 r. z połączenia ponad 25 mniejszych firm na Bliskim Wschodzie.Przychody największych 25 koncernów zbrojeniowych na świecie wzrosły w 2019 r. średnio o 8,5 proc.Polskie przedsiębiorstwa obronne skupione w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, są w tym rankingu trzecioligowym graczem z siódmej dziesiątki. Lepsi są Czesi, Bułgarzy, Ukraińcy, a nawet Białorusini. Wyniki polskiego eksportu uzbrojenia i sprzętu wojskowego ukazują znaczący spadek - o ok. 20 proc. - wartości. W minionym roku zagraniczna sprzedaż naszych państwowych firm obronnych wyniosła 390,5 mln euro (w 2018 r. - 472 mln euro).Zbigniew Gryglas, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które od listopada 2020 r. przejęło spółki zbrojeniowe Polskiej Grupie Zbrojeniowej (wcześniej podporządkowane MON), zapowiedział powstanie zespołu eksperckiego, który ma wypracować działania pozwalające wyciągnąć eksport polskiej broni z wieloletniej zapaści oraz skuteczniej promować rodzime uzbrojenie za granicą.Oby tak się stało... Jak na razie bowiem "poprawianie zbrojeniówki" przejętej przez nowe ministerstwo, sprowadza się głównie do zmian kadrowych. Samo powołanie zespołu, jak podpowiada doświadczenie, nie zawsze zmienia rzeczywistość.Czytaj też: Pociski Spike w natarciu. Polska może być w czołówce producentów

Najważniejsze, by nowoczesne, innowacyjne uzbrojenie produkowane w naszych zakładach zbrojeniowych było jak najczęściej kupowane przez wojsko. Praktyka uczy, że wciąż nie jest to proste. Przyznaje to zresztą wiceminister Gryglas.- Kluczowe są zamówienia MON, bo nikt za granicą nie kupi od nas uzbrojenia, które nie znalazło uznania na rynku macierzystym - podkreśla Gryglas.Piłeczka jest teraz po stronie MON. Ale to już inny temat...Wbrew sugestiom części specjalistów i komentatorów, że 2019 r. będzie ostatnim, w którym nakłady na zbrojenia rosną, ponieważ koronawirus negatywnie wpłynie na gospodarki poszczególnych krajów i zmusi do ograniczenia wydatków, z ujawnianych danych zakupów sprzętu w trwającym wciąż jeszcze 2020 r. wynika, że - przynajmniej jeśli chodzi o największych eksporterów broni - tego trendu nie widać. Świat się zbroi - mimo pandemii.Także w niezakończonym jeszcze 2020 r. w eksporcie uzbrojenia przodują firmy z USA. Z danych, które w grudniu przekazała Amerykańska Agencja Współpracy Obronnej (DSCA), wynika, że Stany Zjednoczone w 2020 r., pomimo trudnej sytuacji gospodarczej na świecie, sprzedały zagranicznym partnerom i sojusznikom sprzęt wojskowy o łącznej wartości ponad 170 mld dol. - o 2,8 proc. więcej niż rok wcześniej.Największą część tych przychodów, dokładnie 124,3 mld dol. osiągnięto w ramach bezpośredniej sprzedaży komercyjnej Direct Commercial Sales (DCS). W ramach drugiej z głównych procedur międzypaństwowej sprzedaży amerykańskiego uzbrojenia Foreign Military Sales (FMS), w której pośrednikiem jest rząd USA, sprzedano uzbrojenie i sprzęt za 50,78 mld dol.Pomoc dla sojuszników - w postaci grantów i pożyczek w ramach programu Foreign Military Financing (FMF) - wyniosła w kończącym się roku 3,3 mld dol., a w ramach programu budowania zdolności partnerów w zakresie bezpieczeństwa - 2,69 mld dol.Jak podkreślił asystent sekretarza stanu ds. polityczno-wojskowych Clarke Cooper, po raz kolejny odnotowano niebagatelny wzrost, który jeszcze bardziej dystansuje USA od innych eksporterów uzbrojenia na świecie.Amerykanie nie kryją zadowolenia, że przyrastający eksport uzbrojenia przyczynia się do utrzymania miejsc pracy w amerykańskiej zbrojeniówce, ale też tworzenia tysięcy nowych.W sukcesie znacznego wzrostu sprzedaży uzbrojenia przez USA ważne miejsce ma Polska. Z zakupami za 4,71 mld dol. jesteśmy na drugim miejscu pośród 10 czołowych importerów uzbrojenia z USA. Wyprzedza nas jedynie Tajwan, który zakupił w Ameryce uzbrojenie za 11,8 mld dol.Za nami są takie kraje, jak Maroko (z zakupami za 4,54 mld dol.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (3,57 mld dol.), Indie (3,36 mld dol.), Korea Południowa (2,12 mld dol.) czy Japonia (1,98 mld dol.). Listę czołówki zamyka Arabia Saudyjska, która kupiła w USA uzbrojenie za 1,17 mld dol.Wysoka pozycja Polska w rankingu klientów wydających najwięcej na zakup amerykańskiego uzbrojenia wynika przede wszystkim z zakupu 32 myśliwców 5 generacji F-35A Lightning II za 4,6 mld dol.Do tego dochodzi umowa na zakupione w 2020 r. przeciwpancerne pociski kierowane Javelin (60 wyrzutni i 180 pocisków) za 54,5 mln dol. dla Wojsk Obrony Terytorialnej.Tegoroczne zakupy uzbrojenia w USA nie są jednak wcale największe w ostatnich latach. Wcześniej, w 2018 roku, za prawie 4,9 mld dol. w I fazie programu Wisła kupiliśmy od Amerykanów 2 baterie systemów przeciwlotniczych Patriot, system dowodzenia IBCS i ponad 200 pocisków PAC-3 MSE.Dla porównania: wartość naszych zakupów w Ameryce w 2019 r. wyniosła 673,5 mln dol. Nabyliśmy m.in. baterię (20 wyrzutni) artyleryjskiego systemu rakietowego HIMARS w programie Homar za 414 mln dol.