Grecja zamierza kupić 20 amerykańskich samolotów F-35

W najbliższych dniach Grecja zamierza oficjalnie złożyć prośbę o zgodę na zakup 20 samolotów wielozadaniowych F-35. Wystosuje ją do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Jak podaje Reuters starsze typy samolotów F-16 będące na wyposażeniu greckiej armii poddane zostaną gruntownej modernizacji. Pierwsze dostawy nowych maszyn przewidziane są na lata 2027-2028.

W obliczu trwającego napięcia w stosunkach politycznych pomiędzy Grecją i Turcją dotyczącego sporu o eksploatację podmorskich pokładów gazu ziemnego wokół Cypru oraz przynależności państwowej wysp na Morzu Egejskim rząd w Atenach postanowił złożyć zamówienie na zakup 20 samolotów wielozadaniowych F-35.

Oficjalna prośba do Kongresu Stanów Zjednoczonych w sprawie dostaw maszyn od firmy Lockheed Martin zostanie przesłana w najbliższych dniach. Dostawy samolotów będą mogły być realizowane w latach 2027-2028. Równocześnie Grecja zamierza także zmodernizować, będące na wyposażeniu wojsk lotniczych, samoloty F-16. Modernizacja ma zostać przeprowadzona w okresie najbliższych dwóch lat.

Decyzja Grecji jest dużym ciosem dla relacji tego kraju z Francją. W marcu minionego roku podpisano bowiem kontrakt na dostawę 18 samolotów bojowych Rafale produkowanych przez francuski koncern lotniczy Dassault Aviation, zaś w tym roku zamówionych zostało dodatkowo 6 maszyn. W celu przyspieszenia dostaw Grecy otrzymali już część samolotów wcześniej użytkowanych przez armię francuską.

Dla strategicznych działań realizowanych w ramach struktur NATO ważne będzie operacyjne współdziałanie samolotów bojowych produkowanych w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Jak oceniają specjaliści od techniki wojskowej jeśli te próby okażą się sukcesem może to być zachęta dla innych państw do tego, że można posiadać na wyposażeniu różnego rodzaju sprzęt, które jest ze sobą kompatybilny technologicznie.