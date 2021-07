GROM szuka jednorazowych granatników. To już drugie podejście

Jednostka Wojskowa GROM poinformowała o uruchomieniu postępowania przetargowego dotyczącego zakupu jednorazowych granatników przeciwpancernych. Podmioty zainteresowane udziałem mają czas do 16 sierpnia 2021 r. To już kolejna próba zamówienia tego typu uzbrojenia dla jednostki GROM.

A może produkcja własna? Mieliśmy Komara...

Tradycyjnie już, obok ceny, drugim kryterium podlegającym ocenie będzie okres gwarancji na zaproponowany sprzęt. Nie wiadomo, ile takich granatników mają dostać specjalsi. Szczegóły specyfikacji wykonawcy zakwalifikowani do składania ofert ostatecznych poznają po otrzymaniu Istotnych Warunków Zamówienia.Czytaj też: Bezzałogowe Albatrosy dla marynarki wojennej. W grze o kontrakt są nawet Austriacy

To nie pierwsze granatniki dla Gromu. W drugiej połowie czerwca 2021 r. rozstrzygnięto postępowanie rozpoczęte miesiąc wcześniej na zakup 68-mm granatników termobarycznych. Ma je dostarczyć zwycięska spółka Works 11 z Katowic. Mowa jest o granatniku RPG-75TB, opracowanym w byłej Czechosłowacji, który jest już na wyposażeniu polskich jednostek specjalnych od roku 2010.System ten sprawdził się w warunkach bojowych m.in. w konfliktach na Bliskim Wschodzie i w Afganistanie. Jest też jedną z propozycji granatnika jednorazowego w programie Grot dla wojsk lądowych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdyby został wybrany, możliwa jest jego pełna polonizacja przez spółki PGZ w ciągu kilku lat.Przypomnijmy, że także polscy konstruktorzy opracowali granatnik jednorazowy, produkowany przez ZSP Niewiadów, który trafił na uzbrojenie naszych żołnierzy w 1985 r. Był to RPG-76 Komar, którego wyprodukowano ponad 100 tys. sztuk.Szybko został jednak wycofany z uzbrojenia i zmagazynowany z powodu braku samolikwidatora granatu po nietrafieniu w cel. W latach 2009-2011 opracowano nowy zapalnik z samolikwidatorem, lecz wojsko zrezygnowało z modernizacji granatników. Zakład liczy na uruchomienie produkcji granatnika RPG-75 na czeskiej licencji, gdyby został on wybrany dla Grota. Przygotował nawet program polonizacji tego typu broni.