Gromy na Grom po zatrzymaniu byłego ministra

Gdańskie biuro CBA zatrzymało byłego ministra transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N. oraz przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Wraz z nimi zatrzymano również Dariusza Z., byłego dowódcę jednostki Grom. Informacje o korupcji w armii zawsze intrygują. Naruszają bowiem zaufanie jakim wojsko od lat cieszy się w społeczeństwie.

Jest wina, powinna być kara

Surowa kara za korupcje w mundurze

Wojsko nie jest od biznesu

- To wygodniejsze i szybsze. Zakupy robi się bezpośrednio z półki według wyboru kupującego. I to jest pozytywna strona zakupów „od ręki”, bez wypełniania sterty papierów i długotrwałych procedur. Negatywna zaś jest taka, że zawsze wówczas, niestety, istnieje możliwość przekrętów - uważa gen. Pacek.Również gen. Roman Polko, były dowódca Gromu uważa, że aby móc wyrokować, czy rzeczywiście oficer ma jakiś związek z aferą, trzeba zaczekać na ustalenia prokuratury. Faktycznie jest to niemiłe, kiedy pada nazwisko dowódcy jednostki tak wysokiego szczebla, jako zatrzymanego.Ma nadzieje, że będzie to do końca wyjaśnione. - Nie chcę spekulować, ale myślę, że to bardziej sprawa polityczna, konkretnie chodzi o tego mistrza od zegarków, który wplątał się w jakąś aferę, a przy okazji odłamkami sprawy może się dostać oficerowi - mówi WNP.PL gen. Polko.Na nagraniach w restauracji Sowa i Przyjaciele były minister sam przyznaje, że w ukraińskiej firmie, gdzie pracuje, jest tylko figurantem. Stąd rodzi się podejrzenie, że były minister wszedł w taki biznes, o którym specjalnie nie ma pojęcia.Jaka jest prawda dopiero się okaże. Generał uważa, że jeśli aferzyście czy złodziejowi w mundurze udowodni się winę, powinien zostać surowo ukarany.A może powstanie Agencji Uzbrojenia, zapowiadane już w 2018 r., która całościowo zajmie się zakupami dla wojska, byłaby panaceum na pokusy nadużyć?- Żadna centralizacja zakupów niczego nie zmieni - uważa gen. Polko. - Trzeba po prostu ludzi za nieprawidłowości rozliczać. Jeśli ktoś narusza godność munduru i wykorzystuje stanowisko do osobistych korzyści powinien zostać ukarany z degradacją i pozbawieniem praw emerytalnych włącznie.Trochę inaczej temat Agencji Uzbrojenia widzi gen. Leon Komornicki, były szef Inspektoratu Szkolenia i zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W rozmowie z WNP.PL mówi wprost: - Wojsko nie jest od biznesu. Wojsko ma dostawać dobry sprzęt, na nim się szkolić, umieć go użytkować i wykorzystać na polu walki.- Wojsko ma wiedzieć czego chce i umieć planować perspektywicznie w co armia ma się uzbrajać, jaką nową technikę pozyskiwać. Od tego jest wojsko. Nie od biznesu i przetargów - twierdzi.Jego zdaniem organizowanie przetargów przez wojsko to nieporozumienie. W trójkącie między wojskiem, przemysłem, a polityką powinna być wyspecjalizowana instytucja, taka jak Agencja Uzbrojenia, która powinna nie tylko robić zakupy, ale mieć strategię będącą pochodną strategii obronnej państwa.Zdaniem generała to dlatego, że tak nie jest, dochodzi do stawiania zarzutów generałom czy oficerom. Tak być nie może. Na całym świecie wysocy rangą wojskowi oficerowie amerykańscy, izraelscy czy niemieccy odchodzą z wojska, zakładają swoje biznesy i nie ma w tym nic dziwnego. Ale w służbie, na co dzień wojsko od biznesu musi być jak najdalej. Tylko czy taka recepta na nadużycia i korupcje w wojsku jest możliwa?