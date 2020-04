Grot bliżej wojska. Armia może wybierać

Zrobiono kolejny krok przybliżający wojsko do pozyskania jednorazowych granatników przeciwpancernych. Jak poinformował Inspektorat Uzbrojenia, do dialogu technicznego w programie Grot, ogłoszonego w marcu 2020 r., w którym wojsko chce pozyskać lekkie jednorazowe granatniki przeciwpancerne, zgłosiło się aż dziewięciu oferentów. Podpisanie umowy planowane jest jeszcze w 2020 r.

Wybór będzie trudny

Kilkuletnie opóźnienie

Wyczekiwany następca Komara

Prawdopodobnie granatnik tej firmy z rodziny M72 znajdzie się w ofercie PGZ. Jego najnowszy model, to M72 EC LAW kalibru 66 mm o zasięgu od 20 do 1200 m, o efektywnym zasięgu 350 m i przebijalności płyty pancernej o grubości do 300 lub 450 mm. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami i wagą ok. 3,4 kg.Griffin Group Defence oferuje niemiecko-izraelskie jednorazowe granatniki z rodziny RGW 90 produkowane przez spółkę Dynamit Nobel Defence. Były one oferowane Polsce w 1995 r. jako następca wycofanych granatników jednorazowych RPG-76 Komar.Works 11 proponuje 68-mm jednorazowe granatniki przeciwpancerne RPG-75-M, bazujące na konstrukcji RPG-7, produkowane przez czeską Zeveta Ammunition. Pierwsze egzemplarzy broni, będącej zmodyfikowaną odmiana bezodrzutowego granatnika RPG-75 w wersji termobarycznej, termobaryczno-kumulacyjnej oraz przeciwpancernej.Zasięg RPG-75MP dochodzi do 400 m, a przy zastosowaniu dodatkowego systemu celowniczego DynaRange do 600 metrów. Przebijają pancerz o grubości do 500 mm. Jednostka Wojskowa GROM zakupiła w 2010 r. odmianę termobaryczną tych pocisków RPG-75-TB/RTG.Wśród firm zagranicznych, które wzięły udział w przetargu są tak znani producenci granatników przeciwpancernych, jak hiszpańska spółka Instalaza S.A., szwedzki Saab Technologies Poland Sp. z o.o. czy amerykański Raytheon Missile Systems Co.Hiszpańska firma może zaoferować co najmniej dwa typy produkowanych przez siebie granatników: C-90 kalibru 90 mm oraz powstały na jego bazie system C-100. Cechą charakterystyczną tej broni jednorazowego użytku jest możliwość wielokrotnego wykorzystywania modułu celowniczego. C-100 pozwala na zwalczanie celów do odległości 600 m. Dzięki głowicy tandemowej może być wykorzystywany również do zwalczania czołgów.Nie wiadomo do końca, jaka jest propozycja Raytheon Missile Systems. Firma nie ma bowiem w ofercie granatnika jednorazowego. Specjaliści sugerują, że mogą to być granatniki z rodziny M72, spółki Nammo, która jest europejskim partnerem amerykańskiego koncernu.Polska spółka szwedzkiego Saab Technologies oferuje tanie przeciwpancerne granatniki jednorazowe klasy AT-4, których obsługi szybko można nauczyć nawet niezawodowych żołnierzy. Sprzęt działa w zasięgu od 20 do 500 m.Szwedzki produkt także ma optykę, którą łatwo można odłączyć, porzucając niepotrzebną, zużytą broń. W Polsce zostały granatnika Saaba zamówione zostały przez Komponent Dowództwa Wojsk Specjalnych. Broń wykorzystuje 6 typów pocisków.Program pozyskiwania przez wojsko granatników przeciwpancernych w ogóle, w tym także granatników jednorazowych ma już kilkuletnie opóźnienie. Prace analityczne dotyczące ich pozyskania zostały zapoczątkowane w 2015 r. Rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania planowano na 2016 r. W 2017 r. miała być podpisana umowa.Wprawdzie MON w 2018 r. informował o zakończeniu prac analitycznych dotyczących zakupu jednorazowego granatnika nowej generacji. Realizację programu zawieszono jednak do czasu opracowania Planu Modernizacji Technicznej do 2022 r.W drużynie podstawowym granatnikiem jest wciąż RPG-7. Jednorazowe lekkie granatniki Komar, produkowały swego czasu Zakłady Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie. Na uzbrojenie wprowadzono je w 1985 r. W latach 1983-1995 wyprodukowano ich ponad 100 tys. szt.Wkrótce po zakończeniu produkcji, w drugiej połowie lat 90. granatniki te zostały wycofane z uzbrojenia i trafiły do magazynów. W ramach pilnej potrzeby trafiły jednak na wyposażenie Polskich Kontyngentów Wojskowych w Iraku oraz w Afganistanie, gdzie były używane jako broń wsparcia.Zobacz także: Spółki obronne się nie obronią. Apelują do ministrów o odsiecz Ich zaletą było odpalanie z wozu. Główną zaś wadą niespełnianie zwiększonych wymagań w zakresie bezpieczeństwa. Nie miały samolikwidatora, dzięki któremu, pociski, które nie trafiły w cel ulegałyby zniszczeniu.Wojsko czeka na granatniki wielokrotnego użycia oraz przeciwpancerne kierowane pociski rakietowe. Zdecydowano, że w pierwszej kolejności zrealizowany zostanie przetarg na granatniki jednorazowe. Czy uda się w tym roku?