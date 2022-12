Grot sprawdza się w boju. Fabryka Broni będzie się rozbudowywać

Jaki był rok 2022 dla Fabryki Broni "Łucznik"? Czy będą kolejne dostawy Grotów dla Ukrainy i jakie wyzwania stają przed tym zakładem w przyszłości ? O tym WNP.PL mówi Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni "Łucznik" Radom.

- Produkcja już przekracza prognozy sprzed pięciu lat, a zainteresowanie polskimi konstrukcjami ciągle rośnie - mówi Wojciech Arndt, prezes Fabryki Broni "Łucznik" Radom.

W 2014 r., kiedy spółka przeprowadzała się do obecnych budynków, planowano, że w fabryce będzie pracowało ok. 300 osób. Dziś to już ponad 500 ludzi. Rozpoczęliśmy prace nad rozbudową fabryki - dodaje nasz rozmówca.

Karabinki Grot znalazły się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach wsparcia, jakiego udzielił im polski rząd. Z informacji, które pojawiają się w mediach, wynika, że broń świetnie sprawdza się w boju i bardzo dobrze służy ukraińskim żołnierzom - wskazuje.

Fabryka Broni kończy ten rok z wieloma sukcesami na koncie. Ten najważniejszy to kontrakty na karabinki Grot. Jak przebiega ich realizacja?

- Nasze produkty są znane na całym świecie. Jesteśmy kluczowym dostawcą broni dla polskiego wojska, a sprzęt Fabryki Broni sprawdza się w trudnych warunkach konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

Podczas najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branży zbrojeniowej, w tym targów Shot Show w Las Vegas, Indo Defence w Dżakarcie, Eurosatory w Paryżu czy MSPO w Kielcach nasze produkty budzą duże zainteresowanie - zarówno ze strony odbiorców cywilnych, jak i przedstawicieli jednostek wojskowych.

Fabryki Broni "Łucznik" Radom stale zwiększa eksport

Produkcja już przekracza prognozy sprzed pięciu lat, a zainteresowanie polskimi konstrukcjami ciągle rośnie. Fabryka Broni stale też zwiększa eksport i obecność na międzynarodowym rynku cywilnym. Mogę jednak zapewnić, że wszystkie kontrakty z naszymi klientami realizujemy zgodnie z ustalonymi harmonogramami i bez opóźnień. Można śmiało powiedzieć, że nasza fabryka pracuje pełną parą.

W tym roku podpisaliśmy kontrakt na dostawę do jednego z krajów Afryki Wschodniej karabinków MSBS Grot kalibru 7,62 mm z podwieszanymi granatnikami. Partię MSBS Grot dostarczyliśmy także do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, co niewątpliwie jest potwierdzeniem najwyższej jakości wyrobów produkowanych przez spółkę.

10 tys. "Grotów" trafiło na Ukrainę. Możliwe są dalsze kontrakty?

- Karabinki Grot znalazły się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy w ramach wsparcia, jakiego udzielił im polski rząd. Z informacji, które pojawiają się w mediach, wynika, że broń świetnie sprawdza się w boju i bardzo dobrze służy ukraińskim żołnierzom. To, czy rząd postanowi o kolejnej transzy pomocy, nie zależy od Fabryki Broni.

Plany zwiększenia liczebności Wojska Polskiego wymagają rozwinięcia produkcji. Co zrobiono do tej pory i jakie są plany na przyszłość?

- W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację planu, który zakłada m.in. rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej. Chcemy zbudować też całkowicie nowe obiekty na dwóch sąsiednich działkach. Przewidujemy także zwiększenie przestrzeni magazynowej.

Zakładamy, że plan rozbudowy zostanie zrealizowany w ciągu kilku lat. W 2014 r., kiedy spółka przeprowadzała się do obecnych budynków, planowano, że w fabryce będzie pracowało ok. 300 osób; dziś to już ponad 500 ludzi.

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Mamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy są w stanie - przy zachowaniu obecnej liczebności - zwiększyć produkcję zakładu dzięki nowoczesnym technologiom. Podkreślenia wymaga też fakt, że Fabryka Broni już powiększyła wydajność produkcji na fundamencie istniejącej już infrastruktury.

Czy są plany uruchomienia produkcji kolejnych produktów, które mogą zostać zakontraktowane w najbliższym czasie? Przygotowujecie nowe wersje rozwojowe produkowanej broni?

- Dziś w ofercie Fabryki Broni są m.in. karabinki automatyczne z rodziny MSBS Grot, karabinki z rodziny Beryl oraz pistolety VIS 100, które mają już renomę na świecie. Jednak nasi eksperci, konstruktorzy oraz naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej wciąż pracują nad udoskonaleniem naszych konstrukcji i procesów produkcyjnych.

Taka współpraca z czołowymi polskimi uczelniami gwarantuje stały rozwój spółki i udoskonalanie uzbrojenia Sił Zbrojnych RP. Prace nad kolejnymi wersjami naszych konstrukcji i testy prototypów nowych broni - to wszystko dzieje się w naszych pracowniach, ale jeszcze za wcześnie, żeby mówić o szczegółach czy terminach...

Jakie w związku z tym nowe zadania staną przed firmą? Skąd spółka chce pozyskać środki na rozwój?

- Jeśli chodzi o rozwój technologiczny, nowe produkty i nowe wersje konstrukcji np. karabinka MSBS Grot, to Fabryka Broni "Łucznik" - Radom jest w pełni samowystarczalna. Jeśli idzie natomiast o plan rozbudowy, to możemy zdradzić, że plan jest już zaawansowany i mamy zielone światło od Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Jesteśmy też w stałym kontakcie z MON w kwestii liczby przyszłych zamówień - i na tej podstawie możemy rozpocząć realizację naszego planu rozbudowy, dostosowując go do potrzeb polskich Sił Zbrojnych.

Tylko w przyszłym roku MON chce przeznaczyć 150 mld zł na obronność, w tym na rozwój i zwiększenie produkcji polskich zakładów zbrojeniowych - tak, by móc wyposażyć polskiego żołnierza w nowoczesną broń.