Groźne ostrzeżenie dla Bliskiego Wschodu. Amerykańscy żołnierze gotowi ginąć za Izrael

Amerykańska administracja od kilku dni zapewnia rząd Binjamina Netanjahu, że jeśli Hezbollah rozpocznie wojnę przeciwko Izraelowi, to amerykańskie wojsko wesprze Siły Obronne Izraela w walce. W prywatnych rozmowach nalegała, aby nie wystąpił on wojskowo przeciwko Hezbollahowi.

Prezydent Joe Biden przyleciał na Bliski Wschód, żeby zakończyć wojnę Hamasu z Izraelem. Szybko jednak szanse na to zmalały do zera.

Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę ok. 20 pocisków ATACMS. Władimir Putin oświadczył, że mimo to USA nie przekroczyły cienkiej czerwonej linii.

Wszystkie rosyjskie cywilne drony podwójnego zastosowania pochodzą z Chin. Rosja, w ciągu dwóch lat, chce zwiększyć ich produkcje o ponad 40 proc.

Siły Obronne Ukrainy w dalszym ciągu prowadzą obronę na wschodzie i południu Ukrainy, działania ofensywne w kierunku Melitopola oraz działania ofensywne w kierunku Bachmutu.

W ciągu ostatnich 24 godzin doszło do około 80 starć bojowych. Wróg przeprowadził 15 ataków rakietowych i 79 nalotów oraz wystrzelił 61 salw z systemów artylerii rakietowej na pozycje ukraińskich żołnierzy i obszary zaludnione.

W ich wyniku zniszczono pięciopiętrowy budynek mieszkalny, 2 kościoły, ośrodek kultury, kompleks sportowy, ponad 20 domów prywatnych i inną infrastrukturę cywilną.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie kontynuowały działania ofensywne na południe od Bachmutu i odniosły częściowy sukces na południe od Robotyne, posuwając się naprzód w pobliżu Kliszczejówki, 5 km na południowy zachód od Bachmutu.

Wciąż jest też gorąco pod Awdijiwką. Toczą się tam ciągłe walki. Trwa całodobowy ostrzał pozycji obrońców i pobliskich miejscowości. Rosjanie przegrupowują swoje siły, ściągają sprzęt.

To znaczy, że to jeszcze nie koniec rosyjskich ataków w tym rejonie. Ukraińskie władzy podały, że natarcie Rosjan na Awdijiwkę w Donbasie jest najsilniejsze od 2014 r.

USA nie przekroczyły rosyjskiej czerwonej linii, dostarczając Ukrainie ATACMS-y

Elementy dwóch ukraińskich brygad piechoty morskiej przeprowadziły w dniach 17-18 października szturm przez rzekę Dniepr na wschodni (lewy) brzeg obwodu chersońskiego. Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na rosyjskie źródła, dwie ukraińskie grupy szturmowe wylądowały na wschodnim brzegu Dniepru.

Wojska ukraińskie przedarły się przez doraźną rosyjską obronę, zajmując tymczasowo całą Poymę i pozycje na północnych obrzeżach Piszczaniwki. Materiał geolokalizowany opublikowany 18 października wskazuje, że siły ukraińskie posunęły się na północ od Piszczaniwki (14 km na wschód od Chersonia i 3 km od rzeki Dniepr) do Poymy (11 km na wschód od tego miasta i 4 km od rzeki Dniepr).

Dowództwo rosyjskie ściągnęło w ostatnich miesiącach z kierunku Chersoniu do wsparcia operacji obronnych w zachodnim obwodzie zaporoskim stosunkowo dużo elitarnych jednostek. Obecny skład sił na tym obszarze jest stosunkowo mniej skuteczny bojowo.

The New York Times (NYT) poinformował 18 października, że dwóch bliżej nieokreślonych zachodnich urzędników stwierdziło, że Stany Zjednoczone wysłały na Ukrainę ok. 20 pocisków ATACMS. Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył na konferencji prasowej w Pekinie 18 października, że ATACMS-y zasadniczo nie są w stanie zmienić sytuacji na linii frontu.

Co ciekawe, Kreml nie postrzega dostarczenia ATACMS Ukrainie jako kroku eskalacyjnego, a Stany Zjednoczone nie przekroczyły rosyjskiej czerwonej linii, dostarczając Ukrainie te rakiety. To ogromna zmiana po oświadczeniu rosyjskie ambasadora w USA, który groził odwetem za dostarczenie Kijowowi tych pocisków.

Jak poinformował Ukrinform, podczas spotkania Forum Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa OBWE pierwszy sekretarz Stałego Przedstawicielstwa Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu Danyło Kubai oświadczył, że Ukraina pilnie potrzebuje systemów obrony przeciwlotniczej, aby chronić ludzi i infrastrukturę cywilną przed rosyjskimi atakami w okresie zimowym.

Według Izraela i USA za atakami na szpital w Strefie Gazy stał islamski Dżihad

Prezydent USA Joe Biden przyleciał na Bliski Wschód, żeby zakończyć wojnę Hamasu z Izraelem. Podkreślał, że to wojna z Hamasem, a nie z wszystkimi Palestyńczykami w Strefie Gazy. Ale zanim jego samolot zdążył wylądować na lotnisku w Tel Awiwie, szanse na to zmalały do zera.

12 godzin przed przylotem prezydenta do Tel Awiwu na szpital w Gazie spadły 2 rakiety. Zginęło prawie 500 osób. Zaproponowany formalnie szczyt krajów arabskich został natychmiast odwołany. W Libanie Turcji i Jordanii, Tunezji, Iraku i Iranie po ataku na szpital w Gazie odbyły się masowe protesty.

Szanse na zakończenie wojny na południu Izraela zostały pogrzebane. Izraelski wywiad jeszcze przed wylotem amerykańskiego prezydenta opublikował nagranie, z którego wynika, że za atakami na szpital w Strefie Gazy stoi islamski Dżichat.

Biden uwierzył Izraelowi, że to nie on jest odpowiedzialny za ten atak. Zasmucony i oburzony prezydent USA potwierdził, że dokonała tego inna strona, nie Izrael.

Zapewnił, że USA dostarczą i zrobią wszystko, by każda osoba porwana przez Hamas bezpiecznie wróciła do domu. Podkreślił, że Ameryka stoi murem za Izraelem, który ma prawo walczyć z terrorystami z Hamasu.

Jednocześnie ostrzegł Izraelczyków, by się strzegli, aby nie pochłonął ich gniew. Ameryka popełniła błędy po zamachach 11 września.

Rosja naciska na Chiny na szerszą rosyjsko-chińską współpracę w zakresie bezpieczeństwa

Jak poinformował serwis The Times of Israel (TOI), administracja Bidena w prywatnych rozmowach nalegała na Izrael, aby nie rozpoczynał kampanii wojskowej przeciwko Hezbollahowi, ponieważ Waszyngton zabiega o to, aby obecna wojna nie rozprzestrzeniła się poza Strefę Gazy.

I informacja szczególnej wagi. Amerykańska administracja od kilku dni zapewnia rząd Binjamina Netanjahu, że jeśli Hezbollah rozpocznie wojnę przeciwko Izraelowi, to amerykańskie wojsko wesprze Siły Obronne Izraela.

Według CNN wojna Izraela z Hamasem sprzyja Rosji i stawia w zupełnie nowej, kłopotliwej sytuacji Ukrainę.

Prezydent Rosji Władimir Putin na Międzynarodowym Forum w Pekinie powiedział 18 października, że Rosja chce pogłębienia rosyjsko-chińskich więzi gospodarczych i politycznych, ale nie zapowiedział żadnych praktycznych zmian.

Stwierdził, że współpraca gospodarcza między Rosją a Chinami jest integralną częścią wzmacniania rosyjskiej suwerenności gospodarczej, technologicznej i finansowej. Położył nacisk na rosyjsko-chińską współpracę w zakresie bezpieczeństwa, być może ze względu na wstrzemięźliwość Chin w sprawie partnerstwa bez ograniczeń w tym zakresie, które Rosja chciałaby ustanowić.

Rosyjski minister finansów Anton Siluanov przyznał 18 października, że prawie wszystkie rosyjskie cywilne drony podwójnego zastosowania pochodzą z Chin i poinformował, że rosyjski rząd zamierza zwiększyć krajową produkcję cywilnych dronów do 41 proc. do 2025 r.

Putin przez 3 godziny rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem o porządku świata. Obaj sprzeciwiają się jednostronnym sankcjom i przymusowi gospodarczemu i zgadzają się, że każde państwo ma prawo do własnego rozwoju. Jinping nazwał Putina swoim starym przyjacielem.