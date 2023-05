Grupa amerykańskich polityków zabiega o myśliwce F-16 dla Ukrainy

14 amerykańskich kongresmenów, Demokratów i Republikanów, wystosowało list prezydenta USA Joe Bidena z wnioskiem o natychmiastowe przekazanie Ukrainie myśliwców F-16 - poinformowała w czwartek agencja Ukrinform.

Wstępne wahania krajów sojuszniczych dotyczące tego, czy dostarczyć Ukrainie czołgi, dowiodły, iż "przykład Stanów Zjednoczonych ma fundamentalne znaczenie" w kwestii militarnego wsparcia dla Kijowa - napisali parlamentarzyści w liście zainicjowanym przez demokratycznego kongresmena Jareda Goldena.

Sygnatariusze pisma podkreślili, że dostawy maszyn F-16 są niezmiernie ważne dla Ukrainy i "skutecznego rozwiązania rosyjsko-ukraińskiej wojny na uczciwych warunkach" - relacjonuje Ukrinform. Agencja przypomina, że informowała już wcześniej, iż przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że nie przeciwstawialiby się przekazaniu myśliwców F-16 Ukrainie przez kraje trzecie.

W nocy ze środy na czwartek "New York Times" ujawnił, że Stany Zjednoczone nie tylko nie zgadzają się na przekazanie Ukrainie samolotów wielozadaniowych F-16, ale także sprzeciwiają się szkoleniom ukraińskich pilotów w obsłudze tych maszyn, które mogłyby być realizowane na F-16 należących do europejskich państw NATO.

Kilka krajów Europy rozważa przekazanie Ukrainie swoich samolotów F-16, ale takie transakcje musiałby wcześniej zatwierdzić Waszyngton. Władze USA, przynajmniej na razie, nie chcą się na to zgodzić. W ocenie Amerykanów F-16 to drogi i bardzo zaawansowany pod względem technologicznym sprzęt, wymagający długotrwałego szkolenia. Ponadto istnieje ryzyko, że amerykańskie maszyny dostarczone Ukrainie mogłyby zostać przejęte przez Rosjan, a tego Waszyngton chciałby uniknąć - przekazał nowojorski dziennik, powołując się na własne źródła we władzach USA i Ukrainy.