Na froncie siły ukraińskie prowadziły nadal działania kontrofensywne na co najmniej czterech odcinkach.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że ukraińskie wojska prowadziły działania ofensywne na co najmniej czterech odcinkach frontu. Atakowały również w kierunku Bachmutu, wzdłuż zachodniej granicy administracyjnej Donieck-wschodni i Zaporoże oraz w zachodnim Zaporożu.

Rosyjskie MON potwierdziło, że rosyjskie wojska odparły ukraińskie ataki na południe od Kreminnej. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powtórzył w Financial Times, że główne wydarzenie ukraińskiej kontrofensywy jeszcze się nie rozpoczęło.

Są kolejne doniesienia na temat umowy mającej zakończyć zbrojną rebelię Grupy Wagnera, w której pośredniczył białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka. Nawet w rosyjskich źródłach trwają spekulacje na temat szczegółów ustaleń pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Trudno uwierzyć, aby był to finał tej historii. Na całym świecie głośno spekuluje się przede wszystkim na temat tego, czy lider wagnerowców ocali głowę.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że jest jeszcze za wcześnie, aby dojść do ostatecznych wniosków co do wyniku sporu między Jewgienijem Prigożynem a czołowymi dowódcami wojskowymi Rosji.

Generał Ben Hodges, były dowódca wojsk USA w Europie uważa, że w całej tej łamigłówce, zwanej puczem Prigożyna, jest kilka niewiadomych. Nie wyklucza, że w ciągu kilku tygodni "kucharz Putina" zginie.

Kreml chce pozbawić władzy wojskowej wszystkich, którzy sympatyzowali z Prigożynem

Pojawiły się informacje, że bunt wagnerowców już ma szeroki wpływ na rosyjską strukturę dowodzenia. Miał wywołać wielkie czystki wśród kadry dowódczej rosyjskich sił zbrojnych, a rosyjskie Ministerstwo Obrony przechodzi obecnie "test zderzeniowy" na lojalność. Władze rosyjskie podobno aresztowały generała armii Siergieja Surowikina, sympatyka Prigożyna.

Kreml prawdopodobnie próbuje pozbawić władzy tych, którzy mogli sympatyzować z buntem. Rosyjska Federalna Służba Ochrony (FSO) przeprowadza przegląd rosyjskiego dowództwa wojskowego, a także poszczególnych dowódców jednostek.

Karze też siły rosyjskie, które - jego zdaniem - zawiodły w odpowiedzi na rebelię. Rosyjscy piloci, którzy odmówili uderzenia w konwoje wagnerowców, oraz rosyjscy strażnicy graniczni, którzy odmówili otwarcia ognia do nich, stoją teraz w obliczu postępowania karnego. Wielu z nich, najniższych stopniem, może stać się kozłami ofiarnymi i zostać przykładnie ukaranych.

Rosyjska Duma rozważa też dodatkowe środki w celu zwiększenia kontroli nad przestrzenią informacyjną w społecznościach internetowych. Zaproponuje powołanie organu upoważnionego do monitorowania działalności blogerów. Chce opracować projekt ustawy o rejestracji blogerów jako mass mediów, która określi ich prawa i obowiązki.

Instytut Studiów na Wojną podaje, że niezależna białoruska grupa monitorująca Projekt Hajun, śledząca loty 27 czerwca sugeruje, że odrzutowiec finansisty Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wystartował z lotniska Maczuliszcze na Białorusi w kierunku Rosji. Poleciał do Moskwy, a następnie natychmiast wystartował do Petersburga.

Jeden z blogerów sugeruje, że Prigożyn wrócił do Rosji, aby z rosyjskimi urzędnikami i Radą Dowództwa Wagnera dopracować dalsze szczegóły umowy wynegocjowanej przez białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenkę. Nie ma jednak potwierdzenia tych informacji.

Niepotwierdzone doniesienia mówią, że rosyjska żandarmeria wojskowa miała zatrzymać dowódców Grupy Wagnera w Syrii. Szefa oddziału w Suwayda i trzech innych wysokich rangą dowódców w bazie lotniczej Hmeimim oraz odwiedziła biura Wagnera w Damaszku, Hama i Deir ez Zor.

Wagnerowcy będą szkolić białoruska armię. Ale nie dlatego są dla Polski zagrożeniem

Według Instytutu Studiów nad Wojną Alaksandr Łukaszenka chce wykorzystać zbrojną najemniczą Grupę Wagnera do odbudowania potencjału swej armii, ale też po to, by zwiększyć pole manewru wobec starań Kremla o wchłonięcie Białorusi, zmniejszyć jej zależność od Rosjan.

Rząd polski reaguje na informacje o pojawieniu się najemników Grupy Wagnera na Białorusi. Wicepremier Jarosław Kaczyński i szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedzieli wzmocnienie ochrony polskiej granicy z Białorusią. Odnosi się to zarówno do wzmocnienia sił, jak i budowy przeszkód i umocnień. Szczegółów brak.

Prezydent Andrzej Duda 28 czerwca był w Kijowie z okazji ukraińskiego Dnia Konstytucji. Razem z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą rozmawiał z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o obecnej sytuacji na froncie, w tym groźbie rosyjskiego zamachu za Zaporoską Elektrownię Atomową.

- Zapowiedź rozmieszczenia Grupy Wagnera oraz rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi zmienia w istocie architekturę bezpieczeństwa w naszym regionie - powiedział.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że według wywiadu Grupa Wagnera na Białorusi nie zagraża naszemu bezpieczeństwu; sytuacja na granicy z Białorusią jest pod kontrolą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chciałby na szczycie NATO Wilnie usłyszeć jasną deklarację dotyczącą członkostwa w NATO. Prezydent rozumie, że przyjęcie Ukrainy do Sojuszu może nastąpić po wojnie, ale chce, aby powiedziano jasno, że to jest pewne.