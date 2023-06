Grupa Wagnera werbuje nowych najemników, a Putin urządza czystki w armii

Koniec Grupy Wagnera to blef. Okazuje się, że Grupa wciąż rekrutuje nowych najemników w swoje szeregi. Pod tym względem po zbrojnej rebelii Prigożyna w działaniu jego prywatnej formacji wojskowej nic się nie zmieniło. Nie ma też oznak, by wagnerowcy wyjeżdżali na Białoruś.

Przedstawiamy zestawienie najnowszych doniesień dotyczących wojny na Ukrainie.

Jak podaje Instytut Studiów nad Wojną (ISW) siły ukraińskie prowadziły działania ofensywne w co najmniej dwóch sektorach frontu.

Szwajcarzy nie chcą przekazać swoich Leopardów Ukrainie. Neutralność jest dla nich najważniejsza.

Rekruci werbowani nadal do Grupy Wagnera będą podpisywać kontrakty z firmą, a nie z ministerstwem obrony Rosji.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie przejęły inicjatywę strategiczną na kierunku bachmuckim. Ukraińcy nacierają po obu stronach Bachmutu, wypierając przeciwnika. Potwierdził to 29 czerwca ukraiński dowódca naczelny generał Wałerij Załużny w rozmowie telefonicznej z przewodniczącym Połączonych Szefów Sztabów USA, generałem Markiem Milleyem.

Wojska ukraińskie odniosły też częściowy sukces na linii Riwnopol-Wołodyne, ok. 16 km na południowy zachód od Wełykiej Nowosiłki.

ISW cytuje też wiceminister obrony Ukrainy Hannę Maliar, która poinformowała, że siły ukraińskie posunęły się o 1,2 km w kierunku Kliszczijewki, 7 km na południowy zachód od Bachmutu, 1,5 km w kierunku Kurdymówki, 13 km na południowy zachód od tego miasta.

Ostatniej doby lotnictwo Sił Obronnych uderzyło w 11 obszarów koncentracji personelu wroga. Oddziały rakietowe i jednostki artylerii uderzyły w 3 punkty kontrolne, 2 obszary koncentracji wojsk, stację radarową i 13 jednostek artylerii na stanowiskach ogniowych.

W ciągu dnia doszło do 31 starć bojowych. Ciężkie walki trwają na kierunkach Łymana, Bachmutu i Marinki, gdzie nieprzyjaciel nadal koncentruje główne wysiłki działań ofensywnych.

Kreml przejmuje kontrolę nad imperium finansowym szefa wagnerowców

Ukrinform podał też, że Federacja Rosyjska przeprowadziła kolejny atak rakietowo-powietrzny z użyciem irańskich UAV typu Shahed oraz przeciwlotniczych kierowanych pocisków rakietowych S-300.

6 z nich wystrzelono na infrastrukturę cywilną miast Zaporoże i Czugujów. Ponadto nieprzyjaciel przeprowadził 29 nalotów i 60 ataków z systemów rakietowych.

Wciąż nie jest jasne, czy Kreml zdecyduje się przejąć formalną kontrolę nad Grupą Wagnera i przekształcić ją w przedsiębiorstwo państwowe. Wiadomo, że Kreml zaczął przejmować kontrolę nad biznesowym imperium Jewgienija Prigożyna, którego częścią są restauracje, luksusowe apartamentowce i słynna fabryka trolli.

Stało się to już parę godzin po wycofaniu się jego sił spod Moskwy. Rosyjska administracja prezydencka prawdopodobnie będzie miała bezpośrednią kontrolę nad aktywami medialnymi Prigożyna. Osobisty bankier prezydenta Rosji Jurij Kowalczuk, ma przejąć aktywa holdingu medialnego Prigożyna, czyli grupę medialną Patriot i serwisu informacyjnego RIA FAN dla swojej National Media Group.

Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Wierszynin podobno poleciał do Damaszku, aby powiedzieć prezydentowi Syrii Baszarowi al-Assadowi, że Wagner nie będzie już działać jako niezależna organizacja w Syrii. Przedstawiciele rosyjskiego MSZ mieli to samo oświadczyć prezydentowi Republiki Środkowoafrykańskiej Faustinowi-Archange Touaderze i przywódcom malijskim.

Członkowie VIP Grupy Wagnera - byli nimi rosyjscy generałowie?

Tymczasem po zbrojnej rebelii Prigożyna w pracy personelu jego prywatnej formacji wojskowej nic się nie zmieniło. Nie ma też oznak, by wagnerowcy wyjeżdżali na Białoruś.

Jak sprawdziła agencja BBC, centra werbunkowe wagnerowców wciąż działają. Nikt z personelu, który prowadzi nabór do Grupy Wagnera, nie wierzy, że formacja Prigożyna zostanie rozwiązana. Twierdzą, że rekruci będą podpisywać kontrakty z Grupą Wagnera, a nie z ministerstwem obrony Rosji.

Wciąż pojawiają się informacje, że negocjacje Kremla z Prigożynem trwają. Nie potwierdzono oficjalnie wcześniejszych doniesień co do losów gen. Siergieja Surowikina, który wraz z zastępcą, generałem Andriejem Judinem mieli zostać zatrzymani.

Rosyjskie media opozycyjne oraz stacja CNN twierdzą, że Surowikin i około 30 generałów byli tajnymi członkami VIP Grupy Wagnera. Nie wiadomo jednak, na czym ten rodzaj członkostwa miał polegać. Trwają spekulacje ile osób, które otwarcie przeciwstawiły się Kremlowi, zostanie jeszcze ukaranych.

Ukraińskie resort obrony wciąż obawia się wysadzenia zaporoskiej elektrowni jądrowej

Szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow oświadczył, że dla Ukrainy najważniejszym jest fakt, że bunt Grupy Wagnera - obok kompromitacji rosyjskiego dowództwa - spowodował, że podlegająca Prigożynowi najemnicza armia nie będzie już walczyć przeciwko Ukrainie.

Minister obrony Ukrainy wciąż obawia się, że atak na Zaporoską Elektrownię Jądrową jest realny. Uważa, że Putin gotowy jest zapłacić za to życiem własnym ludzi.

Szwajcarski rząd wciąż nie zgadza się na sprzedaż czołgów Leopard, których 96 stoi nieużywanych w magazynach, a które to mogłyby stanowić cenne wsparcie dla Ukrainy. Zdaniem władz byłoby to sprzeczne z obowiązującym ustawodawstwem i prowadzoną od lat polityką neutralności.

Polska wyśle na Litwę kontyngent wojsk specjalnych, między innymi w celu ochrony szczytu NATO w Wilnie.

Białoruś przygotowuje się na przyjęcie najemników Grupy Wagnera. Mogą nie przyjechać

Według analityków wojskowych, jeśli Putin uderzy w swoich generałów, to może być pewien przegranej. Rzecznik ukraińskiego wywiadu (HUR) Andrij Czerniak powiedział, że w Rosji zaczęła się już wojna pomiędzy "wieżami Kremla", jak nazywane są różne grupy wpływów na szczytach rosyjskiej władzy.

Ostatnie zdjęcia satelitarne mogły wykryć aktywną budowę spekulowanej nowej bazy Grupy Wagnera w Asipowiczach na Białorusi. Zdjęcia pokazują nową aktywność w opuszczonej białoruskiej bazie wojskowej, gdzie wcześniej stacjonowała białoruską 465. Brygada Rakietowa, 15 km na północny zachód od tej miejscowości.

ISW wskazuje, że Grupa Wagnera może mieć wiele obozów na Białorusi. Znajduje się tam wiele poligonów i obozów polowych, w których na początku 2022 r. przebywało 30 tys. rosyjskich żołnierzy.

Wielu Rosjan traktuje wagnerowców jak drużynę Robin Hooda, która przeciwstawiła się korupcji i nieudolnym rządom Rosji. Nie szczędzą pieniędzy na gadżety związane z Prigożynem i jego najemnikami.

Według szefa NATO Unia Europejska i NATO uzupełniają się nawzajem. W Brukseli, podczas posiedzenia Rady Europejskiej szefowie państw UE rozmawiają między innymi o agresji na Ukrainę i problemach relokacji.

Amerykański dziennik Wall Street Journal podał 29 czerwca, że administracja USA jest bliska podjęcia decyzji, by przekazać Ukrainie pociski ATACMS o zasięgu 300 km.

Nie wiadomo, kiedy mogłoby to nastąpić, ale Biały Dom miał dojść do wniosku, że nastała pilna potrzeba by wzmocnić Ukrainę i przyszedł czas na dociśnięcie gazu w najbliższych tygodniach. Pociski te nie weszły jednak w skład ostatniego pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy wartego 500 mln dolarów.