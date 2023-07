Grupa WB dostarczy systemy dla wozów dowodzenia

Grupa WB będzie dostawcą systemów teleinformatycznych dla wozów dowodzenia Zawilec. Pojazdy powstaną na platformie Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak.

„Wybór zaawansowanych rozwiązań Grupy WB dla wzorcowej partii narodowych wozów dowodzenia Zawilec jest sukcesem przedsiębiorstwa, ale i logicznym następstwem wcześniejszych zamówień. Zastosowanie znanego i sprawdzonego systemu teleinformatycznego pozwoli Wojsku Polskiemu na ujednolicenie wyposażenia, rozwiniętego o wymagane funkcjonalności związane z przetwarzaniem informacji niejawnych o różnorodnej klauzuli” – mówi Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.

Pierwsza partia wozów Zawilec będzie wzorcowym rozwiązaniem, które posłuży w Wojsku Polskim jako platforma systemów dowodzenia. Zamówione pojazdy trafią na wysokie szczeble – na poziom brygad i powyżej. Siły Zbrojne RP uzyskają przez to narodowe wozy dowodzenia wyposażone w wieloklauzulowe systemy teleinformatyczne dostosowane do przetwarzania informacji niejawnych o wysokich klauzulach.

Ta sama wersja wozów Rosomak z systemami teleinformatycznymi Grupy WB została wykorzystana do zbudowania wozów dowodzenia Kroton. Pojazdy trafiły do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód (MND NE). W kolejnych latach wozy dowodzenia w identycznej konfiguracji były dostarczane także do innych jednostek Wojska Polskiego.

Cyfrowa platforma komunikacji Fonet trafiła na wszystkie dotąd wyprodukowane dla Wojska Polskiego transportery opancerzone Rosomak oraz na setki samobieżnych dział, wyrzutni, czołgów i innych pojazdów.