Grupa WB pochwaliła się nowościami na targach obronnych w Brnie

Zbrojeniowa Grupa WB nie od dziś jest aktywnym graczem na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego nie dziwi obecność przedsiębiorstwa na czeskich targach wojskowych IDET 2021 w centrum wystawowym w Brnie. Ponieważ firma jest też otwarta na kooperację, dlatego opracowane w Polsce systemy prezentowane były nie tylko na jej stoisku, ale zostały również wystawione przez czeskich partnerów.

Bezzałogowiec do wielu zadań

Warmate w różnych odmianach

To rozwiązanie skalowalne, którego użytkownik dobiera odpowiednie komponenty do swoich potrzeb. Systemy bezzałogowe: wielozadaniowy FlyEye i uderzeniowy Warmate, zostało wyeksponowane także na stoisku czeskiego partnera Grupy WB.Na IDET 2021 nie zabrakło też uznanego rozwiązania firmy, jakim jest FlyEye, bezzałogowiec w najnowszej odmianie.FlyEye, to system wielozadaniowy, opracowany pierwotnie na potrzeby artylerii, dlatego od początku kompatybilny z narodowym systemem zarządzania polem walki TOPAZ. Obecnie może z powodzeniem operować w strefach walk, w obszarach z silnym oddziaływaniem systemów walki elektronicznej.FlyEye to bezzałogowiec rozpoznawczy, ale może być również wykorzystywany w trybie konwojowym, do sprawdzania terenu przed przejazdem pojazdów. Nowe moduły misyjne pozwalają mu pełnić rolę latającego retransmitera sygnału.Dzięki temu zasięg radiostacji osobistych zwiększa się do kilkudziesięciu kilometrów. Jest tym samym węzłem opracowanej przez Grupę WB sieci komunikacyjnej Silent Network.W Brnie prezentowano także systemy amunicji krążącej Warmate ze stałym płatem oraz Warmate-TL, dostosowanym do startu z kontenera transportowego - wyrzutni wielorazowego użytku. W obu przypadkach to systemy modułowe, z wymiennymi głowicami bojowymi.Zobacz także: Polska kupuje kolejne śmigłowce i znowu jest gorąco



W zależności od rodzaju misji Warmate może być uzbrojony w ładunek odłamkowo-burzący, termobaryczny, przeciwpancerny i inne. Grupa WB chwali się też, że w najnowszych odmianach amunicji krążącej Warmate zastosowano algorytmy sztucznej inteligencji wspomagające lot, działania w roju i atak.