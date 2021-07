Grupa WB pokazała w Grecji sprzęt wojskowy, choć myśli też o cywilu

Technologiczna Grupa WB była jedynym wystawcą z Polski na pierwszych od ponad dekady greckich targach sprzętu wojskowego DEFEA 2021. Jej stoisko, na które zawitali m.in. greccy notable z ministrem obrony narodowej Grecji Nikolaosem Panagiotopoulosem, uznawane było za wizytówkę polskiego przemysłu obronnego. Co w Grecji pokazała polska firma?

Pomysł prosty, tani, efektywny

- Chcemy się skoncentrować na nowych obszarach działalności. Nasza przyszłość to energoelektryka, elektromobilność i bezpieczeństwo wewnętrzne. Chcemy za pięć lat uzyskiwać 50 proc. przychodów z tych obszarów działalności - zapowiada Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB.Obecnie większość dużych firm dywersyfikuje swoje portfolio. Aby zrównoważyć nieprzewidywalną dynamikę zamówień wojskowych, oferują zaawansowane technologie również na rynkach cywilnych.Niektórzy eksperci przekonują, że produkty Grupy przeznaczone dla wojska cieszą się większym powodzeniem w świecie niż w Polsce. W ożarowskiej spółce mieli pretensje, że MON w przetargach eliminuje konkurencję, preferując Polską Grupę Zbrojeniową.Być może pomysł innowacyjnych rozwiązań na rynek cywilny to odpowiedź WB na, jak sugerują przedstawiciele ożarowskiej firmy, skuteczny lobbing państwowej grupy wśród krajowych polityków i decydentów.To innowacyjne rozwiązanie, jakim jest stacja ładowania pojazdów elektrycznych, wdrożono w ramach dwóch projektów: polskiego EfficenCE (realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni) oraz europejskiego Creating Automotive Renewal.Czytaj też: Cyberataki to nowa broń cichej wojny. Polska już nieźle oberwała

Obecnie trwają testy systemu, których celem jest weryfikacja wydajności Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych i jego wpływu na sieć trakcyjną. Mają się zakończyć w październiku 2021 r.Sieci tramwajowe i trolejbusowe dostępne są w 33 największych miastach Polski. Stacje ładowania zasilane z miejskiej sieci trakcyjnej są tańsze ze względu na wyeliminowanie znacznych kosztów inwestycyjnych związanych z budową linii i przyłączy energetycznych dużej mocy.Pozwala to rozszerzyć zasięg działania pojazdów komunikacji miejskiej, które mogą poruszać się także po trasach, na których nie ma połączenia z siecią trakcyjną.