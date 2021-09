Grupa WB umacnia relacje zbrojeniowe z Afryką

31 sierpnia delegacja południowoafrykańskiego Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Współpracy (DIRCO), której przewodniczył wiceminister Alvin Botes, rozmawiała z zarządem Grupy WB – Piotrem Wojciechowskim i Adamem Bartosiewiczem. W spotkaniu uczestniczyła też pani ambasador Republiki Południowej Afryki w Polsce Nomvula Josephine Mngomezulu.

Spotkanie poświęcone było omówieniu historii wieloletniej współpracy spółek Grupy WB z przedsiębiorstwami południowoafrykańskimi dotyczącej łączności radiowej, systemów pojazdowych i innych rozwiązań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Wymieniono też z ministrem Botesem uwagi dotyczące struktury własnościowej podmiotów gospodarczych i udziałów państwa w firmach zbrojeniowych.

Przedstawiciele południowoafrykańskiego Departamentu Stosunków Międzynarodowych i Współpracy zapoznawali się z osiągnięciami Grupy WB w sferze rozwiązań dla wojska i służb mundurowych, ale także elektroenergetyki.

Gościom z RPA przedstawiony został system ochrony perymetrycznej AMSTA, wdrożony do polskiej Straży Granicznej. Rozwiązanie to umożliwia zabezpieczenie granic i ważnych obiektów infrastruktury przy użyciu sieci inteligentnych sensorów.



Uwagę przedstawicieli DIRCO wzbudziły modułowe magazyny energii rozwijane przez Grupę WB. Systemy te oparto o całkowicie polskie rozwiązania techniczne i technologiczne. Opracowane przez rodzimych inżynierów magazyny energii mają ogromne znaczenie dla każdego kraju dążącego do jak największego udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Gościom z RPA przedstawiono także rozwiązania opracowane w wyniku kooperacji między polskimi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy WB a przedsiębiorstwami południowoafrykańskimi. Owoce współpracy zostaną pokazane na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.

Grupa WB na targach