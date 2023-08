Hakerzy z Korei Płn. włamywali się do sieci producenta rakiet w Rosji

Północnokoreańscy hakerzy przez co najmniej pięć miesięcy ubiegłego roku włamywali się do sieci rosyjskiego producenta rakiet - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera.

Korea Płn. atakuje nawet sojuszników, by pozyskać krytyczne technologie

Ofiarą hakerów z grup o przydomkach ScarCruft i Lazarus padła NPO Masz (Naukowo-Produkcyjne Zjednoczenie Budowy Maszyn) z siedzibą w podmoskiewskim Rieutowie - podała agencja.

W miesiącach następujących po cyfrowym włamaniu Pjongjang ogłosił kilka postępów w swoim zakazanym programie rakiet balistycznych, ale nie jest jasne, czy było to związane z atakiem hakerskim - zastrzegł Reuters. Jednak jak twierdzą eksperci, incydent ten pokazuje, jak odizolowany kraj atakuje nawet swoich sojuszników w celu pozyskania krytycznych technologii.

Rosyjska firma należy do pionierów w dziedzinie rozwoju pocisków hipersonicznych, technologii satelitarnych i uzbrojenia balistycznego nowszej generacji.

"Są to trzy obszary będące przedmiotem żywego zainteresowania Korei Północnej, odkąd rozpoczęła ona misję stworzenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM), zdolnego do uderzenia w kontynentalne Stany Zjednoczone" - podkreśla agencja.

Według specjalistów włamanie rozpoczęło się mniej więcej pod koniec 2021 r. i trwało do maja 2022 r., kiedy to, zgodnie z wewnętrzną komunikacją w firmie, przeanalizowaną przez agencję Reutera, inżynierowie IT wykryli aktywność hakerów.

Ani NPO Masz, ani ambasada Rosji w Waszyngtonie nie odpowiedziała na prośby Reutersa o komentarz.

Rosyjska firma byłaby dla Korei Północnej cennym obiektem

Zdaniem Toma Hegela, eksperta ds. bezpieczeństwa z amerykańskiej firmy SentinelOne, hakerzy włamali się do środowiska IT firmy, co dało im możliwość odczytywania poczty elektronicznej i pozyskiwania danych. Eksperci są przekonani, że za włamaniem stoi Korea Północna, ponieważ hakerzy wykorzystali do niego znane wcześniej koreańskie złośliwe oprogramowanie i infrastrukturę.

Rosyjska firma byłaby dla Korei Północnej cennym obiektem, ponieważ jest czołowym w Rosji projektantem i producentem rakiet - powiedział agencji Markus Schiller, europejski ekspert rakietowy. "Można się od nich wiele nauczyć" - dodał.

Innym obszarem zainteresowania koreańskich hakerów może być produkcja paliwa - uważa agencja, przypominając, że w zeszłym miesiącu Korea Północna przeprowadziła test rakiety Hwasong-18 na paliwo stałe. Zasilanie pocisków paliwem stałym, wyjaśnia Reuters, może pozwolić na szybsze rozmieszczenie pocisków podczas wojny, ponieważ nie wymaga tankowania ich na wyrzutni. W rezultacie pociski są trudniejsze do namierzenia i zniszczenia przed startem.

NPO Masz produkuje m. in. SS-19, który jest tankowany w fabryce i szczelnie zamykany. "Trudno to zrobić, ponieważ rakietowy materiał pędny, zwłaszcza utleniacz, jest bardzo żrący" - powiedział Jeffrey Lewis, naukowiec specjalizujący się w rozwoju rakiet w James Martin Center for Nonproliferation Studies. "W końcu 2021 roku Korea Północna ogłosiła, że wykorzystuje ten sam proces" - zauważył.

Jego zdaniem spośród obszarów, którymi zajmuje się NPO Masz, a które byłyby interesujące dla Korei Północnej, "paliwa stałe byłyby na szczycie listy".