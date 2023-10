Hamas chciał użyć broni chemicznej? Zatrważające doniesienia z Izraela

Prezydent Izraela Izaak Herzog poinformował, że przy bojownikach Hamasu, którzy wdarli się do Izraela, znaleziono instrukcje dotyczące broni chemicznej z cyjankiem. Były to oficjalne materiały Al-Kaidy. To znaczy, że Izrael ma do czynienia z ISIS, Al-Kaidą i Hamasem.

Prezentujemy najnowsze doniesienia dotyczące wojny na Ukrainie i konfliktu Hamasu z Izraelem.

Prezydent USA Joe Biden powstrzymał Izrael od ataku na Liban. Obawiał się wciągnięcia do wojny Hezbollahu.

Przez 2 tygodnie zginęło 4380 Palestyńczyków, a prawie milion opuściło domy i zgromadziło się na południu Gazy. Ich sytuacja jest trudna.

Doszło do ataku rakietowego bazy sił lotniczych Ain al-Asad na zachodzie Iraku, w której stacjonują zagraniczne kontyngenty, w tym siły USA.

22 października na ukraińskim froncie w kierunku Awdijiwki nie zaszły żadne istotne zmiany. Siły rosyjskie , które poniosły ciężkie straty, po nieudanym dużym ataku 19-20 października ponownie zatrzymały się, ściągając w ten rejon kolejne siły. Ukraińskie drony i inna broń precyzyjna sprawiają, że pojazdy opancerzone są coraz bardziej bezbronne, a ataki naziemne stają się trudniejsze.

Instytut Studiów nad Wojną informuje, że siły rosyjskie poczyniły ostatnio marginalne postępy na południowy wschód od Pierwomajskiego, 11 km od Awdijiwki. Według źródeł rosyjskich siły ukraińskie nieoczekiwanie przeprowadziły kontratak w kierunku Piskiego (8 km od Doniecka) i wypchnęły siły rosyjskie w okolicy.

22 października siły ukraińskie kontynuowały działania kontrofensywne w pobliżu Bachmutu i w zachodnim obwodzie zaporoskim, natomiast siły rosyjskie przeprowadziły serię ataków rakietowych i dronów na Ukrainę.

Według ukraińskich wojskowych siły rosyjskie wystrzeliły osiem rakiet S-300, rakietę Kh-59, trzy drony Shahed-131/136 i dwa drony nieokreślonego typu na cele w Ukrainie, a ukraińska obrona powietrzna zniszczyła wszystkie drony Shahed i rakietę Kh-59.

Ukrinform podał, że w sumie wróg przeprowadził 10 ataków rakietowych i 63 ataki powietrzne i wystrzelił 58 salw rakietowych systemów artyleryjskich na pozycje ukraińskich żołnierzy i obszary zaludnione. W ciągu ostatnich 24 godzin doszło do ponad 90 starć bojowych..

USA studzą niecierpliwość Izraela do rozpoczęcia operacji Żelazne Miecze

Od początku wojny Izraela i Hamasu na pograniczu południowego Libanu i północnego Izraela dochodzi do ciągłych, ograniczonych starć pomiędzy izraelskim wojskiem a bojownikami libańskiej szyickiej grupy Hezbollah.

Izraelscy wojskowi twierdzą, że nie boją się wojny na dwa fronty. Rzecznik Sił Obronnych Izraela oświadczył 22 października, że Hezbollah doprowadza do eskalacji konfliktu na granicy libańsko- izraelskiej.

Tym samym wciąga Liban w wojnę, która nie przyniesie mu żadnych korzyści, ale może przynieść duże straty. Izrael ewakuował kolejne miejscowości leżące wzdłuż granicy z Libanem.

Prasa izraelska, jak i amerykańska poinformowała, że prezydent USA Joe Biden powstrzymał Izrael od ataku na Liban. Powodem miała być obawa, że taki atak mógłby wciągnąć w wojnę między Izraelem a Hamasem również Hezbollah oraz libańską milicję. Zwolennikiem prewencyjnego uderzenia był izraelski minister obrony Joaw Gallant.

Minister obrony Izraela Joaw Galant dokonał przeglądu sił obronnych Izraela na granicy, zapowiadając, że na pewno zobaczą Gazę od środka. Wojska zgromadzone na granicy z Gazą w ramach planowanej operacji Żelazne Miecze, do których Izrael zmobilizował według niektórych źródeł 360 tys. rezerwistów, czekają na zapowiedziany rozkaz do ataku. Jak dotąd nie nadszedł.

Amerykańska administracja przyjęła, że wojsko izraelskie otrzymało "zielone światło" do wkroczenia do Strefy Gazy. Korespondent wojenny CNN Ben Wedeman powiedział, że Stany Zjednoczone są bliskie zaangażowania się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Uważa, że może to być niebezpieczne, ponieważ wydarzenia toczą się tam poza kontrolą Amerykanów.

Unia Europejska: nie może być stref, w których prawo humanitarne nie jest przestrzegane

Jak poinformował prezydent Izraela Izaak Herzog w rozmowie ze Sky News przy bojownikach Hamasu, którzy wdarli się do Izraela, znaleziono instrukcje dotyczące broni chemicznej z cyjankiem. Dodał, że były to oficjalne materiały Al-Kaidy. To znaczy, że Izrael ma do czynienia z ISIS, Al-Kaidą i Hamasem.

Stany Zjednoczone przygotowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, potwierdzający prawo Izraela do samoobrony. Domagają się w nim od Iranu zaprzestania eksportu broni do grup terrorystycznych.

Co najmniej 20 ciężarówek z pomocą humanitarną, najbardziej potrzebnymi lekami, żywnością, wodą przejechało w sobotę z Egiptu do Strefy Gazy. Spodziewane są kolejne dostawy. UE apeluje o stałą pomoc dla Strefy Gazy.

Z Brukseli płynie jasny sygnał: nie może być stref, w których prawo humanitarne nie jest przestrzegane. ONZ poinformowała, że liczba pacjentów wymagających nagłej pomocy w szpitalach w Gazie wzrosła o 150 proc. Przez 2 tygodnie zginęło 4380 Palestyńczyków, a prawie milion opuściło domy i zgromadziło się na południu Gazy.

Dla okazania dobrej woli Hamas zwolnił dwie zakładniczki, Amerykanki. Zaraz pojawiły się komentarze, że nie rozpoczynając operacji Izrael teoretycznie zwiększa szansę na uwolnienie kolejnych zakładników Hamasu. Oby nie tylko teoretycznie.

Baza lotnictwa państw zachodnich w Iraku ponownie zaatakowana. Słychać było eksplozje rakiet

Izraelczycy pałają żądzą odwetu i nie odpuszczają. Trwa intensywny ostrzał Gazy oraz Zachodniego Brzegu. Armia po raz kolejny zaleciła 22 października mieszkańcom Gazy udanie się na południe Strefy. Ostrzegła, że osoby, które tak nie postąpią, zostaną uznane za współpracowników organizacji terrorystycznej.

Agencja AFP podała, że izraelska armia zaatakowała cele w Damaszku i na lotnisku w Aleppo w Syrii. Reuters z kolei poinformował o kolejnym ataku rakietowym na bazę sił lotniczych Ain al-Asad na zachodzie Iraku, w której stacjonują zagraniczne kontyngenty, w tym siły USA.

Szef Pentagonu Lloyd Austin zapowiedział, że USA skierują na Bliski Wschód dodatkowe systemy obrony powietrznej THAAD i Patriot w związku z atakami na amerykańskie bazy w tym regionie i wojnę Izraela z Hamasem.

Wojna Izraela z Hamasem radykalizuje nastroje na całym świecie i niepokoi przywódców. Nastroje izraelskich władz starali się studzić przywódcy 30 państw uczestniczących w Szczycie Pokojowym w Kairze w Egipcie, którzy spotkali się, by poszukać sposobów "deeskalacji” wojny Izrael-Hamas.

Podczas szczytu w Kairze wszystkie kraje mówił o ochronie cywilów, ale podziały były wyraźnie widoczne. Europa podkreślała prawo Izraela do obrony przed terroryzmem, kraje muzułmańskie natomiast twierdziły, że świat przemyka oho na działania izraelskie w Strefie Gazy. Szczyt zakończył się bez wydania jakichkolwiek oświadczeń.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej powiedział, że jego naród nigdy nie da się wygnać ze strefy Gazy. Natomiast sekretarz generalny ONZ António Guterres powiedział, że nadszedł czas na działania, które położą kres temu okropnemu koszmarowi. Wezwał obie strony do natychmiastowego humanitarnego zawieszenia broni.

Szybka pomoc wojskowa dla Ukrainy pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, kiedy tam trafi

Ukraina ma poważny problem. WNP.PL pisał o zamieszaniu na Kapitolu, wywołanym dymisją spikera Izby Reprezentantów, niższej izby Kongresu, które trwa już trzeci tydzień. Najgorsze, że nie wiadomo, kiedy się skończy. Po raz kolejny odrzucono kandydaturę Jona Jordana na to stanowisko.

Przedłużający się paraliż Kongresu stawia pod znakiem zapytania szybką pomoc dla Izraela i Ukrainy zapowiedzianą przez prezydenta USA. Bez wyboru spikera takie wsparcie nie może być rozpatrywane.

W obecnej zaostrzającej się sytuacji w Izraelu i Ukrainie liczy się czas. Na razie wciąż jednak nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle Stany Zjednoczone przekażą sojusznikom planowane wsparcie.

Ze 105 mld dol., o które wnioskuje prezydent Biden, 60 mld dol. miało być przeznaczone na pomoc Ukrainie. W wypowiedzi Mychajła Podolaka, szefa administracji prezydenta Ukrainy zachwytu nie ma. Uważa, że kwota podana przez Amerykanów to jednocześnie dużo i mało, bo wojna zawsze jest bardzo kosztowna.