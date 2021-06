Harpia ostrzy szpony. Dobre wieści o "polskich" samolotach F-35

Pod koniec maja 2021 r. Departament Obrony USA poinformował o podpisaniu trzeciej już umowy produkcyjnej dotyczącej zamówionych przez Polskę - w ramach programu Harpia - 32 samolotów wielozadaniowych F-35A. Według Mariusza Błaszczaka, szefa MON, coraz bliżej do "polskich" F-35.

Wzrost gotowości operacyjnej F-35

Reszta pieniędzy ma być wydatkowana na modernizację infrastruktury, co już trwa w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz na uzbrojenie. Co więcej, po 2030 r. planowany jest zakup dwóch kolejnych eskadr samolotów bojowych. Kto bogatemu zabroni?Przypomnijmy, że to nie jedyna w ostatnim czasie dobra wiadomość. Przed kilkoma dniami Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały dane co do gotowości operacyjnej będących na uzbrojeniu samolotów. Z wyjątkiem F-15D i F-15E, które zanotowały niewielki spadek procentowy gotowości, pozostałe maszyny utrzymały, a nawet nieznacznie zwiększyły swoje wskaźniki.Znacząco wzrosła statystyka przydatności operacyjnej F-35A, co uznano za duży sukces tego samolotu. Poziom ich gotowości wzrósł z 61,6 proc. do 76,06 proc., co oznacza, że liczba dostępnych maszyn gotowych do działania jest znacznie większa niż innych samolotów bojowych USAF i zbliża się do 80 proc., bo taki poziom gotowości zakładany jest dla samolotów V generacji F-35. Tym samym przyszłość tego programu wydaje się bardziej optymistyczna.