Hiszpanie mają okręty dla Polski. To jedyna oferta, która pływa

Okręty na bazie fregaty F-100 proponuje Polsce hiszpański koncern Navantia. Jednostki mają być wyposażone w amerykański system zarządzania walką Aegis.

Hiszpanie zwracają uwagę na zaangażowanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej w programie Miecznik i sugerują wysłanie do Polski grupy studyjnej przed rozpoczęciem fazy produkcyjnej. Miałaby ona pracować nad dopasowaniem polskich stoczni do realizacji programu Miecznik.Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że polski system obrony powietrznej fregat ma być zintegrowany z systemem obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew, który będzie wyposażony w pociski CAMM, dostarczone przez oddział europejskiej grupy MBDA. W listopadzie 2021 r. polski i brytyjski ministrowie obrony podpisali porozumienie o współpracy z tym zakresie.- Propozycja Navantii ma wsparcie hiszpańskiego rządu, zwłaszcza Ministerstwa Obrony i Marynarki Wojennej. Z ich strony płyną deklaracje rozwoju programu Miecznik. Hiszpański resort obrony ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu innych krajów w tego typu programach, jak to miało miejsce w Malezji, Tajlandii, Chile, Arabii Saudyjskiej, Turcji czy Australii - komentuje specjalnie dla WNP.PL koncern Navantia.