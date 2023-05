Holandia może przekazać Ukrainie samoloty F-16 po przeszkoleniu pilotów

Holandia może przekazać Ukrainie swoje samoloty F-16 po przeszkoleniu ukraińskich pilotów - podała w piątek agencja Bloomberg, powołując się na źródła bliskie sprawie.

Rozmówcy agencji przekazali, że rząd Holandii w ostatnich tygodniach prowadził rozmowy z przedstawicielami władz USA, próbując nakłonić administrację prezydenta Joe Bidena, by dała "zielone światło" dla dostaw myśliwców na Ukrainę.

Holandia już omawia ze swoimi sojusznikami możliwe plany przeszkolenia ukraińskich pilotów - pisze Bloomberg. Jednak bez względu na to, że Holandia gotowa jest do jak najszybszej pomocy we wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej, przygotowanie pilotów i kwestie logistyczne mogą zająć wiele miesięcy.

Podczas szczytu G7 w Hiroszimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził przekonanie, że jego kraj otrzyma F-16 od swych zachodnich partnerów; zapewnił też prezydenta Bidena, że Kijów nie będzie wykorzystywał tych myśliwców do walki nad rosyjskim terytorium.

W czwartek szef Pentagonu Lloyd Austin poinformował, że w nadchodzących tygodniach USA wraz z Danią i Holandią stworzą wspólne ramy szkoleń ukraińskich pilotów na samolotach F-16. Jak dodał, Dania wraz z Holandią będą przewodzić europejskiej koalicji szkolącej pilotów na F-16, zaś do pomocy zgłosiły się również Norwegia, Belgia, Portugalia i Polska.