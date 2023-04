Holendrzy wybrali izraelską konkurencję HIMARS-a. Twierdzą, że jest lepsza

Ministerstwo Obrony Holandii będzie kupowało nowe uzbrojenie. Lista jest długa, ale szczególnie uwagę zwracają wydatki na artylerię rakietową.

Holenderskie wojsko będzie miało nową broń dalekiego zasięgu dla marynarki wojennej i lotnictwa.

Amerykańska broń dalekiego zasięgu Tomahawk została wybrana dla fregat i okrętów podwodnych Marynarki Wojennej .

Do holenderskich F-35 wybrano również amerykańskie uzbrojenie. Chodzi o JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range). Pociski będą miały zasięg około 1000 kilometrów. Używają ich obecnie siły powietrzne USA i Australii. W Europie JASSM-ER będzie w przyszłości na wyposażeniu polskiego, niemieckiego i fińskiego wojska.

Jednak największą wagę Ministerstwo Obrony Niderlandów zwraca na stworzenie systemu artyleryjskiego. Wymagania Holendrów w tej kategorii spełniają dwa rozwiązania - amerykański HIMARS oraz izraelski PULS. Finalnie Holendrzy zdecydowali się na zakupy w Izraelu. Powody ich zdaniem są dwa: lepsza skuteczności i krótszy czas oczekiwania na dostawę uzbrojenia.

Izraelski system może przenosić do 16 precyzyjnych pocisków 122 mm o zasięgu do 35 km i do dwóch pocisków Predator Hawk o zasięgu do 300 km.

System PULS do Holandii ma trafić jeszcze w tym roku.

- Wojna na Ukrainie po raz kolejny pokazuje, że wsparcie ogniowe na krótkim, średnim i długim dystansie jest niezbędne. Dotyczy to lądu, powietrza i morza. Dzięki nowym systemom Ministerstwo Obrony dodatkowo potwierdza wspólną siłę bojową i odstraszanie NATO. Pokazuje to, że Holandia bierze na siebie odpowiedzialność, wnosząc do tego znaczny wkład. Ponadto Holandia spełnia w ten sposób pragnienie posiadania własnej artylerii rakietowej i broni dalekiego zasięgu - powiedział minister obrony Niderlandów Christophe van der Maat, który cytowany jest na stronie internetowej tego resortu.