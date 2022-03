Hołownia wzywa rząd i partnerów w NATO do niezwłocznej decyzji o rozmieszczeniu na terenie Polski systemów typu PATRIOT

Do niezwłocznej decyzji o rozmieszczeniu na terenie Polski systemów typu PATRIOT wezwał rząd i partnerów w NATO lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Podejść do naszych granic powinny chronić systemy rakietowe typu HIMARS - dodał.

Hołownia skierował list w tej sprawie do premiera Mateusza Morawieckiego, kopie listu wysłał do ambasadorów państw sojuszniczych, w tym do ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego i ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Anny Clunes.

Lider Polski 2050 zaznaczył na piątkowej konferencji prasowej, że w liście formułuje oczekiwanie, które dociera do niego bardzo wyraźnie od polskich obywateli "chcących zapewnienia im całkowitego poczucia bezpieczeństwa w obliczu tej bezsensownej inwazji, którą prezydent Rosji Władimir Putin dokonał na Ukrainę".

"Wszyscy wiemy, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Wszyscy wiemy, że Władimir Putin pokazał już, że jest w stanie toczyć wojnę bez żadnych zasad, łamiąc wszystkie konwencje, stosując broń, która jest zakazana międzynarodowymi konwencjami, niszcząc infrastrukturę cywilną, wymordowując cywili. A więc musimy być przygotowani na to, że będzie chciał złamać wszystkie zasady, jakie tylko w cywilizowanym świecie obowiązują. Wszystkie pakty, które zostały podpisane, to wszystko może zostać przez niego wyrzucone do kosza" - mówił Hołownia.

W liście stwierdził, że "Polska dzisiaj jest państwem przyfrontowym", a Polacy robią bardzo dużo, by wesprzeć Ukrainę: przyjmują uchodźców, przez Polskę idzie wsparcie dla armii ukraińskiej.

"Polska dzisiaj jest w lepszej sytuacji niż kiedykolwiek w historii. Nie jesteśmy sami - jesteśmy częścią najpotężniejszego sojuszu militarnego NATO i potęgi ekonomicznej jaką jest Unia Europejska. Dziś wraz z sojusznikami mamy siłę i możliwość, aby powiedzieć Rosji i Putinowi: NIE. Dlatego musimy robić co możliwe aby wesprzeć Ukrainę i zatrzymać agresora. Równocześnie jednak musimy dziś zadbać także o własne bezpieczeństwo" - napisał Hołownia.

Podkreślił, że "nie wolno nam mieć złudzeń", bo "agresor stosuje broń zakazaną konwencjami, uderza w infrastrukturę cywilną, zabija dzieci, kobiety, bezbronnych mieszkańców Ukrainy", a decyzje Putina "graniczą z obłąkaniem i szaleństwem".

"W tej sytuacji mówienie o zagrożeniu Polski czy Litwy, Łotwy i Estonii nabiera innego wymiaru. Czy dzisiaj możemy z pewnością powiedzieć, że Putin nie uderzy na kolejne kraje? Zdecydowanie nie" - stwierdził Hołownia.

Przypomniał, że rząd podjął kilka decyzji związanych z zakupem nowych systemów uzbrojenia, w tym PATRIOT i HIMARS oraz zdecydował się pozyskać myśliwce F-35. "To bardzo dobrze. Ale ta broń zostanie dostarczone w perspektywie lat. Tymczasem zagrożenie staje się realne tu i teraz. Pamiętajmy, że zagrożenie płynie nie tylko ze strony wojsk rosyjskich atakujących Ukrainę. Białoruś pod względem militarnym stał się faktycznie częścią Rosji, Obwód Kaliningradzki jest jednym z najbardziej zmilitaryzowanych regionów Rosji. Wrogie siły stacjonują wzdłuż 650 kilometrów polskiej granicy" - napisał Hołownia.

Oświadczył, że czas na działanie, które wypełni lukę między obecnym potencjałem obronnym Polski, a czasem dostaw potrzebnego nowego uzbrojenia. "Wzywam rząd i partnerów w NATO do niezwłocznej decyzji o rozmieszczeniu na terenie Polski systemów typu PATRIOT, które ochronią nasza infrastrukturę krytyczną. Podejść do naszych granic powinny chronić systemy rakietowe typu HIMARS, które powstrzymają agresora nie tylko na terenie Polski, ale zadadzą mu straty z dala od naszych granic" - napisał lider Polski 2050.

Zaapelował też o rozmieszczenie w naszym kraju systemów bezzałogowych, które mogą niszczyć zagrożenie bez narażania żołnierzy prowadzących obronę i wezwał do tego, by lotniska były miejscem bazowania sprzętu zdolnego niszczyć lotnictwo i militarne cele naziemne przeciwnika.

"NATO posiada te systemy. Nie czekajmy na potencjalny atak Rosji, zademonstrujmy sojuszniczy potencjał i zdolności obronne. Bądźmy mądrzy przed szkodą. Szaleństwo Putina musi zostać ostudzone. Niech ten satrapa i jego otoczenie zdadzą sobie sprawę z tego, że podniesienie ręki na kolejny kraj i na NATO będzie końcem ich władzy, a także katastrofą rosyjskiej armii i samej Rosji" - napisał Hołownia.

System Patriot amerykańskiego koncernu Raytheon został wybrany jako podstawa programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Umowa między rządami Polski i USA została podpisana w marcu 2018. Wartość kontraktu zawartego w ramach pierwszej z dwóch zakładanych faz programu Wisła wyniosła 4,75 mld dol. Zgodnie z umową Polska otrzyma dwie baterie (16 wyrzutni) Patriot z pociskami PAC-3 MSE koncernu Lockheed Martin. Zestawy dla Polski mają być zintegrowane z nowym, opracowywanym dla amerykańskiego wojska, systemem zarządzania polem walki IBCS firmy Northrop Grumman. Obie baterie mają zostać dostarczone w bieżącym roku.

Międzyrządowa umowa na mobilne zestawy artylerii rakietowej dalekiego zasięgu HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) została zawarta w 2019 r., jej wartość to 414 mln USD. Zasięg systemu, produkowanego przez koncern Lockheed Martin, wynosi - zależnie od użytej amunicji 70 lub 300 km. Polska otrzyma od USA 20 wyrzutni, w tym 18 bojowych i dwie ćwiczebne. Kontrakt obejmuje też dostawy amunicji, pojazdów oraz wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dostawy mają się zakończyć do 2023 r. Program pod nazwą Homar początkowo przewidywał znaczny udział krajowego przemysłu. Rozmowy trwały od początku 2015 r. W 2018 r. MON postanowiło o przyspieszeniu programu i rozpoczęciu bezpośrednich negocjacji ze stroną amerykańską.