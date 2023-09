Wyrzutnie HIMARS i Chunmoo będą jeździły na polskim podwoziu. Jelcz dobrze wywiązał się z zadania dostosowania pojazdów do zagranicznych systemów rakietowych.

Południowokoreańskie wyrzutnie Chunmoo na potężnym polskim podwoziu z Jelcza przeszły pomyślnie testy poligonowe - włącznie z próbnym strzelaniem.

Dla amerykańskich wyrzutni HIMARS spółka Jelcz opracowała nowy pojazd.

Jelcz jest w stanie produkować około 40 pojazdów rocznie na potrzeby programu Homar. Pierwsze 18 wozów ma być gotowych jeszcze w tym roku.

Wzmocnienie polskich sił zbrojnych o nowoczesny sprzęt to szansa dla polskiego przemysłu. Korzystają z niej zakłady Jelcza - spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jelcz dostarcza podwozia pod wieloprowadnicowe wyrzutnie amerykańskiej i południowokoreańskiej produkcji.

- System koreański był testowany, gdy trzy nasze pojazdy popłynęły do Korei. Strona koreańska przygotowała tam cały program badań, który został zrealizowany. Nie było żadnych problemów z podwoziem, a dwa tygodnie temu odbyło się pierwsze strzelanie - mówi Krzysztof Jóźwiak, kierownik wydziału umów i kierowania projektami spółki Jelcz. Kolejne testowe strzelanie odbędzie się w grudniu.

Wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa K239 Chunmoo - po raz pierwszy prezentowana publicznie podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach - osadzona jest na polskim podwoziu Jelcz P882.57 TS T45. To podwozie powstało na bazie największego pojazdu, jaki kiedykolwiek opuścił mury fabryki tej marki - stworzonego pierwotnie do transportu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego.

22 tony i napęd 8x8. Południowokoreańskie wyrzutnie pojadą na sprawdzonym podwoziu

Pojazd ma opancerzoną kabiną trzymiejscową, a w układzie czteroosiowym z napędem 8×8 i został przystosowany do jazdy po drogach o twardej nawierzchni oraz w warunkach terenowych. Masa całkowita pojazdu to 22,5 tony. Jak informuje spółka, Jelcz o długości 11 m i szerokości 2,8 m ma zdolność pokonywania przeszkód terenowych o wysokości maksymalnej do 30 cm. Pokona także rów o szerokości do 60 cm i przeszkodę wodną do metra głębokości.

Wprowadzenie wyrzutni K239 Chunmoo - obok wprowadzenia amerykańskich wyrzutni M142 HIMARS - to część programu Homar. Umowa podpisana przez spółkę Jelcz zakłada dostarczenie łącznie 59 podwozi specjalnych oraz pojazdów amunicyjnych w pełni wyprodukowanych w Polsce, które stanowić będą nośnik zarówno dla pozyskiwanych z Korei Południowej wyrzutni K239 Chunmoo, jak i zamawianych w Stanach Zjednoczonych systemów HIMARS.

Instalacja wyrzutni wymagała ścisłej kooperacji z kontrahentami.

- Współpraca z partnerami zagranicznymi była bardzo płynna - podkreślają przedstawiciele polskiego producenta. - Wszelkie informacje, których potrzebowaliśmy od strony technicznej, żeby dostosować podwozia do systemu koreańskiego czy amerykańskiego, otrzymywaliśmy zawsze terminowo - zaznacza Krzysztof Jóźwiak.

Pojazd 3. generacji dla wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych HIMARS

Na potrzeby programu Homar Jelcz wyprodukował też pojazd 663.45 T60 TS 6×6 o niezależnym zawieszeniu, opancerzonej kabinie i pierwszym poziomie ochrony balistycznej - wszystko w zgodzie ze standardami NATO.

- To jest zupełnie nowe rozwiązanie, wyrób trzeciej generacji. Na dobrą sprawę, jeśli chodzi o porównanie tego pojazdu z rozwiązaniami dotychczasowymi, to wspólną mają tylko kierownicę - mówi Krzysztof Jóźwiak.

Na nowym Jelczu montowane są wyrzutnie HIMARS, co - jak podkreślają przedstawiciele spółki - zajmuje zaledwie kilkadziesiąt minut. Testy mobilności spolszczonego HIMARS-a przewidziano po zakończeniu Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Podczas MSPO prezentowany jest szkolny model polskiego HIMARS-a.

Dostawy pojazdów w ramach programu Homar mają zostać realizowane w latach 2023-2026, a pierwsze 18 egzemplarzy systemu będzie gotowe do końca bieżącego roku.