HSW modyfikuje moździerze Rak dla Centrum Szkolenia Artylerii

Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu otrzyma od Huty Stalowa Wola zmodyfikowane samobieżne moździerze Rak; wozy będą w takich samych wersjach, jakich obecnie używa wojsko – poinformowała w środę HSW.

Modyfikacja polega na dostosowaniu pojazdów do wersji, które obecnie służą w Siłach Zbrojnych RP.

W pojazdach wprowadzono zmiany wynikające z doświadczeń w eksploatacji sprzętu i z uwzględnieniem uwag użytkownika.

Moździerze i zastosowany w nich automat ładowania będą dostosowane także amunicji dłuższej i o zasięgu powyżej 10 km - większym niż pierwowzór.

W najbliższy piątek do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (CSAiU) zostanie przekazany jeden egzemplarz 120mm moździerza samobieżnego na podwoziu kołowym (M120K) oraz jeden egzemplarz artyleryjskiego wozu dowodzenia (AWD) - zapowiedziała HSW. Przekazywane pojazdy to zmodyfikowane wersje prototypów M120K i AWD, które zostały dostarczone do CSAiU po realizacji pracy rozwojowej.

Modyfikacja polegała na dostosowaniu pojazdów do wersji, które obecnie służą w Siłach Zbrojnych RP. W pojazdach wprowadzono zmiany wynikające z doświadczeń w eksploatacji sprzętu i z uwzględnieniem uwag użytkownika. Moździerze i zastosowany w nich automat ładowania będą dostosowane także amunicji dłuższej i o zasięgu powyżej 10 km - większym niż pierwowzór.

Przekazywane dwa egzemplarze (moździerz i wóz dowodzenia) to część umowy realizowanej przez Hutę Stalowa Wola S.A. na rzecz Inspektoratu Uzbrojenia. W ramach aneksu do pierwotnej umowy na dostawę seryjną w latach 2016-2019 ośmiu kompanijnych modułów ogniowych (kmo) HSW zmodyfikuje wszystkie pięć kmo (40 moździerzy) do wersji umożliwiającej wykorzystanie docelowej, dłuższej amunicji. W trzech ostatnich dostarczonych modułach modyfikacja została wprowadzona na etapie produkcji.

Także obecnie realizowane przez HSW umowy dostaw w latach 2020-2021 elementów do dwóch kmo (umowa z roku 2019) oraz w latach 2022-2024 elementów do pięciu kmo (umowa z roku 2020) przewidują przystosowanie sprzętu do użycia nowej, obecnie wprowadzanej amunicji.

W grudniu 2020 toruńskie centrum otrzymało - zgodnie z podpisaną umową - w terminie dwa egzemplarze moździerzy 120 mm na podwoziu kołowym. Po dostawie zmodyfikowanych egzemplarzy pojazdów - ośrodek będzie dysponować wozem dowodzenia oraz trzema moździerzami samobieżnymi na potrzeby szkoleń artylerzystów.

Ostatnim elementem dostarczanych wojsku kompanijnych modułów ogniowych w wersji kołowej jest artyleryjski wóz rozpoznawczy (AWR). Jak poinformowała HSW, badania kwalifikacyjne konstrukcji zakończyły się powodzeniem, obecnie trwają rozmowy na temat przeszkolenia załogi na tego typu sprzęcie oraz przygotowania instruktorów, którzy będą prowadzić szkolenia z obsługi nowo dostarczanego sprzętu. "Wykonawca jest gotowy do podpisania umowy na dostawę seryjną AWR jeszcze w 2021 roku" - zapewniła HSW.

Samobieżny moździerz M120 Rak na podwoziu transportera Rosomak został zaprojektowany w Centrum Produkcji Wojskowej HSW. Jest produkowany od 2016 r., pierwsza dostawa nastąpiła w 2017 roku. W skład każdego kompanijnego modułu ogniowego wchodzi osiem moździerzy 120mm, dwa wozy rozpoznania (AWR), cztery wozy dowodzenia (AWD), a także - posadowione na podwoziach Jelczy - wóz remontu uzbrojenia (AWRU) i trzy artyleryjskie wozy amunicyjne (AWA).