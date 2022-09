HSW z kontraktem na dodatkowe Kraby za prawie 4 mld zł

Jak informuje WNP.PL Polska Grupa Zbrojeniowa w przeddzień inauguracji XXX edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, HSW zawarła z Agencją Uzbrojenia kontrakt na dostawy armatohaubic Krab wchodzących w skład Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina.

Zgodnie z umową Huta Stalowa Wola wyprodukuje dla Sił Zbrojnych RP 48 armatohaubic Krab.

Wraz z działami dostarczy również sprzęt towarzyszący: 22 wozy dowodzenia, 12 wozów amunicyjnych oraz 2 warsztaty remontów uzbrojenia dla dwóch Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina.

Kontrakt zostanie zrealizowany w latach 2025-2027, zaś jego wartość to ponad 3,8 mld zł.

- Kolejne, znaczące zamówienie na dostawy wybranych elementów DMO Regina to najlepsza odpowiedź na wszelkie pytania, które padają w ostatnim czasie w kontekście Huty Stalowa Wola. Dzisiejszy kontrakt to kolejne potwierdzenie naszych kompetencji, kunsztu naszych technologów oraz potencjału, jaki drzemie w krajowym przemyśle zbrojeniowym. Mogę obiecać, że to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie - powiedział Sebastian Chwałek, prezes PGZ.

Jan Szwedo, prezes HSW przypomniał, ze pierwszy DMO Regina został dostarczony do Sił Zbrojnych RP w 2017 r. na podstawie umowy wdrożeniowej zawartej pomiędzy Hutą Stalowa Wola, a Inspektoratem Uzbrojenia z dnia 12 maja 2008 r.

Umowa na dostawy czterech DMO Regina (w sumie 96 jednostek ogniowych armatohaubic Krab wraz z pojazdami specjalistycznymi) została podpisana przez HSW z Inspektoratem Uzbrojenia 14 grudnia 2016 r.

Łączna liczba dział przewidziana wyżej wymienionymi umowami oraz aneksem z 16 grudnia 2020 r., które znajdą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP wyniesie to 170 sztuk.

- Konsekwentnie rozwijamy nasze zdolności produkcyjne, co pozwala na oferowanie klientom coraz szerszej oferty produktowej. Armatohaubice Krab, moździerze Rak, systemy wieżowe ZSSW-30 czy niszczyciele czołgów to rozwiązania, którymi już dziś zajmuje się nasza produkcja. Kolejnym krokiem dla naszej spółki jest Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk, który już niedługo pojawi się w Siłach Zbrojnych RP - zapewnił prezes Szwedo.

