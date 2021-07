Huta Stalowa Wola z licencją na produkcję luf do czołgu Leopard

Huta Stalowa Wola podpisała umowę licencyjną na produkcję armaty L44 z niemieckim producentem Rheinmetall Waffe Munition - poinformowała w środę Polska Grupa Zbrojeniowa. Zakres licencji udzielonej na 20 lat obejmuje produkcję luf 120 mm do czołgu Leopard będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

Według komunikatu PGZ w skład, której wchodzi HSW w środę w Stalowej Woli Prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Bartłomiej Zając oraz Prezes Zarządu Rheinmetall Waffe Munition GmbH Roman Koehne podpisali umowę licencyjną na produkcję elementów armaty L44, w tym luf czołgowych 120 mm. "Podpisana umowa dotyczy udzielenia licencji na okres 20 lat. Zakres licencji obejmuje produkcję luf 120 mm do czołgu Leopard będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP oraz nabycie kompetencji w celu ujęcia HSW S.A. w łańcuchu dostaw Rheinmetall" - podano w Komunikacie PGZ.



Grupa podkreśla, że obecnie posiadane przez HSW kompetencje w wytwarzaniu luf obejmują kalibry od 30 mm do 155 mm oraz długości do 9 metrów. W HSW już od kilku lat produkowane są lufy do moździerzy 120 mm Rak, do haubic 155mm Krab oraz moździerzy ciągnionych.



"Jednym z elementów strategii rozwoju PGZ jest tworzenie centrów kompetencyjnych dla konkretnych segmentów produktowych w Grupie. Huta Stalowa Wola, która legitymizuje się największą w kraju zdolnością w dziedzinie produkcji luf poszerza dziś ten obszar o niezmiernie ważny wyrób przeznaczony dla czołgów rodziny Leopard 2. Dzisiejsze porozumienie to nasz kolejny krok w dążeniu do tego, by stać się dla SZ RP dostawcą pierwszego wyboru w zakresie sprzętu wojskowego i kompleksowej obsługi jego cyklu życia" - powiedział cytowany w informacji Sebastian Chwałek, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.



Bartłomiej Zając, prezes HSW ocenił, że uzyskana licencja na produkcję luf do czołgów sprawia, że HSW będzie dysponować od tego momentu całym spektrum artyleryjskiej produkcji lufowej oraz zyskuje zupełnie nowe kompetencje i możliwości biznesowe w zakresie produkcji luf czołgowych. "Dla naszej firmy jest to kolejny kamień milowy w budowaniu wyspecjalizowanej produkcji wojskowej na rzecz Wojsk Lądowych. Produkcja luf do czołgów poszerza naszą aktywność w projektach pancernych" - powiedział prezes Zając.



Zadowolenia z podpisanej umowy nie kryła też strona niemiecka. "Podpisana dziś umowa to kolejny krok w rozwoju naszej współpracy z HSW, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Huta Stalowa Wola to profesjonalny partner i jesteśmy gotowi do dalszego jej rozszerzania na kolejne typy nowoczesnego uzbrojenia czołgowego w wypadku podjęcia przez MON decyzji o uzbrojeniu polskich czołgów w nowe typy armat 120 lub 130 mm" - powiedział Roman Koehne, Prezes Rheinmetall Waffe Munition.



Współpraca z Rheinmetall zapoczątkowana została w 2012 r. i przebiega do dziś głównie w zakresie produkcji luf do haubicy KRAB. "Umowa licencyjna na produkcję luf czołgowych to kolejny etap dobrej kooperacji, która przyniesie korzyści nie tylko obu stronom kontraktu, lecz również Siłom Zbrojnym RP w postaci zabezpieczenia podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa w zakresie elementów armat czołgowych poprzez uruchomienie produkcji lufy armaty L44 w Polsce" - podkreślono w informacji PGZ.