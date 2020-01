III wojny światowej nie będzie

Czy konflikt USA - Iran przerodzi się w kolejną wojnę światową? Trzeba w końcu jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie - nie za sprawą Iranu. Wyposażenie, arsenał armii Iranu nie jest konkurencyjny i Irańczycy o tym wiedzą.

Samolot myśliwski F-14





Samolot stealth AIO F-313 Qaher



Śmigłowiec szturmowy Panha 2091



Bezałogowiec irański Mohajer-6 typu ISTAR



Rosyjskie przeciwlotnicze zestawy rakietowe S-300



Czołg podstawowy Zulfiqar



Najnowszy czołg irański Karrar





Pocisk przeciwlotniczy Sayyad-2



Największy zasięg ma rakieta Soumar

Przykładowo irańskie lotnictwo ma na wyposażeniu myśliwce Mig-29, F-14 Tomcat, McDonnell Douglas F-4 PhantomII czy Northrop F-5 TigerII.Maszyny te są najlepszym przykładem problemów z jakością irańskiego lotnictwa. Gdy Iran kupował te wyspecjalizowane maszyny 40 lat temu w Stanach Zjednoczonych były prawdziwym cudem techniki tamtej epoki. Dziś czasy ich świetności dawno minęły.Atutem samolotu są do dziś pociski powietrze-powietrze AIM-54 Phoenix o wciąż imponującym zasięgu do 180 kilometrów. Iran chwali się też posiadaniem nowocześniejszych maszyn, także tych „niewidzialnych”.Ta maszyna o obniżonej sygnaturze radarowej, jest jednak pełna tajemnic. Jest, a jakoby jej nie było. Z opublikowanego jedynego zdjęcia tego samolotu trudno odgadnąć na ile wiarygodne są irańskie doniesienia na jej temat. Specjaliści nie mogą się zdecydować czy jest to jedynie makieta czy prototypowy samolot.To zmodernizowana maszyna AH-1 SeaCobra. Serie tych śmigłowców kupił Iran w Stanach Zjednoczonych przed rewolucją islamską. Po samodzielnej, głębokiej modernizacji maszyny dostały nową awionikę, kokpit i opancerzenie kadłuba.Iranowi udało się też rozwinąć system dronów.To jedna z trzech pierwszych maszyn, o otrzymaniu których w lipcu 2019 r. poinformował dowódca jednostki bezzałogowych statków powietrznych armii Islamskiej Republiki Iranu gen. bryg. Sahram Hassannejad.Mohajer-6 może śledzić, przechwytywać i niszczyć cele. Przenosi dwie precyzyjne bomby lub dwa przeciwpancerne pociski kierowane. To pierwsze egzemplarze tego bezzałogowca w armii irańskiej. Wcześniej wykorzystywany był jedynie przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.Iran użytkuje także cięższe bezzałogowe statki powietrzne Shahed-129, mające zdolności do długotrwałego lotu na dużych wysokościach. Mogą one przenosić cztery pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia Sadid-1.Irak ma też własne systemy obrony przeciwlotniczej, jak Chordad 15, który ma wykrywać samoloty z odległości 150 km i śledzić je na odległości 120 km.W 2016 r. wszedł do produkcji irański system przeciwlotniczy dalekiego zasięgu Bavar 373 zdolny do zniszczenia pocisków manewrujących, dronów, samolotów bojowych i pocisków balistycznych na odległości do 300 km i ich zwalczanie w promieniu 200 km.Od 2016 r. Irańskie siły obrony przeciwlotniczej korzystają też z systemu rakietowego S-300 o maksymalnym zasięgu 250 km, zakupionego w Rosji. Jest ich jednak niewiele, jak na tak duży kraj.W wojskach pancernych najwięcej jest czołgów Zulfiqar. Rodzina tych wozów to, według specjalistów, ciekawy przykład połączenia amerykańskiej i rosyjskiej technologii. Obecnie produkowana jest trzecia wersja tej maszyny.Czołg wykorzystuje elementy kadłuba i układu jezdnego amerykańskich czołgów M60 Patton oraz uzbrojenie rosyjskiego T-72 ze słoweńskim systemem kierowania ogniem. Kilkaset czołgów T-72 zakupionych w latach dziewięćdziesiątych XX w. i produkowanych też na licencji wciąż jest w służbie.Zulfiqar ma 125-mm armatę z automatem ładowania, a w najnowszej wersji 3-osobową załogę ma osłaniać system aktywnej ochrony, zdolny do wykrywania i zestrzeliwania nadlatujących pocisków przeciwpancernych. Na razie to jednak system testowy.Iran rozpoczął ich budowę w 2016 r. po rezygnacji z planowanego zakupu kilkuset czołgów w Rosji. Czołg wyposażono w nowoczesny system kierowania ogniem oraz cyfrowy system zarządzania walką. Czołg zapewnia 3-osobowej załodze bezpieczeństwo przed skażeniem bronią ABC (atomowa, biologiczna i chemiczna), a reaktywny pancerz oraz osłony przeciwpancerne chronią przed przeciwpancernymi pociskami kumulacyjnymi. Iran zamówił 800 czołgów tego typu.Przykładem głębokiej modernizacji wydaje się też być irański rakietowy pocisk przeciwlotniczy Sayyad-2. Specjaliści znajdują w nim szereg podobieństw z amerykańskim Standard Missile-1MR. Wyrzutnia natomiast przypomina tę z zestawu Patriot. Pocisk może zwalczać cele odległe o 100 km i lecące na wysokości do 27 km.W 2015 roku Iran rozpoczął również intensywne prace nad pociskiem kolejnej generacji, Sayyad-3. Ma on mieć jeszcze większy zasięg i pułap. Pociski te montowane są kołowych wyrzutniach przeciwlotniczych Talash oraz Chordad, podobnych do rosyjskich zestawów Buk-M2.Wiadomo o ośmiu typach rakietach różnego zasięgu, które ma na wyposażeniu Iran. Rakieta o najmniejszym zasięgu (300 km) to Fateth-110, czyli mobilny pocisk balistyczny, których 22 wystrzelono na amerykańskie bazy. Iran posiada conajmniej 18 wyrzutni tych pocisków z zapasem 200-300 rakiet. Ma prawdopodobnie tyle samo wyrzutni pocisków krótkiego zasięgu Shahab-1 i Shahab-2, które są irańskim wariantem rosyjskiego R-17 Scud-B, jednostopniowej rakieta na paliwo ciekłe o zasięgu 330 km.Pokazano ją publicznie w marcu 2015 roku. Jest większa od użytej w Jemenie w czerwcu 2019 r. w ataku na saudyjskie lotnisko Abha, rakiety manewrującej Quds-1.Soumar ma powiązania z rosyjską rakietą Raduga Ch-55. Jej zasięg to 2,5 tys.km, mogłaby zatem dosięgnąć do południowo-wschodniej Polski i kawałka części centralnej naszego kraju. Według Pentagonu, Iran testuje także technologię kosmiczną rozwijając system rakiet międzykontynentalnych.Czy to wystarczy Iranowi? Nie na Amerykanów i NATO.Ostatecznie gospodarka, pragmatyzm i racjonalizm powinny więc zwyciężyć nad emocjami. Ambasador Iranu powiedział zresztą 8 stycznia 2019 r., że nie będzie dalszych kroków militarnych. Zemsta za zabicie Sulejmaniego wypełniona.